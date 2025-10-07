Syyskuun 2025 vesitilannekatsaus: Virtaamat keskimääräistä pienempiä, ravinnepitoisuudet korkeita (Pohjalaismaakunnat)
Syyskuussa virtaamat vesistöissä olivat edelleen pääosin keskimääräistä pienempiä. Kuukauden alkupuolella todettiin korkeita ravinnepitoisuuksia useissa joissa. Kuukausi oli lämmin ja jonkin verran sinileväkukintoja havaittiin sekä järvillä että merialueilla. Pohjavedenpinnat kääntyivät noususuuntaan.
Vesistöjen virtaamat edelleen keskimääräistä pienempiä
Pohjalaismaakuntien vesistöjen virtaamat pysyivät myös syyskuussa pääosin keskimääräistä pienempinä, vaikka syyskuun alku olikin jo elokuuta sateisempi. Lapuanjoella Kepon mittausasemalla virtaama laski syyskuun alussa noin 4 m3/s:iin ja Kyrönjoen mittausasemalla Skatilassa noin 6 m3/s:iin. Rannikolla sadetta saatiin tasaisemmin elokuun aikana ja pienten jokien virtaamat olivat pääosin keskimääräisellä tasolla. Keski-Pohjanmaalla Perhonjoen virtaama Tunkkarissa on ollut syyskuun ajan vain noin 3 - 5 m3/s. Syyskuun puolessa välissä satoi hieman enemmän, mutta Tunkkarissa virtaamat eivät nousseet toisin kuin esimerkiksi Kyrönjoella Skatilassa, missä virtaama nousi noin viikon aikana kuudesta kuutiosta 90 m3/s:iin. Lapuanjoella virtaamien nousu oli maltillisempaa, Kepossa virtaama nousi vain noin 20 m3/s:iin.
Säännöstellyillä järvillä vedenkorkeudet olivat hieman ajankohdan keskimääräistä alempana. Esimerkiksi Lappajärven vedenpinta on laskenut tasaisesti kuivan kesän takia tavoitevyöhykkeen alarajalle, jota vedenpinta on seurannut koko syyskuun ajan. Evijärvellä uuden säännöstelyluvan myötä vedenpinta on noin 10 cm korkeammalla kuin aikaisempina vuosina samaan aikaan. Myös Alajärven vedenpinta oli alkukuun keskimääräistä alempana. Kuortaneenjärvellä pinta on laskenut kuukauden aikana noin 10 cm ajankohdan tavanomaista tasoa alemmaksi. Osalla alueen tekojärvistä vedenpinta on jatkanut syyskuussa laskemista, esimerkiksi Perhonjoen vesistöalueen tekojärvet olivat kaikki noin 10 cm keskimääräistä alempana. Kalajärven tekojärvi on pystytty pitämään tavoitetasolla eli noin 20 cm ylärajasta myös syyskuun alussa. Loppukuusta järven vedenpinta nousi vielä ylemmäksi.
Vähäsateinen ja kuiva kesä on näkynyt ja näkyy edelleen syyskuussa myös säännöstelemättömillä järvillä. Vedenkorkeus on ollut esimerkiksi Lestijärvellä koko kesän noin 20 cm tavanomaista alempana eikä vedenpinta noussut vielä syyskuun aikana.
Jokivesien ravinnepitoisuudet korkeita
Syyskuun alkupuoli oli melko kuiva, mutta kuun loppupuolella sateet nostivat jokien virtaamia. Tämä näkyi jokien vedenlaadussa. Jätevesien heikko laimentuminen näkyi alkukuussa korkeina ravinnepitoisuuksina useissa joissa. Suurista joista korkeimmat, selvästi huonoa tilaa ilmentävät pitoisuudet havaittiin Närpiönjoessa. Myös Kyrönjoella ja Lapuanjoella pitoisuudet olivat hyvin korkeita. Alhaisimmat pitoisuudet suurten jokien osalta havaittiin Lapväärtinjoella ja Ähtävänjoella. Veden vähyys ja jätevesikuormitus näkyi myös happitilanteessa, joka osassa jokia laski vuodenaikaan nähden suhteellisen alhaiselle tasolle. Kuun loppupuolen sateet lisäsivät virtaamia, mutta samalla myös valuma-alueelta huuhtoutuvaa kuormitusta. Tämä näkyi varsinkin monen pienemmän joen kohdalla ravinne- ja kiintoainepitoisuuden nousuna. Happamuushaittoja ei syyskuussa havaittu. Suurten jokien pH vastasi tyypillisiä kesäajan olosuhteita ja vaihteli välillä 6,8-7,4. Pienemmissäkään joissa ei toistaiseksi happamuusongelmia havaittu.
