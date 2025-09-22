Apteekkeja kannattaisi hyödyntää matalan kynnyksen terveyspalveluissa
Apteekkariliitto esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että se käynnistäisi jo tänä syksynä selvityksen apteekkien matalan kynnyksen terveyspalveluista. Selvitys toteuttaisi hallitusohjelmaa ja mahdollistaisi apteekkien nykyistä laajemman hyödyntämisen osana terveydenhuollon palvelujärjestelmää.
Maailmalla apteekeissa rokotetaan yleisesti, hoidetaan pieniä terveysvaivoja ja tuetaan pitkäaikaissairaiden lääkehoitoa sekä osallistutaan kansanterveysohjelmiin. Suomi on jäänyt muusta maailmasta jälkeen apteekkien matalan kynnyksen terveyspalveluiden tarjoamisessa, sillä kansalliset raamit ja rahoitus puuttuvat.
– Suomessakin hyviä kokemuksia on saatu jo rokotuspalveluista, mutta apteekkeja voitaisiin hyödyntää muissakin terveyspalveluissa. Tähän tarvittaisiin valtakunnalliset raamit ja kestävä rahoitus. Suomella ei ole enää varaa olla hyödyntämättä apteekkeja ja niiden tiheää verkostoa, kun hyvinvointialueet karsivat ja keskittävät terveyspalveluitaan, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen muistuttaa.
Mallia muista maista
Hiljattain esimerkiksi Ruotsissa ja Irlannissa on panostettu apteekkien palveluiden kehittämiseen ministeriöiden ja viranomaisten johdolla.
– Kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että apteekkien roolin vahvistaminen terveydenhuollossa tuottaa merkittäviä hyötyjä helpottamalla lääkärien ja muun hoitohenkilöstön työtaakkaa, parantamalla hoidon saavutettavuutta ja tuomalla säästöjä terveydenhuoltojärjestelmälle. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, Puumalainen kertoo.
Apteekkariliitto ehdottaa, että selvityksessä apteekin matalan kynnyksen terveyspalveluille luotaisiin kansalliset rakenteet ja rahoitus. Selvityksessä tunnistettaisiin myös mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet ja laadittaisiin ehdotus tarvittavista muutoksista. Samalla tulisi sopia ammattiryhmien välisestä työnjaosta valtakunnallisesti.
Rahoitus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kansallisena apteekin konsultaatiokorvauksena, jolloin asiointi olisi asiakkaalle maksutonta ja ohjaisi käyttämään apteekkia lääkäriajan varaamisen sijaan silloin, kun se on potilasturvallisuus huomioiden mahdollista.
Liitto ehdottaa, että selvitys kansallisesta toimintamallista aloitetaan jo kuluvan syksyn aikana, jotta työ valmistuisi vielä tällä hallituskaudella.
Lisätiedot: farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen, inka.puumalainen@apteekkariliitto.fi, p. 0400 798 297
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erkki KostiainenViestintäjohtajaPuh:050 566 8188erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Apteekkariliitto
Apteekkipalvelut turvattava – hallituksen apteekkiuudistus rapauttaa perustaa22.9.2025 14:00:10 EEST | Tiedote
Hallituksen tänään eduskunnalle antamassa lakiesityksessä (STM/2025/102) ehdotetaan mittavaa leikkausta apteekkien talouteen ja useiden itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle. Muutokset syventävät monien apteekkien talousahdinkoa entisestään.
Sivuapteekkivähennyksen poisto sulkisi useita apteekkeja18.8.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Apteekkiverkosto supistuisi etenkin niillä alueilla, joilla terveyspalveluiden saatavuus on muutoinkin heikentynyt, jos apteekkitaloutta uudistetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esittämällä tavalla. Apteekkariliitto ehdottaa ministeriön esitykseen korjauksia, joilla apteekkitalouden uudistus saataisiin toteuttamiskelpoiseksi.
Apteekkikysely: Tätä asiakkaat kysyvät eniten apteekeissa7.7.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Lääkeneuvonnan ohella apteekeista kysytään yhä useammin myös monenlaisia terveydenhuollon rajapintaan liittyviä asioita – esimerkiksi sitä, miten saa yhteyden lääkäriin tai hoitajaan.
Hallituksen apteekkiuudistus supistaisi apteekkiverkostoa1.7.2025 08:58:21 EEST | Tiedote
Hallituksen apteekkiuudistusta koskevan esitysluonnoksen toteuttaminen näkyisi ihmisten arjessa heikentyneinä palveluina.
Lähes viidennes suomalaisista olisi valinnut väärän itsehoitolääkkeen ilman apteekin neuvontaa26.6.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan 97 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä, että omalla kotipaikkakunnalla on apteekki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme