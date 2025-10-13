JTK Power, Wärtsilä ja SSAB toimittavat maailman ensimmäisen vähähiilisen moottorivaimentimen

Yli 27 vuoden ajan teollisia vaimentimia valmistanut JTK Power luovutti Wärtsilälle syyskuun lopussa maailman ensimmäisen vähähiilisen laivamoottorin vaimentimen. JTK Power käytti vaimentimen materiaalina kuumavalssattua SSAB Zero™ -terästä, jonka hiilijalanjälki on 77% pienempi kuin perinteisellä masuuniteräksellä. Koko vaimentimen CO 2 -päästöt putoavat lähes 50% perinteisen vaimentimen päästöjä pienemmiksi.



SSAB Zero™ -teräksen valmistamiseen käytetään fossiilivapaata energiaa ja kierrätysterästä. Sen ominaisuudet ovat yhtä hyvät kuin tavanomaisella teräksellä.

”Äänenvaimentimessa teräksen osuus on suuri, minkä vuoksi JTK Powerin valitsemalla materiaalilla on iso vaikutus lopputuotteeseen. Tämä projekti toimii alalla suunnannäyttäjänä. Teräs on maailman kierrätettävin materiaali – tämä vaimenninkin voi käyttöikänsä päätyttyä saada uuden elämän vaikka jääkaapin ovena”, kertovat SSAB Europen Technical Development Manager Erkki Krankkala ja Regional Sales Manager Timo Risku .

SSAB Zero™ -teräksestä valmistettujen tuotteiden haasteena on tällä hetkellä saatavuus. Kaikki kolme yritystä uskovat vakaasti, että vähähiilisten terästuotteiden kysyntä tulee kasvamaan lähivuosina voimakkaasti. Yritykset ovat tähän valmiina: SSAB on tuomassa tällä hetkellä Yhdysvalloissa valmistettavan SSAB Zero™ -teräksen valmistuksen ensin Ruotsiin, myöhemmin myös Suomeen. Vaimenninprojektin ajavana voimana toimineella JTK Powerilla taas on kapasiteettia siirtyä lähivuosina käyttämään vaimentimissaan kokonaan vähähiilistä terästä.

”Kun toimitusketju saadaan lähemmäs ja terästuotteiden valikoima kattavammaksi, meillä on täydet edellytykset suunnitella ja valmistaa SSAB Zero™ -teräksestä tuotteita paljon laajempaankin käyttöön. Tällöin saamme myös pudotettua vähähiilisen vaimentimen hiilidioksidipäästöt vieläkin pienemmiksi”, kertoo JTK Powerilla projektia vetänyt Product & Sales Manager Iisakki Ala-Kauppila.