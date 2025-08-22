Kokoomuksen puolueorganisaatioon uusia työntekijöitä!

Kokoomuksen puoluehallitus on 9.10. pidetyssä kokouksessaan tehnyt uusia nimityksiä puolueorganisaatioon.

Helsingin kokoomuksen toiminnanjohtajaksi Jenny Nyman Ahokas

Kokoomuksen puoluehallitus on nimittänyt Jenny Nyman Ahokkaan kokoomuksen Helsingin piirin toiminnanjohtajaksi. Nyman Ahokas siirtyy tehtävään Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä. Hän on toiminut aiemmin mm. Uudenmaan Kokoomuksen toiminnanjohtajana, Kokoomuksen Naisten Liiton pääsihteerinä sekä Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtaja. Koulutukseltaan Nyman Ahokas on teologian maisteri, ja hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

“Olen todella innoissani mahdollisuudesta palata puolueyhteisöön rakentamaan parempaa Helsinkiä ja Kokoomuksen vaalimenestystä seuraavissa eduskuntavaaleissa yhdessä kokoomuslaisten kanssa”, Nyman Ahokas toteaa.

Nyman Ahokas aloittaa tehtävässä 6.11.

Pirkanmaan kokoomuksen toiminnanjohtajaksi Olli Marjalaakso

Kokoomuksen puoluehallitus on nimittänyt Olli Marjalaakson Pirkanmaan kokoomuksen toiminnanjohtajaksi. Marjalaakso siirtyy tehtävään Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehitysjohtajan tehtävästä. Hän on pitkäaikainen puolueen luottamustoimija, ja on toiminut sekä Pirkanmaan, että Kaakkois-Suomen kokoomuksen piirin varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi hän on toiminut puoluevaltuuston jäsenenä, sekä kunnallisjärjestön puheenjohtajana. Marjalaakso on myös ollut valtuutettuna, ja muissa kunnallisissa luottamustehtävissä eri puolella Suomea.

"Olen todella motivoitunut tarttumaan toiminnanjohtajan tehtävään ja jatkamaan Pirkanmaan Kokoomuksen vahvaa työtä alueen ihmisten ja elinkeinoelämän hyväksi. On innostavaa palata Pirkanmaalle, jossa sain opiskeluaikoina luotsata nuorten piiriä. Nyt on aika ahkeroida uudessa roolissa parhaimman Suomea uudistavan voiman, Kokoomuksen, eteen. Uskon yhteistyöhön ja siihen, että yhdessä voimme rakentaa entistä vaikuttavampaa Kokoomusjoukkuetta Pirkanmaalla." Kommentoi Marjalaakso valintaansa.

Olli Marjalaakso aloittaa tehtävässään 1.12.2025.

Kokoomuksen viestintäpäälliköksi Oskari Nivala

Kokoomuksen puoluehallitus on nimittänyt Oskari Nivalan kokoomuksen viestintäpäälliköksi. Nivala työskentelee tällä hetkellä pelikehitysyhtiö Rovion PR-päällikkönä.

"Politiikan lähtökohta on muutos ja uudistuminen. Olen otettu luottamuksesta lähteä luotsaamaan kokoomuksen viestintää ja innoissani päästessäni mukaan kehittämään toimintaa”, Nivala kommentoi valintaansa.

Oskari Nivala aloittaa tehtävässä 17.11.

Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen on tyytyväinen tehtyihin henkilövalintoihin.

“Olen todella iloinen puoluehallituksen tekemistä päätöksistä. Tehdyissä valinnoissa korostuu samaan aikaan vankka kokemus, sekä ulkopuolelta hankittu osaaminen. Molempia tarvitaan, jotta kokoomus voi onnistua vaalivalmistautumisessa ja säilyttää pääministeripuolueen aseman. Odotan innolla tiivistä yhteistyötä jokaisen valitun henkilön kanssa” iloitsee kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen.