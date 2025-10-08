Nivalaan sijoittuvalle biokaasulaitoshankkeelle myönnettiin ympäristölupa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nivalaan Kurunpuhdon teollisuusalueelle sijoittuvalle biokaasulaitoskokonaisuudelle ympäristöluvan sekä oikeuden aloittaa toimintansa muutoksenhausta huolimatta.
Aluehallintovirasto myönsi 10.10.2025 CI ABF I FIN DevCo Oy:lle ympäristöluvan biokaasulaitoskokonaisuuden toiminnalle. Lupa koskee jätettä laitosmaisesti käsittelevää biokaasulaitosta, hiilidioksidin talteenottoyksikköä sekä kiinteän polttoaineen energiantuotantoyksikön toimintoja.
Biokaasulaitoksella valmistetaan raakabiokaasusta jalostamalla ja nesteyttämällä biometaania (LBG) noin 14 355 tonnia vuodessa. Biokaasulaitoskokonaisuuteen sisältyy hiilidioksidin talteenottoyksikkö, jolla biokaasun tuotannossa muodostuva hiilidioksidi otetaan talteen ja nesteytetään. Hiilidioksidia tuotetaan noin 32 583 tonnia vuodessa.
Biokaasulaitoksen pääasiallisia syötteitä ovat Nivalan ja sen lähikuntien alueella muodostuva naudan ja sian liete- ja kuivalanta sekä olki ja heinä. Näiden lisäksi laitoksessa käsitellään paikallisten elintarviketehtaiden ja jalostuslaitosten orgaanisia jätteitä. Laitoksen syötteiden käsittelykapasiteetti on enintään 600 000 tonnia vuodessa. Biokaasulaitoksen pääprosessit ovat käsiteltävien jakeiden vastaanotto, esikäsittely, lämmitys käyttölämpötilaan, hygienisointi, anaerobinen mädätys, biokaasun puhdistus ja jalostus biometaaniksi sekä biometaanin nesteytys.
Aluehallintovirasto määräsi, että laitoksessa käsiteltävän syötteet ja jätteet on vastaanotettava sisätiloissa. Lisäksi tilat, joissa voi muodostua haisevia yhdisteitä, on oltava alipaineistettuja ja tilojen poistoilma on johdettava hajukaasujen käsittelyn kautta. Aluehallintovirasto myös tiukensi biokaasulaitoksen puhdistetulle poistoilmalle määrättyä hajupäästön raja-arvoa hakemuksessa esitetystä. Lisäksi aluehallintovirasto antoi määräykset toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten seurannasta.
Biokaasulaitoksella muodostuu mädätysjäännöstä noin 546 159 tonnia vuodessa. Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen mädätejäännöksen sivutuotteeksi luokittelusta. Aluehallintovirasto on määrännyt mädätejäännöksen hygienisoitavaksi termofiilisissä olosuhteissa tai käsiteltäväksi muulla Ruokaviraston hyväksymällä tavalla. Mädätejäännöstä voidaan hakemuksen mukaisesti käsiteltynä käyttää lannoitteena maatiloilla, jos se täyttää lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset ja se on todennettu Ruokaviraston edellyttämällä tavalla. Jos mädätejäännös ei täytä lannoitevalmistelainsäädännön vaatimuksia tai sille ei ole Ruokaviraston hyväksyntää, on se toimitettava käsiteltäväksi paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn.
Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa 10.10.–17.11.2025. Päätöksen valitusaika päättyy 17.11.2025.
Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Paula Airaksinen, teollisuus ja jätehuolto -yksikön päällikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 690, paula.airaksinen@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Mari Sallmén, asian esittelijä, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 666, mari.sallmen@avi.fi
Avainsanat
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
