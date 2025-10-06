Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä 29.10. pelastusharjoituksen vuoksi
Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan pelastusharjoitusta varten 29.10.2025 klo 10.00–15.00.
Harjoituksen aikana tunnelin lähistöllä liikkuu runsaasti pelastusajoneuvoja, kuten ambulansseja ja poliisiautoja. Harjoituksessa käytetään keinosavua, mikä saattaa näkyä tunnelialueen läheisyydessä. Harjoitus ei aiheuta vaaraa ulkopuolisille, ja tunneli avataan liikenteelle heti kun harjoitus on ohi.
Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella.
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
