Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Leikkausjonot lyhenevät Päijät-Hämeessä hyvää vauhtia

Jonojen lyhentäminen on jatkunut hyvää tahtia kesän lomakauden tuoman pienen notkahduksen jälkeen. Vuoden loppuun mennessä kaikissa kiireettömän erikoissairaanhoidon palveluissa päästäneen hoitotakuulain mukaisesti alle puolen vuoden jonotusajan.



Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran määräämä miljoonan euron uhkasakko kiireettömän erikoissairaanhoidon jonotusajoista ei siis aiheuta harmaita hiuksia Päijät-Hämeen hyvinvointialueella: tilanne on hyvin tiedossa ja hallinnassa. Valvira on määrännyt uhkasakkoja useille hyvinvointialueille kiireettömän erikoissairaanhoidon ylipitkistä jonotusajoista.



- Hoitojonojen kanssa olemme tehneet hyvinvointialueellamme paljon töitä ja jatkamme edelleen. Raportoimme jonotilanteesta Valviralle jo huhtikuussa. Jonotilannetta ja toiminnan kehittymistä on seurattu tarkasti, ja uhkasakko ei siksi tullut yllätyksenä. Jonotusaika kiireettömässä erikoissairaanhoidossa on meillä lyhentynyt olennaisesti ja jatkuvasti suunnitelman mukaan, kertoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.



Ongelmia on vielä yksittäisissä potilasryhmissä, kuten kuulokoneiden asetuksissa, ja niiden ratkominen jatkuu edelleen.



Tekonivelleikkaukseen pääsee Päijät-Hämeessä nopeasti



Aiemmin hankaluuksia tuoneessa tekonivelkirurgiassa on edetty hyvin: leikkaukseen pääsee nopeasti, keskimäärin 76 vuorokaudessa.



Päijäthämäläiset voivat luottavaisin mielin valita oman, lähellä sijaitsevan keskussairaalan hoitopaikakseen.



Usein leikkauspotilaat toivovat kohtuullista odotusaikaa ennen leikkausta. Monella saattaa olla syntymäpäivät juuri suunniteltuina, matka varattuna tai jotain muuta henkilökohtaisesti tärkeää ja ne halutaan toteuttaa ennen leikkausta ja kuntoutusjaksoa, jos vain mahdollista. Lisäksi leikkaus vaatii aina jonkinlaista henkistä valmistautumista, jos potilaan kokema kipu tai muu tilanne sellaisen vain mahdollistaa.



Tuottavuuden lisäämisen ohella kiireettömässä erikoissairaanhoidossa hyötyjä on saatu myös kiinnittämällä huomiota valitun hoidon vaikuttavuuteen. Ensisijaisena on aina hoidosta tuleva hyöty potilaalle. Esimerkiksi leikkaukset ovat raskas tapa hoitaa ja joissakin tapauksissa lääkehoito on potilaalle parempi vaihtoehto.