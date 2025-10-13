Suomalaiskeksintö uudistaa ampumahiihdon – peltilaikat jäävät historiaan, kun luoti kulkee läpi näkymättömän verkon

Ampumahiihtotaulut kokivat ensimmäisen suuren kehitysloikkansa 1980-luvulla, kun pahviset ja lasiset taulut korvattiin Ilmo Kurvisen kehittämillä, painovoiman avulla kääntyvillä peltitauluilla.

Kurvisen lähes 50 vuotta sitten perustama yhtiö uudistaa lajia nyt tauluilla, joissa luoti ei enää pysähdy peltilaikkaan vaan kulkee näkymättömän akustisen verkon läpi.

Innovaatio mullistaa monta asiaa.

”Akustisen verkon läpi lentänyt luoti pysähtyy radan takana olevaan lyijynkeräimeen. Näin ampumaradalta saadaan lyijy talteen lähes sataprosenttisesti. Kun ympäristövaatimukset kiristyvät, tämä helpottaa ratojen rakentamista myös ampumahiihtostadionien ulkopuolelle”, sanoo Suomen Biathlon Oy:n toimitusjohtaja Marko Kurvinen.

Tarkemmat osumat televisioon

Lyijyn talteenoton lisäksi uusi teknologia muuttaa tavan, jolla osumia seurataan.

”Kun luoti kulkee akustiseen kammioon, sen tarkka osumakohta näkyy suorana tv-grafiikassa sekä valmentajien laitteissa. Tämä tuo valmentajille ja tuomareille reaaliaikaista tietoa osumista – ja televisiokatsojille lisää spekuloitavaa”, Kurvinen sanoo.

Hän arvioi, että kyseessä on lajin suurin kehitysaskel sitten 1980-luvun ja painovoimaan perustuvien taulujen.

”Uuden tekniikan myötä myös taulujen huoltotarve vähenee. Perinteisiä tauluja jouduttaisiin maalaamaan kymmeniä kertoja yhden maailmancup-viikon aikana. Nyt maalin ja maalaustyön tarve putoaa murto-osaan.”

IBU: ”Tukee lajin kestävää tulevaisuutta”

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on ollut mukana kehittämässä tauluja kilpailukäyttöön. Liiton kautta on muun muassa kerätty palautetta urheilijoilta ja muilta asiantuntijoilta.

IBU toivottaa ympäristölle edullisemmat ja lajin seuraamista helpottavat laitteet tervetulleiksi ja on hyväksynyt ne käytettäväksi kaikissa tapahtumissaan.

"Tämä teknologia tukee ampumahiihdon kestävää tulevaisuutta. Lähes sataprosenttinen lyijyn talteenotto sekä lisääntynyt data urheilijoille, valmentajille ja faneille tekee siitä luontevan osan lajikehitystä", sanoo IBU:n saksalainen urheilu- ja tapahtumajohtaja Daniel Böhm.

Uusia tauluja testattiin maaliskuussa Ruotsin Skidskyttekampenissa sekä elokuussa Dresden City Biathlon -tapahtumassa.

Seuraavan kerran uudet taululaitteet ovat käytössä uudessa Loop One -rulla-ampumahiihtotapahtumassa Münchenin Olympiapuistossa tulevana viikonloppuna.

Odotuksissa vahvaa kasvua

Marko Kurvinen kertoo, että yli viiden vuoden kehitystyön tuloksena syntynyt uusi teknologia on herättänyt kiinnostusta jo nyt.

”Ampumahiihtotaulujen markkinat ovat maantieteellisesti vahvasti jakautuneet. Meitä ilahduttaa, että uusi tekniikka on herättänyt vahvaa kiinnostusta myös Keski-Euroopassa, joka tähän asti on ollut saksalaisen kilpailijamme vahvinta aluetta.”

Kurvinen odottaa uuden taulujärjestelmän kasvattavan Suomen Biathlon Oy:n liikevaihdon kolminkertaiseksi viiden vuoden kuluessa.

”Maailmalla on satoja ampumahiihtostadioneja. Tarve uusittaville ja täysin uusille stadioneille on kymmeniä vuosittain. Nyt esitelty teknologia mahdollistaa ratojen tulevaisuuden, kun ympäristövaatimukset koko ajan kiristyvät", Marko Kurvinen sanoo.

Katso elokuussa taltioituja videoita Dresden City Biathlon -tapahtumasta, jossa käytettiin Kurvinen ESB-2 -tauluja: Klikkaa videoihin Vimeo-palvelussa.



