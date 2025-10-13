JTK Power, Wärtsilä ja SSAB toimittavat maailman ensimmäisen vähähiilisen moottorivaimentimen
Vöyriläinen konepaja JTK Power on valmistanut maailman ensimmäisen vähähiilisen moottorivaimentimen. SSAB Zero™ -teräksestä valmistetun vaimentimen hiilijalanjälki on lähes 50% pienempi kuin perinteisellä vaimentimella. Yhtiöiden mukaan kyseessä on merkittävä askel kohti hiilineutraalin vaimentimen kehitystä ja merenkulun päästöttömämpää tulevaisuutta.
Yli 27 vuoden ajan teollisia vaimentimia valmistanut JTK Power luovutti Wärtsilälle syyskuun lopussa maailman ensimmäisen vähähiilisen laivamoottorin vaimentimen. JTK Power käytti vaimentimen materiaalina kuumavalssattua SSAB Zero™ -terästä, jonka hiilijalanjälki on 77% pienempi kuin perinteisellä masuuniteräksellä. Koko vaimentimen CO2-päästöt putoavat lähes 50% perinteisen vaimentimen päästöjä pienemmiksi.
SSAB Zero™ -teräksen valmistamiseen käytetään fossiilivapaata energiaa ja kierrätysterästä. Sen ominaisuudet ovat yhtä hyvät kuin tavanomaisella teräksellä.
”Äänenvaimentimessa teräksen osuus on suuri, minkä vuoksi JTK Powerin valitsemalla materiaalilla on iso vaikutus lopputuotteeseen. Tämä projekti toimii alalla suunnannäyttäjänä. Teräs on maailman kierrätettävin materiaali – tämä vaimenninkin voi käyttöikänsä päätyttyä saada uuden elämän vaikka jääkaapin ovena”, kertovat SSAB Europen Technical Development Manager Erkki Krankkala ja Regional Sales Manager Timo Risku.
SSAB Zero™ -teräksestä valmistettujen tuotteiden haasteena on tällä hetkellä saatavuus. Kaikki kolme yritystä uskovat vakaasti, että vähähiilisten terästuotteiden kysyntä tulee kasvamaan lähivuosina voimakkaasti. Yritykset ovat tähän valmiina: SSAB on tuomassa tällä hetkellä Yhdysvalloissa valmistettavan SSAB Zero™ -teräksen valmistuksen ensin Ruotsiin, myöhemmin myös Suomeen. Vaimenninprojektin ajavana voimana toimineella JTK Powerilla taas on kapasiteettia siirtyä lähivuosina käyttämään vaimentimissaan kokonaan vähähiilistä terästä.
”Kun toimitusketju saadaan lähemmäs ja terästuotteiden valikoima kattavammaksi, meillä on täydet edellytykset suunnitella ja valmistaa SSAB Zero™ -teräksestä tuotteita paljon laajempaankin käyttöön. Tällöin saamme myös pudotettua vähähiilisen vaimentimen hiilidioksidipäästöt vieläkin pienemmiksi”, kertoo JTK Powerilla projektia vetänyt Product & Sales Manager Iisakki Ala-Kauppila.
Wärtsilän Category Manager Mikko Kangasniemen ja Sourcing Manager Marine Tomi Hämäläisen mukaan kolmen yrityksen yhteistyöstä syntynyt vaimennin edesauttaa osaltaan merenkulun ja energiateollisuuden vähähiilisempää tulevaisuutta.
”Meille on tärkeää tuoda asiakkaidemme tietoon, että tuotteisiin on mahdollista saada vähähiilinen vaimennin. Tämä vie meitä jälleen askeleen eteenpäin, kun rakennamme hiilineutraalia merenkulkua asiakkaidemme kanssa.”
”JTK Powerin päätavoite on poistaa melusaastetta, ja nyt voimme tehdä sen entistä ympäristöystävällisemmin. Pitkällä aikavälillä tämän projektin vaikutukset tulevat heijastumaan koko alalle”, päättää JTK Powerin toimitusjohtaja Robert Ollus.
Maailman ensimmäinen vähähiilinen vaimennin luovutettiin Wärtsilälle Kestävän kehityksen viikolla 25.9. Tilaisuus järjestettiin JTK Powerin Vöyrin-tehtaalla.
