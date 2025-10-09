Maakuntahallituksen päätökset
Maakuntahallitus päätti henkilövalinnoista (maakunnan yhteistyöryhmä ja CPMR) ja antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2026–2029.
Päijät-Hämeen liiton edustus CPMR-järjestössä
Maakuntahallituksen valitsemat edustajat CPMR-järjestössä
- Itämerikomission Executive Committee: Sami Salminen
- Itämerikomission Transport Working Group, varapuheenjohtaja: Johanna Ekman
- CPMR Energy Working Group, puheenjohtaja: Sami Salminen (puheenjohtajuus alkaa lokakuussa 2025)
Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157
Edustajien nimeäminen Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukuntaan
Maakuntahallitus nimesi Etelä-Suomen neuvottelukuntaan Päijät-Hämeen edustajiksi:
- maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari
- maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannu Rahkonen
- maakuntajohtaja
- kansanedustajat Hilkka Kemppi ja Teemu Kinnari
Etelä-Suomen viisi maakuntaa – Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala – tekevät tiivistä yhteistyötä Etelä-Suomen neuvottelukunnassa, jonka toimikausi on kunnallisvaalikausi, ja se kokoontuu noin kahdesti vuodessa. Puheenjohtajuus kiertää maakunnittain vuonna 2025 puheenjohtajamaakuntana toimii Päijät-Häme.
Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157
Edustajien nimeäminen Lahden seudun MAL-sopimuskauden 2024–2027 seurantaan
Maakuntahallituksen nimeämät edustajat: maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari, varapuheenjohtaja Hannu Rahkonen ja maakuntajohtaja.
Lisätiedot: aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628.
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2026–2029
Maakuntahallitus antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2026–2029.
Lausunto luettavissa maakuntahallituksen kokouksen esityslistalta https://paijathamed10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202582-9
Lisätiedot: erityisasiantuntija Petra Isotalo, puh. 044 371 9467
Maakunnan yhteistyöryhmän nimittäminen
Maakuntahallitus nimesi yhteistyöryhmän jäsenet:
Maakunnan liitto ja jäsenkunnat
Hannu Rahkonen, KOK, Lahti (Antti Räsänen, KOK, Padasjoki)
Teemu Kinnari, KOK, Hollola (Mika Järvinen, KOK, Sysmä)
Teresa Rautapää, KOK, Lahti (Minna Heikkinen, KOK, Lahti)
Kati Pölönen, KESK, Hollola (Jeremias Sankari, KESK, Hartola)
Mika Kari, SDP, Lahti (Eira Leino, SDP, Iitti)
Erika Tiainen, SDP, Heinola (Leena Hopeela-Juvonen, SDP, Padasjoki)
Kari Hyytiä, SDP, Hollola (Markku Karnaattu, SDP, Hartola)
Mira Nieminen, PS, Lahti (Pertti Salonen, PS, Hollola)
Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
Hämeen ELY-keskus: Tommi Muilu (Elina Mäkäläinen), Vesa Jouppila (Kari Sartamo), Kari Kivikko (Timo Kukkonen), Niina Lamberg (Riikka Huhtanen-Pitkänen)
Uudenmaan ELY-keskus: Timo Karhumäki (Ylva Wahlström)
Etelä-Suomen AVI: Merja Ekqvist (Marja-Liisa Keski-Rauska)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Mika Forsberg (Raisa Valve)
Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja muut keskeiset tahot
Päijät-Hämeen Yrittäjät: Heta Vihervirta-Vuontelo (Mia Tommola)
Hämeen kauppakamari: Anne Vanhala (Mirja Ojantaus)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Juha-Pekka Kärkkäinen (Jukka Lempiäinen)
MTK Häme: Päivi Rönni (Elina Nummela)
Akava: Jenni Oksanen (Petri Honkanen)
SAK: Timo Katajainen (Tatu Tuomela)
STTK: Katja Päivä (Heidi Jokela)
Suomen metsäkeskus: Jouni Rantala (Jukka Matilainen)
Maakuntahallitus nimittää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Mika Karin.
Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458
Yhteistyöpöytäkirja I Päijät-Hämeen kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strategisen johtamisen yhteensovittamisen periaatteet
Maakuntahallitus hyväksyi yhteistyöpöytäkirjan.
Päijät-Hämeen kuntien, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen liiton välinen yhteistyöpöytäkirja 2025
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2025/10/Yhteistyopoytakirja.pdf
Kunnilla ja hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä. Päijät-Hämeessä tätä varten laadittiin vuonna 2022 kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton välinen yhteistyöpöytäkirja, joka hyväksyttiin seuraavana vuonna. Vuonna 2025 sopimus päätettiin päivittää.
Lisätiedot: kuntayhteistyöpäällikkö Säde Tahvanainen, puh. 044 077 3431
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028 ja talousarvion 2026 valmistelu
Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen vuosien 2026–2028 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2026 talousarvioksi. Se lähetetään jäsenkunnille tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten. Esityksessä kuntien maksuosuudet eivät nouse.
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028 ja talousarvio 2026, luonnos 13.9.2025
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2025/10/TTS2026-2028_TA-2026.pdf
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakuntavaltuuston syyskokous vuonna 2025
Maakuntavaltuuston syyskokous pidetään keskiviikkona 3.12.2025. Kokouspaikkana on Lahden Messukeskus.
Maakuntavaltuuston kokouksen 24.9.2025 päätösten täytäntöönpano
Maakuntahallitus totesi maakuntavaltuuston kokouksen 24.9.2025 päätökset laillisiksi ja päätti panna ne täytäntöön.
Lisätietoja hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi
- Työllisyyskatsaus 8/2025
Viranhaltijapäätökset
- Päijät-Hämeen liitto - Näkökulma Venäjän itärajatilanteen vaikutuksiin ja tarvittaviin kohdennettuihin tukitoimiin
- Puhelimen myynti
- KVTES:n mukaisen paikallisen kehittämisohjelmaerän jakaminen (paikallinen kehittämiserä)
- Lausunto Rantamäentien asemakaavaluonnoksesta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
