Hengenpelastusmitalien luovutus Turussa 27.10.2025
Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Ilkka Horelli luovuttaa maanantaina 27.10. kolmelle henkilölle tasavallan presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin.
Hengenpelastusmitali on tunnustus erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Mitalit on usein myönnetty henkilöille, jotka ovat asettaneet oman henkensä vaaraan pelastaessaan toisen ihmisen.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Ilkka Horelli luovuttaa kolmelle erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta osoittaneelle henkilölle hengenpelastusmitalin. He ovat:
- Emily Keränen (syntynyt 2011), joka pelasti isoäitinsä palavasta autosta.
- Sami Hamilo (syntynyt 1982), joka pelasti polkupyörällä jäihin pudonneen miehen.
- Miska Rosenberg (syntynyt 2010), joka pelasti virtaavasta vedestä lapsen.
Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus järjestetään ma 27.10.2025 klo 13–14 Valtion virastotalossa Turussa (Kulttuurikuja 1).
Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Mediaa pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään ma 20.10.2025 Lounais-Suomen aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Tanja Railolle: tanja.railo(at)avi.fi.
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
