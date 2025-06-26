Compass Group Finland Oy

Compass Group tuo Sydänmerkin ravintoloihinsa

13.10.2025 11:37:36 EEST | Compass Group Finland Oy | Tiedote

Yhteistyö Sydänmerkin kanssa tukee terveellisiä valintoja. Compass Group Suomi ottaa

käyttöön Sydänmerkin osana ravintolapalveluidensa kehittämistä. Yhteistyö tuo

asiakkaille entistä helpomman ja visuaalisesti tunnistettavan tavan valita terveellisiä

aterioita työpaikka- ja oppilaitosravintoloissa.

Buffetpöytä, jossa on erilaisia salaatteja ja kastikkeita kirkkaissa kulhoissa.
Sydänmerkin käyttöönotto tarjoaa Compass Groupin asiakkaille konkreettisen työkalun terveellisten valintojen tekemiseen. Terhi Hytönen Compass Group Suomi

Sydänmerkki on luotettava ja suomalaisille tuttu merkki, joka kertoo ravitsemuksellisesti

tasapainoisesta ja suositusten mukaisesta valinnasta myös ravintolassa. Compass Groupin

tavoitteena on, että jopa 50 % uudesta reseptiikasta täyttää Sydänmerkki-aterian kriteerit,

mikä tarkoittaa konkreettista askelta kohti terveellisempää ja vastuullisempaa

ruokapalvelua.

"Olemme innoissamme voidessamme tarjota asiakkaillemme entistä selkeämmin terveellisiä

valintoja. Sydänmerkki tuo näkyväksi sen työn, jota teemme päivittäin laadukkaan ja

vastuullisen ruoan eteen," kertoo Kirsi-Maria Hoikka, Compass Groupin johtava

ravitsemusasiantuntija.

Yhteistyö tukee kansallisia ravitsemustavoitteita

”Mahdollisuus valita terveellinen ateria vaivattomasti Sydänmerkin avulla, on hieno

vastuullisuusteko. Ravitsemuksellisesti laadukas ruoka edistää terveyttä sekä tuo vireyttä ja

jaksamista niin työpäiviin, opiskeluihin kuin leikkien lomaan”, ruokapalveluiden asiantuntija

Mari Olli Suomen Sydänliitosta sanoo

Yhteistyö Sydänmerkin kanssa tukee paitsi Compassin omia vastuullisuustavoitteita, myös

laajempia kansallisia pyrkimyksiä edistää terveellistä ruokailua suomalaisissa arjen

ympäristöissä.

Sydänmerkin käyttöönotto tarjoaa asiakkaille konkreettisen työkalun terveellisten valintojen

tekemiseen ja vahvistaa Compassin asemaa edelläkävijänä ravitsemuspalveluiden

kehittämisessä.

Käytännön toimet näkyvät ravintoloissa

Terveellisten vaihtoehtojen tunnistettavuuden parantamiseksi ravintoloihin tuodaan näkyvää

ja selkeää viestintää Sydänmerkki-aterioista, jotta asiakkaat voivat tehdä tietoisia valintoja

helposti. Samalla ravintolahenkilöstölle järjestetään koulutuksia, joiden avulla he voivat

tukea asiakkaita terveellisten vaihtoehtojen äärellä ja vastata Sydänmerkkiin liittyviin

kysymyksiin. Compass seuraa aktiivisesti Sydänmerkki-aterioiden osuutta tarjonnassa sekä

niiden vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen, mikä tukee jatkuvaa kehittämistä ja

vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Sydänmerkki on elintarvikepakkauksista ja ravintoloista löytyvä ravitsemuslaadusta kertova merkki. Sydänmerkki-ateria on terveellisen ravintolaruuan merkintäjärjestelmä. Sydänmerkkiä voidaan käyttää ravintolassa, jossa tarjolla on terveellisiä, suositusten mukaisia aterioita. Sydänmerkin taustaorganisaatiot ovat Sydänliitto ja Diabetesliitto.

