Taistelu Ukrainasta – kuvaus sodasta, joka muutti Euroopan
Turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneen toimittajan Marcus Lindqvistin uusi teos Taistelu Ukrainasta (suom. Klaus Laitinmäki) kertoo Ukrainan sodan käänteentekevistä hetkistä – ja siitä, miten kansa jonka ei pitänyt selviytyä, pysäytti maailman toiseksi vahvimman armeijan.
Putinin kenraalit olivat suunnitelleet vain marssivansa Kiovaan. Mutta Ukrainan kansa päätti toisin. Vaikka hyökkääjällä oli enemmän joukkoja, kalustoa ja teknologiaa, ukrainalaiset taistelivat urheasti ylivoimaa vastaan – ja Venäjän oli pakko perääntyä.
Taistelu Ukrainasta kuvaa yksityiskohtaisesti niin Kiovan kohtalon ratkaisseita tunteja, Bahmutin kauheuksia kuin Ukrainan yrityksiä vapauttaa valloitetut alueet vihollisen hallusta. Lindqvist kirjoittaa sotareportterin tarkkuudella ja inhimillisellä otteella siitä, mitä aikamme suurimman eurooppalaisen sodan tantereilla todella tapahtuu, ja miksi sota jatkuu yhä.
”Ukrainalainen ryhmänjohtaja Myhailo oli saanut tehtäväkseen suojella tykkipatteria. Hän oli juuri sytyttänyt tupakan, kun korvia huumaava melu oli tyrmätä hänet. Ukrainalaisten neuvostoaikaiset Grad-raketinheittimet alkoivat ampua 122 millimetrin rakettejaan. Sota oli alkanut.”
Aikana, jolloin Yhdysvaltojen rooli Euroopan turvallisuuden takaajana kyseenalaistetaan, teos esittää polttavia kysymyksiä: Voiko Eurooppa kantaa vastuun omasta turvallisuudestaan? Ja miksi Ukrainan sotaa ei heti pidetty koko Euroopan asiana?
Marcus Lindqvist: Taistelu Ukrainasta
Ilmestyy 22.10.2025
Käännös: Klaus Laitinmäki
Äänikirjan lukija: Juha-Tapio Arola
Aiempi teos: Sotilas nro 13 (2024)
Marcus Lindqvistin edellinen kirja Sotilas nro 13 (2024) kertoo vapaaehtoissotilas Ralf Sirénin kokemuksista Ukrainan rintamalta. Teos oli suuri menestys äänikirjana, ja sen suomennos (Veli-Pekka Ketola) oli ehdolla Storytel Awards -palkinnon saajaksi Suomessa.
Sanottua teoksesta Sotilas nro 13:
”Luen hitaasti läpi Ukrainan sodan suomalaisista vapaaehtoisista kertovia teoksia. Ralf Sirénin kokemuksiin perustuva kirja on tähänastisia astetta analyyttisempi ja kriittisempi. Hyvin kirjoitettu, paljon hyviä huomioita ja pohdittavaa. Vahva suositus!”
– Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti
”[Lindqvist] onnistuu välittämään taistelujen sekasorron ja kauhun pitäytymällä tiukasti siinä, mitä ihmiset sanovat nähneensä ja kokeneensa – ilman ylhäältä annettua näkökulmaa.”
– Marcus Prest, Hufvudstadsbladet
Marcus Lindqvist
Marcus Lindqvist (s. 1975) on suomalainen toimittaja, joka on seurannut Ukrainan sotaa vuodesta 2014 lähtien. Taistelu Ukrainasta on hänen toinen kirjansa.
