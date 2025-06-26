Compass Group tuo Sydänmerkin ravintoloihinsa

Monipuoliset ravintolamme palvelevat erilaisissa kohteissa ympäri Suomen. Compass Group Suomi tarjoaa laadukkaita ruoka- ja monipalveluita, joista asiakkaan on aina vaivatonta valita vastuullisesti. Kotimaiset ja sesonginmukaiset raaka-aineet ovat meillä etusijalla. Palvelemme asiakkaitamme suurella sydämellä, aina turvallisuus, terveys ja hyvinvointi etusijalla. Tuomme iloa ja virkistystä päivään koululaisille, opiskelijoille, työntekijöille, senioreille, hoivaa tarvitseville sekä tapahtumakävijöille paikan päällä tai mukaan otettuna. Meillä jokaisen työpanosta arvostetaan: rakennamme yhdessä uusia toimintatapoja sekä parempaa henkilöstö- ja asiakaskokemusta. Meitä compassilaisia on Suomessa yli 3000. Palvelubrändejämme Suomessa ovat Amica ja Food & Co.