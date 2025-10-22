Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 22.10.2025 kokouksesta
Turvallisuuslautakunta piti kokouksensa 22.10.2025.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti lukuunottamatta § 46 Ensihoidon palvelutasopäätös 2025-2027, jossa Hannu Aho teki täydentävän päätösehdotuksen pohjaesitykseen. Kokouksessa äänestettiin ja äänet jakautuivat täydentävän päätösesityksen puolesta 10/3. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen: Turvallisuuslautakunta päättää esittää aluehallitukselle, että ensihoidon palvelutasopäätös esitetään liitteen mukaisesti aluevaltuuston hyväksyttäväksi ja mahdollisissa hyvinvointialueen palvelujen muutoksissa tulee huomioida ensihoidon hoitotason valmius koko maakunnassa.
Ville Mensala jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.
Sari Kokko jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Yhteyshenkilöt
Katri Asp-DalfidanTurvallisuuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 706 9960katri.h.asp-dalfidan@hyvaks.fi
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
