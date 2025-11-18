Suomalainen teknologiayhtiö Tuxera vahvistaa johtoryhmäänsä kolmella nimekkäällä rekrytoinnilla – tähtäimessä 100 MEUR liikevaihto

Suomalaisyhtiö Tuxeran teknologiaa käytetään miljardien laitteiden ytimessä ympäri maailman: kuluttajalaitteissa, ajoneuvoissa, teollisuudessa, datakeskuksissa ja pilvipalveluissa, hätäpalveluissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa sekä kansainvälisillä avaruusasemilla.



Datalla on keskeinen rooli yhä useammalla toimialalla. Tuxera auttaa asiakasyrityksiään varmistamaan turvallisuuden kriittisissäkin ympäristöissä. Yhtiön asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa IBM, LG, Suunto, NASA, Rockwell, Siemens ja Weka.



Huhtikuussa 2025 Tuxera nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen kokeneen kasvu- ja muutosjohtaja Steffan Schumacherin. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä alan globaaleissa jättiläisissä, kuten Microsoftilla, Qt Groupissa, Citrixillä ja Efectellä.



50 uutta rekrytointia tulevan vuoden aikana



Tuxera tähtää rohkeisiin tavoitteisiin: 100 miljoonan euron liikevaihtoon tämän vuosikymmenen aikana sekä laajentumiseen alan globaaleilla markkinoilla. Tavoite sisältää suunnitelman rekrytoida 50 uutta työntekijää tulevan vuoden aikana ympäri maailman, painottuen kaupalliselle puolelle.

Syksyn 2025 aikana Tuxeran tiimi ja johtoryhmä ovat vahvistuneet kolmella nimekkäällä rekrytoinnilla:

VP, Global Sales & Strategy Aleksina Shemeikka tuo Tuxeraan laaja-alaista kaupallista, strategista ja teknistä osaamista. Hän on työskennellyt aiemmin strategisissa johtotehtävissä muun muassa Qt Groupissa, OP-ryhmässä, Zalandolla ja Ingram Microlla .





tuo Tuxeraan laaja-alaista kaupallista, strategista ja teknistä osaamista. Hän on työskennellyt aiemmin strategisissa johtotehtävissä muun muassa ja . Teknologia- ja kyberturva-alojen B2B-markkinoinnin kokenut asiantuntija, VP, Marketing Merja Sinkkonen vastaa Tuxeran globaalista brändi- ja markkinointistrategiasta. Hän on toiminut aiemmin muun muassa globaalin markkinoinnin johtajana WithSecuren Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminnassa sekä Espeo Softwarella.





Tuxeran uudella VP, People and Culture Karoliina Reunalla on yli 15 vuoden kokemus henkilöstöstrategian johtamisesta ja muutosjohtamisesta niin globaaleissa teknologia- ja energiayhtiöissä kuin myös start-up-ympäristössä. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Fortumilla ja IBM:llä sekä Coolbrookilla.





Tuxeran toimitusjohtaja Steffan Schumacher kertoo yhtiölle olevan jatkossakin tärkeää houkutella parhaat osaajat globaaleilta markkinoilta.

”Tavoitteemme on nousta alamme globaaliksi markkinajohtajaksi, ja maailmanluokan johtoryhmän rakentaminen on avain tämän saavuttamiseen. Aleksinan, Merjan ja Karoliinan liittyminen tiimiin on merkittävä askel eteenpäin, jolla vahvistamme kykyämme innovoida, kasvaa ja palvella asiakkaitamme ympäri maailmaa. Heidän avullaan kirjoitamme Tuxeran seuraavan luvun, jossa keskitymme rohkeaan kasvuun, poikkeukselliseen kulttuuriin ja toimialajohtajuuteen”, Schumacher kommentoi.



Lyhyesti Tuxerasta

Suomalainen teknologiayhtiö Tuxera on vaativaan käyttöön tarkoitettujen, korkealaatuisten ja tietoturvallisten tiedostojärjestelmien, flash-muistinhallinnan sekä tiedonhallinta- ja verkkoteknologian globaali toimittaja. Yhtiön ratkaisut auttavat ihmisiä ja yrityksiä tallentamaan, käyttämään ja siirtämään tietoa luotettavasti.

Tuxera on maailman isoimpien teknologiayritysten pitkäaikainen kumppani. Sen asiakkaisiin lukeutuu muun muassa autonvalmistajia, laitevalmistajia ja datayrityksiä. Tuxeran tuotteita ovat muun muassa Tuxera Fusion SMB, Microsoft exFAT by Tuxera, Microsoft NTFS by Tuxera sekä Tuxera NitroFS ja Tuxera EdgeFS.

Tilikaudella 2024 yhtiön liikevaihto oli 23 MEUR, ja asiakkaita on yli 30 maassa ympäri maailman – kaikilla mantereilla pois lukien Etelämanner. Työntekijöitä Tuxeralla on 14 eri maassa.

Tuxeran teknologiaa on miljardien laitteiden ytimessä ympäri maailman: puhelimissa, tableteissa, tietokoneissa, ulkoisissa tallennusvälineissä, reitittimissä, älytelevisioissa ja kameroissa. Niitä käytetään myös tehtaissa ja IoT-laitteissa, datakeskuksissa, julkisissa pilvitallennusalustoissa, autoissa, lennokeissa, lentokoneissa ja avaruusaluksissa.