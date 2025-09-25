Hiilijalanjäljen laskenta on osa HJK:n ja Lumme Energian ympäristövastuullisuusmatkaa ja toimii pohjana tulevien konkreettisten ympäristövastuutekojen suunnittelussa.

HJK:n ottelutapahtumien hiilijalanjälki oli viime vuonna 93,87 tCO2e. Keskimääräisen suomalaisen vuosipäästöt ovat noin 9,61 tCO2e. Toisin sanoen HJK:n kotiottelut vastaavat vajaan kymmenen suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki pieneni vuodesta 2023. Mittauksessa on otettu huomioon Veikkausliigan, Kansallisen Liigan sekä HJK Klubi 04:n kotiottelut.

– Meille HJK:ssa on tärkeää ymmärtää mistä hiilijalanjälkemme muodostuu. Teemme konkreettisia tekoja, että voisimme vähentää ottelutapahtumiemme hiilidioksidipäästöjä. Yhdessä hienojen yhteistyökumppanuuksiemme kanssa rakennamme yhteistyömalleja ja yritämme keskittyä siihen, miten saavuttaisimme pienemmät päästöt erinomaisesta asiakaskokemuksesta tinkimättä. Tämä on koko Klubiyhteisön yhteinen ympäristöystävällisyysmatka, HJK:n myyntijohtaja Esko Villman sanoo.

Noin 80% HJK:n päästöistä muodostuvat yleisön matkustamisesta otteluihin henkilöautolla, miedoista alkoholijuomista (oluesta), punaisen lihan kulutuksesta sekä kaukolämmön käytöstä. Ottelutapahtumien hiilijalanjälkeä painaa ennen kaikkea se, että HJK:n yleisökeskiarvot ovat olleet vahvassa kasvussa viime vuosina. Vuonna 2022 HJK:n yleisökeskiarvo Veikkausliigassa oli 4002 katsojaa, kun se viime kaudella oli jo 6363 katsojaa per ottelu.

Hiilijalanjäljen laskennassa huomionarvoista on se, että laskentatapa on tarkentunut ja kasvanut yleisökeskiarvo on nostanut liharuoan ja alkoholivirvokkeiden kulutusta selvästi HJK:n panostaessa ottelutapahtumaan sekä ruoka- ja juomatarjontaan.

Sähkönkulutuksen osalta HJK:n päästöt ovat jo komeasti 0%, sillä Bolt Arenan katolle rakennettiin viime vuonna aurinkovoimala, joka tuottaa kauden sähkönkulutuksesta noin 16%. Loput Bolt Arenan tarvitsemasta sähköstä on tuotettu päästöttömästi.

– Yhteistyömme HJK:n kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten konkreettiset ratkaisut voivat pienentää päästöjä heti. Kun sähkön päästöt ovat nollassa, voimme keskittyä yhdessä erityisesti niihin osa-alueisiin, joissa suurimmat päästövaikutukset nykyisellään syntyvät, eli esimerkiksi yleisön liikkumiseen ja ruokavalintoihin, sanoo Lumme Energian vastuullisuusasiantuntija Katariina Koistinen.

HJK kannustaa katsojia saapumaan otteluun julkista liikennettä hyödyntäen. Lisäksi kumppanuus HSL:n kanssa mahdollistaa sen, että kausikorttilaisille ja lipun ennakkoon ostaneille lähtee aina Veikkausliiga-ottelun aamupäivänä veloitukseton AB-matkalippu, jonka voi hyödyntää saapuessaan otteluun.

Lisäksi HJK on panostanut alkoholittomiin vaihtoehtoihin ottelutapahtumassa sekä kasvisruokavaihtoehtojen tarjontaan. Kaukolämmön osalta HJK etsii parhaillaan uusia energiatehokkaita vaihtoehtoja yhdessä Bolt Arenan kiinteistön omistaman Helsingin kaupungin kanssa.