KOFF Jouluolut tulee Hauhon Alvettulan kylästä, uudistavan viljelyn menetelmiä käyttävältä Vanha-Puntilan tilalta
Vuodesta 1987 valmistetun Suomen vanhimman ja suosituimman jouluoluen mallasohra on viljelty Vanha-Puntilan tilalla Hauhon Alvettulan kylässä. Tämänkin vuoden KOFF Jouluoluen mallasohran voi jo 17. kerran jäljittää pellolleen. Neljän edellisvuoden tapaan mallasohra on viljelty uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen.
Vanha-Puntilan tilaa pitävät Heikki Puntila tyttärensä Hanna Puntilan kanssa. Sukupolvenvaihdos on käynnissä, ja Heikki jättää päävastuun Hannalle vuodenvaihteessa. Tila on ollut suvulla vuosisatoja ja asutusta alueella on ollut kivikautisista ajoista saakka. Tilalla on kuvattu Suomi-Filmi Oy:n klassikkoa, Valentin Vaalan ohjaamaa elokuvaa Ihmiset suviyössä vuonna 1948.
Tilalla viljellään mallasohraa, ruista, syysvehnää, öljykasveja ja tarhahernettä. Puutarhakasvit kuten mansikka ja vadelma ovat myös merkittävässä roolissa. KOFF Jouluolueen kasvatettu ohra on lajikkeeltaan Harbinger. Tämän vuoden jouluoluen mallasohran kannalta sää oli viime vuonna hyvä ja tasaisen lämmin.
KOFF Jouluoluen viljelijä on valittu mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Viking Maltin suorittaman arvioinnin lisäksi Baltic Sea Action Group (BSAG) auditoi tilan toiminnan uudistavien viljelykäytänteiden näkökulmasta. Auditoinnissa ja arviossa tarkastellaan muun muassa tilan viljelyä, maan kasvukuntoa, monipuolista viljelykiertoa, maan kasvipeitteisyyttä, luonnon monimuotoisuutta ja lannoitusta. Tärkeää on, että kaikki resurssit, jotka peltoon laitetaan, saadaan sieltä myös takaisin.
Käytännössä uudistavan viljelyn menetelmillä tarkoitetaan sitä, että hyvän sadon lisäksi tavoitellaan maaperän kasvukunnon parantamista, luonnon monimuotoisuuden ja maan hiilivaraston kasvua sekä toimivaa vesitaloutta. Kaikkiin näihin tavoitteisiin tähdätään tilannetajuisesti, toisin sanoen kunkin tilan tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden, tuotantotavasta ja -suunnasta riippumatta.
”Uudistava viljely tarkoittaa meille sitä, että teemme työtämme ympäristön ehdoilla, otamme huomioon maaperän ja vesistöt laaja-alaisesti. Pelloillamme tehdään suorakylvöä, maata ei siis kynnetä lainkaan. Maakerrokset eivät siten sekoitu, ja se ylläpitää kasvukuntoa ja biodiversiteettiä. Kerääjäkasvit sitovat myös typpeä. Satokauden jälkeen pelto jää sängelle, eikä typpeä vapaudu vesistöihin. Maanviljelys on varmasti nykyajan ilmastotyötä, pyrimme sitomaan hiiltä maaperään ja pitämään huolta biologisesta monimuotoisuudesta”, kertoo Hanna Puntila.
”Investointeja olemme tehneet muun muassa kevytmuokkauskoneisiin ja aurinkopaneeleihin – tavoitteenamme onkin olla omavarainen energian suhteen. Viljan kuivauksessa käytämme energiana puuhaketta”, Heikki Puntila sanoo. Olut omalta pellolta on meille tärkeä ja konkreettinen osoitus siitä, että minkä eteen täällä on kolme sukupolveä tehty töitä. Se on tärkeä jatkumo, me kasvatamme mallasohran, se menee panimolle ja lopulta kauppaan ja kuluttajille. Meille on tärkeää, että se ketju pysyy läpinäkyvänä ja turvallisena”, Heikki Puntila sanoo.
”Vanha-Puntilan tilalla on viljelty jo pitkään, ja tilalla toimitaan edelleen kestävää tulevaisuutta ajatellen. Uusia kasveja on otettu rohkeasti mukaan viljelykiertoa monipuolistamaan, ja viljelyn tavoitteena on tuottaa laadukkaasti ja vastuullisesti. Alkupanoksia käytetään vain todennetun tarpeen mukaisesti ja samalla saadaan parempia tuloksia”, kertoo Baltic Sea Action Groupin yritysyhteistyön asiantuntija Sofia Seivo.
Sinebrychoff käyttää juomanvalmistuksessaan uusiutuvaa, alkuperätakuilla varmennettua energiaa. Lisäksi pienet, jäljelle jääneet päästöt tuotannossa on kompensoitu. Uudistavan ””viljelyn menetelmin kasvatetun mallasohran määrä on tarkoitus nostaa Carlsberg-konsernissa 100 %:iin vuoteen 2040 mennessä, konsernin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -vastuullisuusohjelman mukaisesti.
