Compass Group tuo Sydänmerkin ravintoloihinsa
Yhteistyö Sydänmerkin kanssa tukee terveellisiä valintoja. Compass Group Suomi ottaa
käyttöön Sydänmerkin osana ravintolapalveluidensa kehittämistä. Yhteistyö tuo
asiakkaille entistä helpomman ja visuaalisesti tunnistettavan tavan valita terveellisiä
aterioita työpaikka- ja oppilaitosravintoloissa.
Sydänmerkki on luotettava ja suomalaisille tuttu merkki, joka kertoo ravitsemuksellisesti
tasapainoisesta ja suositusten mukaisesta valinnasta myös ravintolassa. Compass Groupin
tavoitteena on, että jopa 50 % uudesta reseptiikasta täyttää Sydänmerkki-aterian kriteerit,
mikä tarkoittaa konkreettista askelta kohti terveellisempää ja vastuullisempaa
ruokapalvelua.
"Olemme innoissamme voidessamme tarjota asiakkaillemme entistä selkeämmin terveellisiä
valintoja. Sydänmerkki tuo näkyväksi sen työn, jota teemme päivittäin laadukkaan ja
vastuullisen ruoan eteen," kertoo Kirsi-Maria Hoikka, Compass Groupin johtava
ravitsemusasiantuntija.
Yhteistyö tukee kansallisia ravitsemustavoitteita
”Mahdollisuus valita terveellinen ateria vaivattomasti Sydänmerkin avulla, on hieno
vastuullisuusteko. Ravitsemuksellisesti laadukas ruoka edistää terveyttä sekä tuo vireyttä ja
jaksamista niin työpäiviin, opiskeluihin kuin leikkien lomaan”, ruokapalveluiden asiantuntija
Mari Olli Suomen Sydänliitosta sanoo
Yhteistyö Sydänmerkin kanssa tukee paitsi Compassin omia vastuullisuustavoitteita, myös
laajempia kansallisia pyrkimyksiä edistää terveellistä ruokailua suomalaisissa arjen
ympäristöissä.
Sydänmerkin käyttöönotto tarjoaa asiakkaille konkreettisen työkalun terveellisten valintojen
tekemiseen ja vahvistaa Compassin asemaa edelläkävijänä ravitsemuspalveluiden
kehittämisessä.
Käytännön toimet näkyvät ravintoloissa
Terveellisten vaihtoehtojen tunnistettavuuden parantamiseksi ravintoloihin tuodaan näkyvää
ja selkeää viestintää Sydänmerkki-aterioista, jotta asiakkaat voivat tehdä tietoisia valintoja
helposti. Samalla ravintolahenkilöstölle järjestetään koulutuksia, joiden avulla he voivat
tukea asiakkaita terveellisten vaihtoehtojen äärellä ja vastata Sydänmerkkiin liittyviin
kysymyksiin. Compass seuraa aktiivisesti Sydänmerkki-aterioiden osuutta tarjonnassa sekä
niiden vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen, mikä tukee jatkuvaa kehittämistä ja
vastuullisuustavoitteiden toteutumista.
Sydänmerkki on elintarvikepakkauksista ja ravintoloista löytyvä ravitsemuslaadusta kertova merkki. Sydänmerkki-ateria on terveellisen ravintolaruuan merkintäjärjestelmä. Sydänmerkkiä voidaan käyttää ravintolassa, jossa tarjolla on terveellisiä, suositusten mukaisia aterioita. Sydänmerkin taustaorganisaatiot ovat Sydänliitto ja Diabetesliitto.
Yhteyshenkilöt
Siiri SintonenViestinnän asiantuntijaCompass Group SuomiPuh:0505180999siiri.sintonen@compass-group.fi
Compass Group Suomi
Monipuoliset ravintolamme palvelevat erilaisissa kohteissa ympäri Suomen. Compass Group Suomi tarjoaa laadukkaita ruoka- ja monipalveluita, joista asiakkaan on aina vaivatonta valita vastuullisesti. Kotimaiset ja sesonginmukaiset raaka-aineet ovat meillä etusijalla. Palvelemme asiakkaitamme suurella sydämellä, aina turvallisuus, terveys ja hyvinvointi etusijalla. Tuomme iloa ja virkistystä päivään koululaisille, opiskelijoille, työntekijöille, senioreille, hoivaa tarvitseville sekä tapahtumakävijöille paikan päällä tai mukaan otettuna. Meillä jokaisen työpanosta arvostetaan: rakennamme yhdessä uusia toimintatapoja sekä parempaa henkilöstö- ja asiakaskokemusta. Meitä compassilaisia on Suomessa yli 3000. Palvelubrändejämme Suomessa ovat Amica ja Food & Co.
