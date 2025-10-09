Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen sähköinen seniorineuvola on julkaistu
Päijät-Hämeen sähköinen seniorineuvola on avattu verkkosivuilla paijatha.fi/seniorineuvola.
Verkkosivu kokoaa tärkeää tietoa ja ohjeita ikääntyvien terveydenhoitoon, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.
– Haluamme vastata sähköisellä seniorineuvolalla samaan tarpeeseen kuin fyysinen neuvolakin vastaisi. Ohjeiden ja tietojen lisäksi sähköisestä seniorineuvolasta löytyvät tärkeät palvelut, etuudet ja yhteystiedot. Sivulle on siis koottu iso tietopaketti yhteen paikkaan helposti saavutettavaksi, projektikoordinaattori Salla Soininen avaa.
Usein haettuihin yhteystietoihin on listattu esimerkiksi aikuisten hammashoito, apuvälinepalvelut, hoitotarvikejakelu ja hoitajan ja lääkärin vastaanotot.
Hyvinvointia seniorille -osio sisältää erilaisia itsearviointilomakkeita, jotka auttavat kartoittamaan ja havainnoimaan ikäihmisen terveydentilaa ja toimintakykyä.
Seniorineuvolan kautta voi täyttää Päijät-Sote-sovelluksessa sähköisen terveystarkastuslomakkeen, jonka kysymykset liittyvät toimintakykyyn, terveydentilaan ja elintapoihin, esimerkiksi ruokailutottumuksiin ja liikkumiseen. Hoitaja antaa palautteen terveystarkastuksesta viiden arkipäivän kuluessa digiklinikan kautta.
Sivuilla on linkki myös hyvinvointioppaaseen, johon on koottu kattavasti Päijät-Hämeen alueen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita, kuten eri ikäisille suunnattua harrastustoimintaa, järjestöjen tarjoamia palveluita ja toimintaa sekä tietoa erilaisista tapahtumista.
– Sivusto ja sen linkit ovat turvallisia käyttää. Seniorineuvola on tarkoitettu herättelemään kansalaisia tarkastelemaan omaa tilannettaan ja mitä sille voisi tehdä, jotta toimintakyky ja terveys säilyisivät mahdollisimman pitkään, Salla Soininen summaa.
Sähköinen seniorineuvola on suunnattu ikääntyneille ja heidän läheisilleen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Salla SoininenProjektikoordinaattoriPuh:044 482 5378
Kuvat
Linkit
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Leikkausjonot lyhenevät Päijät-Hämeessä hyvää vauhtia9.10.2025 15:54:34 EEST | Tiedote
Leikkausjonot lyhenevät Päijät-Hämeessä hyvää vauhtia ja kokonaistilanne kiireettömässä erikoissairaanhoidossa on hyvä. Jonot ovat lyhentyneet toimintaa kehittämällä, henkilökuntaa rekrytoimalla ja palveluja osin ulkopuolelta ostamalla. Lain edellyttämän hoitotakuun taso saavutetaan vuoden loppuun mennessä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lähes kolmannes hyvinvointialueen hankinnoista päijäthämäläisiltä yrityksiltä9.10.2025 09:00:21 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue tukee vahvasti alueen elinvoimaa. Vuonna 2024 lähes kolmannes hyvinvointialueen hankinnoista tehtiin päijäthämäläisiltä yrityksiltä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat saavat apua ryhmäkuntoutuksesta7.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Psykologi Meeri Keurulaisen väitöstutkimuksen mukaan ryhmäkuntoutuksen osallistujat kuvasivat positiivisia muutoksia fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssään.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väitös paksu- ja peräsuolen typistystoimenpiteisiin liittyvistä komplikaatioista ja kuolleisuudesta6.10.2025 14:23:38 EEST | Tiedote
Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Marie Grönroos-Korhosen väitöstutkimus tarkastelee paksu- ja peräsuolen alueen typistystoimenpiteiden uusintaleikkausta vaativia komplikaatioita ja niihin liittyvää kuolleisuutta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi asiakastietojärjestelmä käyttöön ikääntyneiden asiakasohjauksessa6.10.2025 09:16:53 EEST | Tiedote
Ikääntyneiden asiakasohjauksessa siirrytään käyttämään Sosiaali Lifecare -asiakastietojärjestelmää 6.10.2025 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme