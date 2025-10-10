Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hautausmaan perustamislupahakemuksen Kolin alueella Lieksassa

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen, jolla Suomen Luontohautausliitto ry haki lupaa perustaa hautausmaan Lieksan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle.

Suomen Luontohautausliitto ry on hakenut aluehallintovirastolta lupaa luonnollisen hautausmaan perustamiseksi Lieksan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Kolin Ikilehto, kiinteistörekisteritunnus 422-411-1-114. Kiinteistön koko on 2,9831 ha.

Suomen Luontohautausliitto ry on vuonna 2023 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää luontohautausten käyttöä Suomessa sekä rakentaa ja pitkäjänteisesti ylläpitää luonnonhautausmaita.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausunnot Lieksan kaupungilta, Pohjois-Karjalan alueelliselta vastuumuseolta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun sotelta sekä varannut kiinteistön Kolin Ikilehto naapurikiinteistöjen omistajille mahdollisuuden lausua asiassa mielipiteensä. Myös hakijalla on ollut mahdollisuus antaa vastine saatuihin lausuntoihin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Suomen Luontohautausliitto ry:lle ei myönnetä lupaa perustaa hakemuksen mukaista hautausmaata Lieksan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Kolin Ikilehto.

Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että asiassa ei ole kokonaisuutena arvioiden esitetty riittävää selvitystä siitä, että hakijalla on hautaustoimilain mukaiset edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti ja riittävän pitkäjänteisesti. Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä. Perustamislupahakemus on siten hylättävä.

”Hautaustoimilaissa säädetyn lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hautausmaata ylläpidetään ja hoidetaan vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla ja että hautausmaan pysyvyys ja sen hoidon jatkuvuus on turvattu”, johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa ja perustelee päätöstä.

