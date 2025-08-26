Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman rakentaminen käynnistyi

Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärän nopea kasvu, tiivistyvä rakentaminen ja liikennejärjestelyt toivat tarpeen tarkastella pelastus- ja ensihoitoasemien verkostoa. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet Tampereen kaupunkialueella eivät nykyisellä asemaverkostolla kaikilta osin ole toteutuneet keskustan etelä- ja itäpuolella, ja kaavoitusohjelman mukaisesti kaupunkialue näillä alueilla rakentuu ja tiivistyy edelleen.

Nekalan pelastus- ja ensihoitoasema turvaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelujen saatavuutta asukkaille etenkin näillä alueilla. Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo uuden aseman sijainnin olevan erinomainen ja se lisää turvallisuutta isolla alueella.

Nopeasti apua laajalle alueelle

Uusi pelastus- ja ensihoitoasema rakentuu Tampereen Vihiojan kaupunginosaan, josta on toimivat liikenneyhteydet eri kaupunginosiin. Tonttia rajaa idässä Viinikankatu ja etelässä Lahdenperänkatu. Aseman pohjoispuolelle on parhaillaan rakentumassa uusi pääpoliisiasema.

Pelastusjohtaja Toivonen kertoo, että Nekalan pelastus- ja ensihoitoasemalla on merkittävä turvallisuutta lisäävä vaikutus, kun pelastustoimessa toimintavalmius ja ensihoitopalveluissa potilaiden tavoitettavuus paranee laajalla alueella.

– Nekalasta käsin palvelemme laajaa aluetta ja myös nopeasti, koska yhteydet toimivat moneen suuntaan. Alueellisen pelastustoimen aloitettua eli jo sieltä 2000-luvun alusta alkaen on Pirkanmaalla uusia asemia tehty hyvien tieyhteyksien yhteyteen, ja tämä hanke jatkaa sitä linjaa.

Nekalasta käsin tavoitetaan hyvin niin Tampereen eteläosat kuin myös Lempäälän ja Pirkkalan suunnat. Toivonen mainitsee hankkeella olevan positiivinen vaikutus myös Tampereen keskustaan, kun keskustan ensin tavoittavat pelastus- ja ensihoitoyksiköt saavat nopeasti tukiyksiköitä.

Monipuoliset tilat

Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman tilat muodostuvat kalustohallista aputiloineen sekä henkilöstötiloista, toimistoista, sosiaalitiloista ja varushuollon tiloista. Kalustohalli on mitoitettu 12 ajoneuvolle ja kaluston pesuhalli on suunniteltu läpiajettavaksi. Asemarakennuksen lisäksi samalle tontille rakennetaan myös varastorakennus ja polttoaineen jakeluasema sekä katos virka-autoille. Kaksikerroksisen asemarakennuksen bruttoala on noin 4 500 brm² ja varastorakennuksen noin 650 brm².

Hälytysajoneuvojen hälytyksille lähtö tapahtuu Lahdenperänkadun kautta. Lahdenperänkadulle rakennetaan jokerivalo-opastimilla varustettu uusi liittymä, josta hälytysajoneuvot pääsevät kääntymään molempiin suuntiin. Hälytysajoneuvot palaavat asemalle Viinikankadun kautta, jossa on poliisiaseman kanssa yhteinen tonttiliittymä.

Keskuspaloasema palvelee jatkossakin

Uudelle Nekalan pelastus- ja ensihoitoasemalle siirtyy Keskuspaloasemalta joitakin toimintoja ja myös osa henkilöstöstä. Hervannasta Nekalaan siirtyy pelastus- ja ensihoitopalveluiden varushuolto, jonka tilat ovat nykyisellään käyneet jo ahtaaksi.

Nekalan asema ei kuitenkaan poista Tampereen keskuspaloaseman tarvetta osana palveluverkostoa, vaan Satakunnankadulla sijaitseva ja 1908 valmistunut Wivi Lönnin suunnittelema paloasema palvelee asukkaita jatkossakin. Pelastusjohtaja Toivonen kertoo, että Keskuspaloasema on kulttuurihistoriallisesti tärkeä rakennus, mutta se on myös strategisesti merkittävä asema, josta käsin turvataan nopea toimintavalmius kaupungin ydinkeskustaan.

– Keskuspaloasemalla säilyy pelastustoimen ja ensihoidon valmius, ja se on meidän keskuspaikkamme jatkossakin, kun myös pelastus- ja ensihoitopalveluiden hallinto jatkaa täällä, Toivonen kertoo.

Nekalan myötä luovutaan kuitenkin Keskuspaloaseman 1980-luvun alussa käyttöönotetusta uudisosasta. Myös tilapäinen Nekalan paloasema Jokipohjantiellä poistuu käytöstä.

Käyttöönotto vuoden 2027 alussa

Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa 2025 ja se valmistuu vuoden 2026 aikana. Suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2027 alussa. Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kohteen rakennuttamisesta. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt jo ennen hyvinvointialueuudistusta Tampereen kaupungin toimesta.

Hankkeen budjetti on 16,6 miljoonaa euroa (alv 0%). Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jolle alistettuna sivu-urakoitsijana toimii rakennusautomaatiourakoitsija. Kokonaisurakoitsijaksi on valittu Jatke Pirkanmaa Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijaksi JIS-Automation Oy. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimii Arkkitehtitoimisto Forssi Oy.