Syyskuu oli lämmin ja jonkin verran sinileväkukintoja havaittiin sekä järvillä että merialueilla. Järvistä kestoltaan eripituisia esiintymiä havaittiin Kuortaneenjärvellä, Ähtärinjärvellä, Alajärvellä ja Luodonjärvellä. Rannikkoalueella sinileväesiintymiä havaittiin Merenkurkussa Mustasaaren Raippaluodonselällä ja Maalahden saaristossa sekä etelämpänä Kaskisten edustalla.
Pohjavedenpinnat noususuuntaan
Pohjavedenpinnat kääntyivät syyskuun puolivälin kohdalla alkukesästä jatkuneen laskun jälkeen noususuuntaan. Varsinkin pienissä pohjavesimuodostumissa syyskuun sadejaksot ovat täydentäneet pohjavesivarantoja. Kasvien tarvitsema vedentarve on syksyn tullessa vähentynyt samalla kun haihdunta on lämpötilan alenemisen takia vähentynyt. Valtakunnallisilla pohjaveden seuranta-asemilla pohjavedenpinnat ovat pääosin pitkän ajan keskiarvojen kohdalla tai hieman keskiarvoja alempana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Vesitalousasiantuntija Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Byte av huvudvägtrumma på riksväg 8 i Kvevlax (Österbotten)7.10.2025 14:42:13 EEST | Pressmeddelande
Destia byter huvudvägtrumman på riksväg 8 i Kvevlax, norr om Kyro älv. Arbetet medför förändringar i trafikarrangemangen.
Päätierummun vaihto valtatie 8:lla Koivulahdessa7.10.2025 14:42:13 EEST | Tiedote
Destia toteuttaa päätierummun vaihdon valtatie 8:lla Koivulahdessa, Kyröjoen pohjoispuolella. Työ aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin.
Främjandet av trafiksäkerheten på riksväg 8 fortsätter med nya satsningar6.10.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Trafiksäkerheten på riksväg 8 i Österbotten fortsätter att stärkas. I år görs igen satsningar på smarta varningssystem. Utöver det får lokala jaktvårdsföreningar nya säkerhetsredskap och för trafikanter har det lanserats en helt ny viltvarnignsapplikation. I oktober ordnas dessutom en viltvarningsturné i regionen. I samarbetet medverkar NTM-centralen i Södra Österbotten, Finlands viltcentral samt lokala jaktvårdsföreningar, LokalTapiola Österbotten och InnoTrafik Oy.
Liikenneturvallisuuden edistäminen valtatiellä 8 jatkuu uusilla panostuksilla6.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Työ Pohjanmaan liikenneturvallisuuden edistämiseksi valtatiellä 8 jatkuu. Tänä vuonna panostetaan jälleen älykkäisiin varoitus- ja estojärjestelmiin. Lisäksi paikalliset riistanhoitoyhdistykset saavat uusia henkilökohtaisia turvalaitteita ja tienkäyttäjille on lanseerattu uusi riistavaroitusmobiilisovellus. Lokakuussa alueella järjestetään myös riistavaroituskiertue. Yhteistyössä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen riistakeskus ja paikalliset riistanhoitoyhdistykset, LähiTapiola Pohjanmaa sekä InnoTrafik Oy.
INSPIRE-projektet bekämpade invasiva främmande arter i Södra Österbotten i somras i samarbete med NTM-centralen och kommunerna (landskapen i Österbotten)2.10.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
NTM-centralen i Södra Österbotten koordinerar INSPIRE-projektet för bekämpning av invasiva främmande arter i Finland och Sverige. Projektet bekämpade i somras invasiva främmande arter i talkoarbete samt kartlade och bekämpade med praktikanters insatser jättebalsamin och lupin längs Kyro älv i naturskyddsområden och på värdefulla vårdbiotopobjekt. I slutet av året ordnas en serie webbinarier i syfte att utveckla samarbetet mellan kommunerna längs Kyro älv samt förbättra kommunernas förmåga att hantera spridningen av skadliga invasiva arter i sina områden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme