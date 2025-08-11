KOFF Jouluolut tulee Hauhon Alvettulan kylästä, uudistavan viljelyn menetelmiä käyttävältä Vanha-Puntilan tilalta

Vanha-Puntilan tilaa pitävät Heikki Puntila tyttärensä Hanna Puntilan kanssa. Sukupolvenvaihdos on käynnissä, ja Heikki jättää päävastuun Hannalle vuodenvaihteessa. Tila on ollut suvulla vuosisatoja ja asutusta alueella on ollut kivikautisista ajoista saakka. Tilalla on kuvattu Suomi-Filmi Oy:n klassikkoa, Valentin Vaalan ohjaamaa elokuvaa Ihmiset suviyössä vuonna 1948.

Tilalla viljellään mallasohraa, ruista, syysvehnää, öljykasveja ja tarhahernettä. Puutarhakasvit kuten mansikka ja vadelma ovat myös merkittävässä roolissa. KOFF Jouluolueen kasvatettu ohra on lajikkeeltaan Harbinger. Tämän vuoden jouluoluen mallasohran kannalta sää oli viime vuonna hyvä ja tasaisen lämmin.

KOFF Jouluoluen viljelijä on valittu mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Viking Maltin suorittaman arvioinnin lisäksi Baltic Sea Action Group (BSAG) auditoi tilan toiminnan uudistavien viljelykäytänteiden näkökulmasta. Auditoinnissa ja arviossa tarkastellaan muun muassa tilan viljelyä, maan kasvukuntoa, monipuolista viljelykiertoa, maan kasvipeitteisyyttä, luonnon monimuotoisuutta ja lannoitusta. Tärkeää on, että kaikki resurssit, jotka peltoon laitetaan, saadaan sieltä myös takaisin.

Käytännössä uudistavan viljelyn menetelmillä tarkoitetaan sitä, että hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta. Kaikkiin näihin tavoitteisiin tähdätään tilannetajuisesti, toisin sanoen kunkin tilan tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden, tuotantotavasta ja -suunnasta riippumatta.

”Uudistava viljely tarkoittaa meille sitä, että teemme työtämme ympäristön ehdoilla, otamme huomioon maaperän ja vesistöt laaja-alaisesti. Pelloillamme tehdään suorakylvöä, maata ei siis kynnetä lainkaan. Maakerrokset eivät siten sekoitu, ja se ylläpitää kasvukuntoa ja biodiversiteettiä. Kerääjäkasvit sitovat myös typpeä. Satokauden jälkeen pelto jää sängelle, eikä typpeä vapaudu vesistöihin. Maanviljelys on varmasti nykyajan ilmastotyötä, pyrimme sitomaan hiiltä maaperään ja pitämään huolta biologisesta monimuotoisuudesta”, kertoo Hanna Puntila.

”Investointeja olemme tehneet muun muassa kevytmuokkauskoneisiin ja aurinkopaneeleihin – tavoitteenamme onkin olla omavarainen energian suhteen. Viljan kuivauksessa käytämme energiana puuhaketta”, Heikki Puntila sanoo. Olut omalta pellolta on meille tärkeä ja konkreettinen osoitus siitä, että minkä eteen täällä on kolme sukupolveä tehty töitä. Se on tärkeä jatkumo, me kasvatamme mallasohran, se menee panimolle ja lopulta kauppaan ja kuluttajille. Meille on tärkeää, että se ketju pysyy läpinäkyvänä ja turvallisena”, Heikki Puntila sanoo.

”Vanha-Puntilan tilalla on viljelty jo pitkään, ja tilalla toimitaan edelleen kestävää tulevaisuutta ajatellen. Uusia kasveja on otettu rohkeasti mukaan viljelykiertoa monipuolistamaan, ja viljelyn tavoitteena on tuottaa laadukkaasti ja vastuullisesti. Alkupanoksia käytetään vain todennetun tarpeen mukaisesti ja samalla saadaan parempia tuloksia”, kertoo Baltic Sea Action Groupin yritysyhteistyön asiantuntija Sofia Seivo.

Sinebrychoff käyttää juomanvalmistuksessaan uusiutuvaa, alkuperätakuilla varmennettua energiaa. Lisäksi pienet, jäljelle jääneet päästöt tuotannossa on kompensoitu. Uudistavan ””viljelyn menetelmin kasvatetun mallasohran määrä on tarkoitus nostaa Carlsberg-konsernissa 100 %:iin vuoteen 2040 mennessä, konsernin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -vastuullisuusohjelman mukaisesti.

Vuonna 2026 Sinebrychoffille hankitaan entistä enemmän mallasohraa, joka on tuotettu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen, ja jo 2025 sen määrää lisätään oluttuotannossa.

”Uudistavalla viljelyllä ja maatalouden ilmastopäästöjen pienentämisellä on merkittävä rooli vastuullisuustyössämme. KOFF Jouluoluen mallasohra on tuotettu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen tavoitteena parantaa maan kasvukuntoa ja lisätä hiilensidontaa. Uudistavat viljelymenetelmät tukevat myös luonnon monimuotoisuutta sekä vähentävät ravinnehuuhtoumia vesistöihin. Sinebrychoff on edelläkävijä, joka muuttuvassa toimintaympäristössä haluaa esitellä ruoantuotannon arvoketjussa kestäviä toimintatapoja, jotka mahdollistavat viljelijälle myös paremman taloudellisen kannattavuuden ”, kertoo Sinebrychoffin ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki

KOFF Jouluolut tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1987. Se on kullanruskea, pehmeä ja täyteläinen wieniläistyylinen lager. Tummaksi paahdettu ohramallas ja Saaz-humala tuovat olueen joulun aromeja. KOFF Jouluolut on saatavilla lasipullossa ja tölkissä 4,5 % vahvuisena, matkustajaliikenteessä laivoilla myynnissä on myös 6,0 % versio.

Lue lisää Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelmasta: https://www.sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/

Tuotetiedot:



KOFF Jouluolut 4,5 %

Olut

Ainesosat: vesi, ohramallas, ohra, humala.

Oluttyyppi: Wieniläistyylinen lager

Alkoholi: 4,5 til-%

Kantavierre: 12,2 %Plato

Väri: 40 EBC

Katkerot: 20 EBU

Ravintosisältö per 100 ml: Energia: 194 kJ / 46 kcal