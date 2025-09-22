Apteekkeja kannattaisi hyödyntää matalan kynnyksen terveyspalveluissa

Maailmalla apteekeissa rokotetaan yleisesti, hoidetaan pieniä terveysvaivoja ja tuetaan pitkäaikaissairaiden lääkehoitoa sekä osallistutaan kansanterveysohjelmiin. Suomi on jäänyt muusta maailmasta jälkeen apteekkien matalan kynnyksen terveyspalveluiden tarjoamisessa, sillä kansalliset raamit ja rahoitus puuttuvat.

– Suomessakin hyviä kokemuksia on saatu jo rokotuspalveluista, mutta apteekkeja voitaisiin hyödyntää muissakin terveyspalveluissa. Tähän tarvittaisiin valtakunnalliset raamit ja kestävä rahoitus. Suomella ei ole enää varaa olla hyödyntämättä apteekkeja ja niiden tiheää verkostoa, kun hyvinvointialueet karsivat ja keskittävät terveyspalveluitaan, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen muistuttaa.

Mallia muista maista

Hiljattain esimerkiksi Ruotsissa ja Irlannissa on panostettu apteekkien palveluiden kehittämiseen ministeriöiden ja viranomaisten johdolla.

– Kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että apteekkien roolin vahvistaminen terveydenhuollossa tuottaa merkittäviä hyötyjä helpottamalla lääkärien ja muun hoitohenkilöstön työtaakkaa, parantamalla hoidon saavutettavuutta ja tuomalla säästöjä terveydenhuoltojärjestelmälle. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, Puumalainen kertoo.

Apteekkariliitto ehdottaa, että selvityksessä apteekin matalan kynnyksen terveyspalveluille luotaisiin kansalliset rakenteet ja rahoitus. Selvityksessä tunnistettaisiin myös mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet ja laadittaisiin ehdotus tarvittavista muutoksista. Samalla tulisi sopia ammattiryhmien välisestä työnjaosta valtakunnallisesti.

Rahoitus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kansallisena apteekin konsultaatiokorvauksena, jolloin asiointi olisi asiakkaalle maksutonta ja ohjaisi käyttämään apteekkia lääkäriajan varaamisen sijaan silloin, kun se on potilasturvallisuus huomioiden mahdollista.

Liitto ehdottaa, että selvitys kansallisesta toimintamallista aloitetaan jo kuluvan syksyn aikana, jotta työ valmistuisi vielä tällä hallituskaudella.

Lisätiedot: farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen, inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi, p. 0400 798 297