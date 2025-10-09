Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen sähköinen seniorineuvola on julkaistu

Verkkosivu kokoaa tärkeää tietoa ja ohjeita ikääntyvien terveydenhoitoon, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.

– Haluamme vastata sähköisellä seniorineuvolalla samaan tarpeeseen kuin fyysinen neuvolakin vastaisi. Ohjeiden ja tietojen lisäksi sähköisestä seniorineuvolasta löytyvät tärkeät palvelut, etuudet ja yhteystiedot. Sivulle on siis koottu iso tietopaketti yhteen paikkaan helposti saavutettavaksi, projektikoordinaattori Salla Soininen avaa.

Usein haettuihin yhteystietoihin on listattu esimerkiksi aikuisten hammashoito, apuvälinepalvelut, hoitotarvikejakelu ja hoitajan ja lääkärin vastaanotot.

Hyvinvointia seniorille -osio sisältää erilaisia itsearviointilomakkeita, jotka auttavat kartoittamaan ja havainnoimaan ikäihmisen terveydentilaa ja toimintakykyä.

Seniorineuvolan kautta voi täyttää Päijät-Sote-sovelluksessa sähköisen terveystarkastuslomakkeen, jonka kysymykset liittyvät toimintakykyyn, terveydentilaan ja elintapoihin, esimerkiksi ruokailutottumuksiin ja liikkumiseen. Hoitaja antaa palautteen terveystarkastuksesta viiden arkipäivän kuluessa digiklinikan kautta.

Sivuilla on linkki myös hyvinvointioppaaseen, johon on koottu kattavasti Päijät-Hämeen alueen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita, kuten eri ikäisille suunnattua harrastustoimintaa, järjestöjen tarjoamia palveluita ja toimintaa sekä tietoa erilaisista tapahtumista.

– Sivusto ja sen linkit ovat turvallisia käyttää. Seniorineuvola on tarkoitettu herättelemään kansalaisia tarkastelemaan omaa tilannettaan ja mitä sille voisi tehdä, jotta toimintakyky ja terveys säilyisivät mahdollisimman pitkään, Salla Soininen summaa.

Sähköinen seniorineuvola on suunnattu ikääntyneille ja heidän läheisilleen.