Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi hautausmaan perustamislupahakemuksen Kolin alueella Lieksassa
Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen, jolla Suomen Luontohautausliitto ry haki lupaa perustaa hautausmaan Lieksan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle.
Suomen Luontohautausliitto ry on hakenut aluehallintovirastolta lupaa luonnollisen hautausmaan perustamiseksi Lieksan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Kolin Ikilehto, kiinteistörekisteritunnus 422-411-1-114. Kiinteistön koko on 2,9831 ha.
Suomen Luontohautausliitto ry on vuonna 2023 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää luontohautausten käyttöä Suomessa sekä rakentaa ja pitkäjänteisesti ylläpitää luonnonhautausmaita.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausunnot Lieksan kaupungilta, Pohjois-Karjalan alueelliselta vastuumuseolta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Siun sotelta sekä varannut kiinteistön Kolin Ikilehto naapurikiinteistöjen omistajille mahdollisuuden lausua asiassa mielipiteensä. Myös hakijalla on ollut mahdollisuus antaa vastine saatuihin lausuntoihin.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Suomen Luontohautausliitto ry:lle ei myönnetä lupaa perustaa hakemuksen mukaista hautausmaata Lieksan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Kolin Ikilehto.
Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että asiassa ei ole kokonaisuutena arvioiden esitetty riittävää selvitystä siitä, että hakijalla on hautaustoimilain mukaiset edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti ja riittävän pitkäjänteisesti. Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä. Perustamislupahakemus on siten hylättävä.
”Hautaustoimilaissa säädetyn lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hautausmaata ylläpidetään ja hoidetaan vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla ja että hautausmaan pysyvyys ja sen hoidon jatkuvuus on turvattu”, johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa ja perustelee päätöstä.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/649/2025 kokonaisuudessaan (pdf)
Lisätietoja
johtaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu LiljeströmjohtajaItä-Suomen aluehallintovirastoPuh:0295 016 224anu.liljestrom@avi.fi
Liitteet
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Nivalaan sijoittuvalle biokaasulaitoshankkeelle myönnettiin ympäristölupa10.10.2025 11:09:55 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Nivalaan Kurunpuhdon teollisuusalueelle sijoittuvalle biokaasulaitoskokonaisuudelle ympäristöluvan sekä oikeuden aloittaa toimintansa muutoksenhausta huolimatta.
Hieronta-alan yrittäjän tuomio törkeästä kiskonnasta pysyi – hovioikeus ei katsonut olevan kyse ihmiskaupasta8.10.2025 09:33:27 EEST | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi toukokuussa 2023 hieronta-alalla toimivan yrityksen toimitusjohtajan yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen useista rikoksista. Toimitusjohtaja tuomittiin muiden rikosten ohella viidestä törkeästä kiskonnasta. Käräjäoikeus hylkäsi muun muassa ihmiskauppaa ja kahta kiskonnantapaista työsyrjintää koskevat syytteet.
Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää hautaamisen Kullervon hautausmaalle Vaasan kaupungissa7.10.2025 13:48:26 EEST | Tiedote
Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää toistaiseksi hautaamasta Vaasan kaupungissa sijaitsevaan yksityiseen Kullervon hautausmaahan.
Regionförvaltningsverket i Östra Finland förbjuder gravsättning på begravningsplatsen Kullervon hautausmaa i Vasa stad7.10.2025 13:48:02 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Östra Finland förbjuder tills vidare gravsättning på den enskilda begravningsplatsen Kullervon hautausmaa i Vasa stad.
Koulupaikan osoittaminen edellyttää hallintopäätöstä asuinkunnalta6.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumosi Valteri-koulun rehtorin päätöksen oppilaaksi ottamisesta ja siirsi asian lapsen asuinkunnalle. Aluehallintovirasto katsoi, että Valteri-koulussa opiskelu perustuu kunnan ja Valteri-koulun sopimukseen, ja päätös koulupaikan osoittamisesta kuuluu asuinkunnalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme