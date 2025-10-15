Espoon seurakuntayhtymä

Täällä asuu kaipaus – kynttilämeri valaisee pyhäinpäivänä Espoon hautausmaat

15.10.2025 08:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Jaa

Tuhannet kynttilät valaisevat pyhäinpäivälauantaina 1.11. Espoon hautausmaat ja kirkkojen pihapiirit. Pyhäinpäivän tapahtumissa voi sytyttää läheisen muistoksi kynttilän, pysähtyä musiikkihetkeen, juoda kupin kuumaa tai seikkailla lasten kanssa enkelipoluilla.

Poikkea kävelylle hautausmaille. Kaikki Espoon viisi hautausmaata ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna. Kuvassa Kellonummen hautausmaa.
Poikkea kävelylle hautausmaille. Kaikki Espoon viisi hautausmaata ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna. Kuvassa Kellonummen hautausmaa. Jukka Granström. free

Espoon seurakuntien hautausmaat ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna.

– Pyhäinpäivänä on lupa pysähtyä ja ajatella isompia asioita kuin laitanko tänään uuniin makaronilaatikkoa vai lohta. Pyhäinpäivä muistuttaa keskellä syksyn kiireitä ja marraskuun harmautta, että on jotain meitä ja arkeamme suurempaa, kuvailee Espoonlahden seurakunnan pastori Inari Varimo.

Varimo suosittelee pyhäinpäivän elämyksellisiä tapahtumia kaikille, jotka kaipaavat syksyyn valoa ja toivoa. Jokaista koskettavat kuoleman teemat on helpompi kohdata yhdessä kuin yksin.

– Meillä jokaisella on jokin suru, läheisen kuolema tai muu. Pyhäinpäivänä me voimme surra yhdessä, se antaa toivoa ja kannattelua. Suru ei ole myöskään viimeinen sana, vaan rakkaus. Ei meidän tarvitsisi surra, jos emme ensin rakastaisi.

Pyhäinpäivänä Espoon hautausmaat ja kirkkojen pihat täyttyvät kaipauksen kynttilöistä, kun ihmiset vaeltavat muistamaan kuolleita rakkaitaan. Kynttilän voi sytyttää läheisen haudalle, ja lisäksi jokaisella Espoon hautausmaalla on muualle haudattujen muistelupaikka. Osassa kirkkojen ja kappelien pihapiiriä on myös paikkoja muistokynttilöille.

Kohtaamisia, musiikkihetkiä ja enkelipolkuja

Eri puolilla Espoota järjestetään pyhäinpäivänä paikallisia tapahtumia. Esimerkiksi luonnonläheisellä Kellonummen hautausmaalla on tarjolla kohtaamisia, kuumaa juomaa ja musiikkihartauksia klo 13–16.

Eniten tapahtuu remontissa olevan Espoon tuomiokirkon läheisyydessä: seurakuntatalolla, Pitäjäntuvalla sekä Kirkon ja Kappelin hautausmailla. Tuomiokirkon seurakuntatalolla on kahvila ja taidenäyttely ”Kaipauksen ja lohdun kuvia” avoinna klo 11.30–20. Viereisellä Pitäjäntuvalla vietetään klo 10.30–16 lapsiperheiden pyhäinpäivää, jossa koristellaan kynttilöitä ja otetaan enkelivalokuvia. Läheisellä Kirkon hautausmaalla perheet voivat seikkailla taskulamppujen kanssa enkelipolulla. Kappelin hautausmailla on puolestaan klo 13–16 tarjolla kuumaa juomaa, työntekijät jututettavissa sekä musiikkihetkiä.

Pyhäinpäiväilta huipentuu Espoon kirkoilla järjestettäviin Kynttiläkirkkoihin ja konsertteihin. Kynttiläkirkoissa sytytetään kynttilä kunkin seurakunnan vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi ja rukoillaan omaisten puolesta.

– Pyhäinpäivä muistuttaa, kaikki ei pääty kuolemaan, vaan meillä on toivo iankaikkisuudesta: siitä, että elämä jatkuu taivaankodissa kuolemankin jälkeen. Oikeastaan se on kristinuskon ja kirkon syy olla olemassa, että uskomme olevan jotakin muutakin kuin tämä aika, ihmisyys ja maalliset murheet, Inari Varimo toteaa.

Pyhäinpäivän tapahtumat la 1.11.Espoon hautausmailla ja kirkoilla 

Kellonummen hautausmaalla
Kynttilän sytytystä ja kohtaamisia. Klo 13–16 tarjolla kuumaa juomaa, keksiä ja diakonit ja papit tavattavissa siunauskappelilla. Musiikki- ja rukoushetket klo 13, 14 ja 15 siunauskappelilla. Os. Kellonummentie 15. 

Perheiden pyhäinpäivä
Pitäjäntuvalla ja läheisellä Kirkon hautausmaalla klo 10.30–16. Ota tuvalla valokuva enkelinurkkauksessa, koristele kynttilä ja tutustu enkelin soittorasiaan. Mehua, glögiä ja keksiä. Kirkon hautausmaalla lapset saavat seikkailla enkelipolulla taskulamppujen kanssa. Os. Kirkonmäentie 1 ja 2. 

Espoon tuomiokirkon seurakuntalolla
Pyhäinpäivän messu klo 10. Pyhäinpäivän kahvila klo 11.30–20. “Kaipauksen ja lohdun kuvia” – pop up -taidenäyttely klo 10–20. Kynttiläkirkko klo 18. Valoon - kaipauksen ja lohdun lauluja klo 20. Kynttilän voi sytyttää lähellä oleville Kirkon ja Kappelin hautausmaille. Tuomiokirkon seurakuntatalo, os. Kirkkoranta 2. 

Kappelin hautausmaalla
Kynttilän sytytystä ja kohtaamisia. Klo 13–16 kuumaa juomaa, piparkakkuja sekä seurakunnan työntekijät ja surutukihenkilöt jututettavissa. Musiikkihetket klo 14 ja 15 siunauskappelissa, kanttori Elja Puukko. Os. Pappilantie 12. 

Olarin kirkolla ja Gräsan uurnalehdossa 
Pyhäinpäivän juhlamessu klo 10 Olarin kirkko. Kynttilän sytytystä ja kohtaamisia klo 12–18 Gräsan uurnalehto. Kuumaa juomaa ja pappi tai diakoni tavattavissa. Pyhäinpäivärastit lapsille ja lapsenmielisille Ota mukaan taskulamppu ja kierrä omaan tahtiin uurnalehdossa. Kynttiläkirkko klo 18 Os. Rälssitilankuja 1. Os. Rälssitilankuja 1. 

Tapiolan kirkolla ja uurnalehdossa
Messu klo 10 Tapiolan kirkko. Kynttilän sytytystä ja kohtaamista klo 13–20 työntekijät tavattavissa ja tarjolla kuumaa juomaa uurnalehdossa. Kynttiläkirkko klo 18 ja Konsertti klo 19 Tapiolan kirkko. Martín Palmer: MISATANGO / Misa a Buenos Aires. Os. Kirkkopolku 6. 

Leppävaaran kirkolla
Pyhäinpäivän messu klo 11 Leppävaaran kirkko. Klo 13–18 kynttilän sytytystä, kuumaa juomaa ja seurakunnan työntekijät tavattavissa kirkon sisäpihalla. Kynttilän voi sytyttää sisäpihan suihkulähteen reunalle ja kiviportaille. Kynttiläkirkko klo 17. Os. Veräjäkallionkatu 2.  

Espoonlahden kirkolla
Pyhäinpäivän messu klo 11. Kynttiläkirkko klo 18. Espoonlahden kirkolla on mahdollista sytyttää kynttilä poismenneille läheisille kirkon aulassa olevalle kynttiläseinälle. Os. Kipparinkatu 8. 

Esbo svenska församling
Pyhäinpäivän messu klo 13 Tapiolan kirkko. Messussa sytytämme kynttilät vuoden aikana edesmenneille Esbo svenska församlingin jäsenille. Kynttilöiden sytytystä, kuumaa juomaa ja työntekijät tavattavissa klo 14.30–18.30 Tapiolan uurnalehto. Perheiden pyhäinpäivä ja Espoon tuomiokirkon seurakuntatalon kahvila on suunnattu myös Esbo svenskan jäsenille, ja molemmissa on seurakunnan työntekijöitä paikalla.  

Avainsanat

pyhäinpäiväsurukuolemaespoon hautausmaattapahtumat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Poikkea hautausmaalle. Kaikki Espoon viisi hautausmaata ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna. Kuvassa Kellonummen hautausmaa.
Poikkea hautausmaalle. Kaikki Espoon viisi hautausmaata ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna. Kuvassa Kellonummen hautausmaa.
Jukka Granström. free
Lataa
Kaikki Espoon viisi hautausmaata ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna. Kuvassa yksi Kellonummen hautausmaan haudoista.
Kaikki Espoon viisi hautausmaata ovat avoinna ympäri vuorokauden pyhäinpäiväviikonloppuna. Kuvassa yksi Kellonummen hautausmaan haudoista.
Jukka Granström. Free.
Lataa
Sytytä kynttilä syksyn pimeään. Remontissa olevan Espoon tuomiokirkon lähellä tapahtuu pyhäinpäivänä. Kirkon ja Kappelin hautausmailla, seurakuntatalolla sekä Pitäjäntuvalla on ohjelmaa lapsille ja aikuisille kahvilasta taidenäyttelyyn ja enkelivalokuvaukseen.
Sytytä kynttilä syksyn pimeään. Remontissa olevan Espoon tuomiokirkon lähellä tapahtuu pyhäinpäivänä. Kirkon ja Kappelin hautausmailla, seurakuntatalolla sekä Pitäjäntuvalla on ohjelmaa lapsille ja aikuisille kahvilasta taidenäyttelyyn ja enkelivalokuvaukseen.
Anu Kuru Free
Lataa
Sytytä kynttilä syksyn pimeään. Remontissa olevan Espoon tuomiokirkon lähellä tapahtuu pyhäinpäivänä. Kirkon ja Kappelin hautausmailla, seurakuntatalolla sekä Pitäjäntuvalla on ohjelmaa lapsille ja aikuisille kahvilasta taidenäyttelyyn ja enkelivalokuvaukseen.
Sytytä kynttilä syksyn pimeään. Remontissa olevan Espoon tuomiokirkon lähellä tapahtuu pyhäinpäivänä. Kirkon ja Kappelin hautausmailla, seurakuntatalolla sekä Pitäjäntuvalla on ohjelmaa lapsille ja aikuisille kahvilasta taidenäyttelyyn ja enkelivalokuvaukseen.
Anu Kuru Free
Lataa
Sytytä kynttilä syksyn pimeään. Remontissa olevan Espoon tuomiokirkon lähellä tapahtuu pyhäinpäivänä. Kirkon ja Kappelin hautausmailla, seurakuntatalolla sekä Pitäjäntuvalla on ohjelmaa lapsille ja aikuisille kahvilasta taidenäyttelyyn ja enkelivalokuvaukseen.
Sytytä kynttilä syksyn pimeään. Remontissa olevan Espoon tuomiokirkon lähellä tapahtuu pyhäinpäivänä. Kirkon ja Kappelin hautausmailla, seurakuntatalolla sekä Pitäjäntuvalla on ohjelmaa lapsille ja aikuisille kahvilasta taidenäyttelyyn ja enkelivalokuvaukseen.
Anu Kuru free
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye