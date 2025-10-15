Täällä asuu kaipaus – kynttilämeri valaisee pyhäinpäivänä Espoon hautausmaat

Espoon seurakuntien hautausmaat ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna.

– Pyhäinpäivänä on lupa pysähtyä ja ajatella isompia asioita kuin laitanko tänään uuniin makaronilaatikkoa vai lohta. Pyhäinpäivä muistuttaa keskellä syksyn kiireitä ja marraskuun harmautta, että on jotain meitä ja arkeamme suurempaa, kuvailee Espoonlahden seurakunnan pastori Inari Varimo.

Varimo suosittelee pyhäinpäivän elämyksellisiä tapahtumia kaikille, jotka kaipaavat syksyyn valoa ja toivoa. Jokaista koskettavat kuoleman teemat on helpompi kohdata yhdessä kuin yksin.

– Meillä jokaisella on jokin suru, läheisen kuolema tai muu. Pyhäinpäivänä me voimme surra yhdessä, se antaa toivoa ja kannattelua. Suru ei ole myöskään viimeinen sana, vaan rakkaus. Ei meidän tarvitsisi surra, jos emme ensin rakastaisi.

Pyhäinpäivänä Espoon hautausmaat ja kirkkojen pihat täyttyvät kaipauksen kynttilöistä, kun ihmiset vaeltavat muistamaan kuolleita rakkaitaan. Kynttilän voi sytyttää läheisen haudalle, ja lisäksi jokaisella Espoon hautausmaalla on muualle haudattujen muistelupaikka. Osassa kirkkojen ja kappelien pihapiiriä on myös paikkoja muistokynttilöille.

Kohtaamisia, musiikkihetkiä ja enkelipolkuja

Eri puolilla Espoota järjestetään pyhäinpäivänä paikallisia tapahtumia. Esimerkiksi luonnonläheisellä Kellonummen hautausmaalla on tarjolla kohtaamisia, kuumaa juomaa ja musiikkihartauksia klo 13–16.

Eniten tapahtuu remontissa olevan Espoon tuomiokirkon läheisyydessä: seurakuntatalolla, Pitäjäntuvalla sekä Kirkon ja Kappelin hautausmailla. Tuomiokirkon seurakuntatalolla on kahvila ja taidenäyttely ”Kaipauksen ja lohdun kuvia” avoinna klo 11.30–20. Viereisellä Pitäjäntuvalla vietetään klo 10.30–16 lapsiperheiden pyhäinpäivää, jossa koristellaan kynttilöitä ja otetaan enkelivalokuvia. Läheisellä Kirkon hautausmaalla perheet voivat seikkailla taskulamppujen kanssa enkelipolulla. Kappelin hautausmailla on puolestaan klo 13–16 tarjolla kuumaa juomaa, työntekijät jututettavissa sekä musiikkihetkiä.

Pyhäinpäiväilta huipentuu Espoon kirkoilla järjestettäviin Kynttiläkirkkoihin ja konsertteihin. Kynttiläkirkoissa sytytetään kynttilä kunkin seurakunnan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi ja rukoillaan omaisten puolesta.

– Pyhäinpäivä muistuttaa, kaikki ei pääty kuolemaan, vaan meillä on toivo iankaikkisuudesta: siitä, että elämä jatkuu taivaankodissa kuolemankin jälkeen. Oikeastaan se on kristinuskon ja kirkon syy olla olemassa, että uskomme olevan jotakin muutakin kuin tämä aika, ihmisyys ja maalliset murheet, Inari Varimo toteaa.





Pyhäinpäivän tapahtumat la 1.11.Espoon hautausmailla ja kirkoilla

Kellonummen hautausmaalla

Kynttilän sytytystä ja kohtaamisia. Klo 13–16 tarjolla kuumaa juomaa, keksiä ja diakonit ja papit tavattavissa siunauskappelilla. Musiikki- ja rukoushetket klo 13, 14 ja 15 siunauskappelilla. Os. Kellonummentie 15.

Perheiden pyhäinpäivä

Pitäjäntuvalla ja läheisellä Kirkon hautausmaalla klo 10.30–16. Ota tuvalla valokuva enkelinurkkauksessa, koristele kynttilä ja tutustu enkelin soittorasiaan. Mehua, glögiä ja keksiä. Kirkon hautausmaalla lapset saavat seikkailla enkelipolulla taskulamppujen kanssa. Os. Kirkonmäentie 1 ja 2.

Espoon tuomiokirkon seurakuntalolla

Pyhäinpäivän messu klo 10. Pyhäinpäivän kahvila klo 11.30–20. “Kaipauksen ja lohdun kuvia” – pop up -taidenäyttely klo 10–20. Kynttiläkirkko klo 18. Valoon - kaipauksen ja lohdun lauluja klo 20. Kynttilän voi sytyttää lähellä oleville Kirkon ja Kappelin hautausmaille. Tuomiokirkon seurakuntatalo, os. Kirkkoranta 2.

Kappelin hautausmaalla

Kynttilän sytytystä ja kohtaamisia. Klo 13–16 kuumaa juomaa, piparkakkuja sekä seurakunnan työntekijät ja surutukihenkilöt jututettavissa. Musiikkihetket klo 14 ja 15 siunauskappelissa, kanttori Elja Puukko. Os. Pappilantie 12.

Olarin kirkolla ja Gräsan uurnalehdossa

Pyhäinpäivän juhlamessu klo 10 Olarin kirkko. Kynttilän sytytystä ja kohtaamisia klo 12–18 Gräsan uurnalehto. Kuumaa juomaa ja pappi tai diakoni tavattavissa. Pyhäinpäivärastit lapsille ja lapsenmielisille Ota mukaan taskulamppu ja kierrä omaan tahtiin uurnalehdossa. Kynttiläkirkko klo 18 Os. Rälssitilankuja 1. Os. Rälssitilankuja 1.

Tapiolan kirkolla ja uurnalehdossa

Messu klo 10 Tapiolan kirkko. Kynttilän sytytystä ja kohtaamista klo 13–20 työntekijät tavattavissa ja tarjolla kuumaa juomaa uurnalehdossa. Kynttiläkirkko klo 18 ja Konsertti klo 19 Tapiolan kirkko. Martín Palmer: MISATANGO / Misa a Buenos Aires. Os. Kirkkopolku 6.

Leppävaaran kirkolla

Pyhäinpäivän messu klo 11 Leppävaaran kirkko. Klo 13–18 kynttilän sytytystä, kuumaa juomaa ja seurakunnan työntekijät tavattavissa kirkon sisäpihalla. Kynttilän voi sytyttää sisäpihan suihkulähteen reunalle ja kiviportaille. Kynttiläkirkko klo 17. Os. Veräjäkallionkatu 2.

Espoonlahden kirkolla

Pyhäinpäivän messu klo 11. Kynttiläkirkko klo 18. Espoonlahden kirkolla on mahdollista sytyttää kynttilä poismenneille läheisille kirkon aulassa olevalle kynttiläseinälle. Os. Kipparinkatu 8.

Esbo svenska församling

Pyhäinpäivän messu klo 13 Tapiolan kirkko. Messussa sytytämme kynttilät vuoden aikana edesmenneille Esbo svenska församlingin jäsenille. Kynttilöiden sytytystä, kuumaa juomaa ja työntekijät tavattavissa klo 14.30–18.30 Tapiolan uurnalehto. Perheiden pyhäinpäivä ja Espoon tuomiokirkon seurakuntatalon kahvila on suunnattu myös Esbo svenskan jäsenille, ja molemmissa on seurakunnan työntekijöitä paikalla.