Vuonna 2026 Sinebrychoffille hankitaan entistä enemmän mallasohraa, joka on tuotettu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen, ja jo 2025 sen määrää lisätään oluttuotannossa.
”Uudistavalla viljelyllä ja maatalouden ilmastopäästöjen pienentämisellä on merkittävä rooli vastuullisuustyössämme. KOFF Jouluoluen mallasohra on tuotettu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen tavoitteena parantaa maan kasvukuntoa ja lisätä hiilensidontaa. Uudistavat viljelymenetelmät tukevat myös luonnon monimuotoisuutta sekä vähentävät ravinnehuuhtoumia vesistöihin. Sinebrychoff on edelläkävijä, joka muuttuvassa toimintaympäristössä haluaa esitellä ruoantuotannon arvoketjussa kestäviä toimintatapoja, jotka mahdollistavat viljelijälle myös paremman taloudellisen kannattavuuden ”, kertoo Sinebrychoffin ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki
KOFF Jouluolut tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1987. Se on kullanruskea, pehmeä ja täyteläinen wieniläistyylinen lager. Tummaksi paahdettu ohramallas ja Saaz-humala tuovat olueen joulun aromeja. KOFF Jouluolut on saatavilla lasipullossa ja tölkissä 4,5 % vahvuisena, matkustajaliikenteessä laivoilla myynnissä on myös 6,0 % versio.
Lue lisää Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelmasta: https://www.sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/
Tuotetiedot:
KOFF Jouluolut 4,5 %
Olut
Ainesosat: vesi, ohramallas, ohra, humala.
Oluttyyppi: Wieniläistyylinen lager
Alkoholi: 4,5 til-%
Kantavierre: 12,2 %Plato
Väri: 40 EBC
Katkerot: 20 EBU
Ravintosisältö per 100 ml: Energia: 194 kJ / 46 kcal
https://www.bsag.fi/
https://carbonaction.org
https://sinebrychoff.fi
Yhteyshenkilöt
Timo MikkolaviestintäpäällikköSinebrychoffPuh:+358408307176timo.mikkola@sff.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite. Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoff valmistaa juomat 100 % uusiutuvalla energialla ja juomanvalmistus on hiilineutraalia. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.
sinebrychoff.fi — Sinebrychoff - Facebook & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Sinebrychoff Ab
Uutuusjuomien elonkorjuu tuo värikkäitä ja hedelmäisiä makuja11.8.2025 09:35:57 EEST | Tiedote
Sinebrychoffin elokuun uutuuksissa on trooppisia ja marjaisia uutuusmakuja sekä uusia käteviä pakkausvaihtoehtoja. Muun muassa Karhu Galaxy NEIPA, KOFF Long Drink Snappy Citrus, Battery Pinkpine ja Coca-Cola Kirsikka tuovat syksyyn ja talveen kaivattua väriä ja raikkaita makuja
Karhu-olut kaappaa ruotsalaisen median juhlistaakseen naapurimaiden välistä kilpailua13.5.2025 09:02:15 EEST | Tiedote
Karhu aloittaa tiistaina 13. toukokuuta printtimainoskampanjan, jota tukevat digitaaliset ja sosiaalisen median materiaalit suurissa suomalaisissa ja ruotsalaisissa uutismedioissa – Helsingin Sanomat, Vasabladet, Österbottens Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Tidningen ja Kvällsposten.
Ravintolaraitiovaunu SpåraKOFF täyttää 30 vuotta12.5.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
Suomen ainoa ravintolaraitiovaunu täyttää tasavuosia maanantaina 12.5.2025, jolloin sen ensimmäisestä ajelusta tulee kuluneeksi 30 vuotta. SpåraKOFF jatkaa liikennöintiään normaalisti jännitemuutoksesta huolimatta.
Sinebrychoffin kestävän kehityksen katsaus: Vedenkäyttö vähentynyt 100 miljoonaa litraa vuositasolla7.4.2025 13:43:15 EEST | Tiedote
Sinebrychoffin järjestyksessään 16. kestävän kehityksen katsaus on julkaistu. Katsaus paljastaa muun muassa, että Sinebrychoffin juomiin käytetyn veden määrä on vähentynyt yli 100 miljoonaa litraa vuositasolla noin kymmenessä vuodessa - tuotantolitrojen pysyessä suunnilleen samana.
Hedelmäisiä ja raikkaita makuja Sinebrychoffin kevätuutuuksissa24.2.2025 12:31:39 EET | Tiedote
Kevät tuo paljon herkullisia makuja Suomen suosikkijuomilta - muun muassa vadelmalonkeroa KOFF Long Drinkiltä, trooppisen hedelmäinen Karhu-olut, sitruunainen KOFF-olut ja mysteerimakuinen Battery. Monessa uutuudessa maistuvat hedelmät, marjat ja sitruksinen raikkaus! Kaikkien juomien tarkemmat tiedotteet ja kuvat löytyvät alla olevista linkeistä ja Sinebrychoffin uutishuoneesta: https://sinebrychoff.fi/newsroom/
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme