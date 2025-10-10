Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman suunnittelu etenee – väliaikaiset tilat linja-autoaseman alueelle vuoden 2026 alkupuolella

Uuden pääpoliisiaseman suunnittelu on käynnissä Jääskeläisen alueelle, noin viiden kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi loppuvuodesta 2024 asemakaavan muutoksen alueelle. Hanke toteutetaan Senaatin allianssikumppanimallilla, ja toteutuskumppaniksi on valittu SRV. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 61 miljoonaa euroa.

”Rovaniemen uusi pääpoliisiasema on merkittävä investointi koko Lapin turvallisuuteen, ja se palvelee poliisin henkilöstöä sekä alueen asukkaita pitkälle tulevaisuuteen. Poliisitalokonseptin mukainen suunnittelu takaa poliisille toimivat ja laadukkaat tilat, jotka vastaavat muuttuvaan toimintaympäristöön”, Pohjois-Suomen aluejohtaja Lauri Peltonen Senaatti-kiinteistöistä.

Toteutuakseen hanke tarvitsee vielä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon, sisäministeriön päätöksen vuokran rahoituksesta sekä Senaatti-kiinteistön hallituksen investointipäätöksen ja rakentamisluvan. Alustavan suunnitelman mukaan rakennustyöt voisivat alkaa kesällä 2026, uusi rakennus voisi valmistua syksyllä 2028.

Nykyaikaiset tilat noin 250 henkilölle

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat Lapin poliisilaitoksen ja keskusrikospoliisin Lapin yksikön henkilöstölle. Uusissa tiloissa tulee työskentelemään noin 250 henkilöä.

Poliisitalon suunnittelua ohjaa valtakunnallinen poliisitalokonsepti, joka määrittelee tilojen toiminnallisuuden. Tilat tukevat aiempaa paremmin muun muassa partioiden työvuoroihin lähtöä ja paluuta sekä vuoron aikaisia toimintoja. Toiminnot sijoittuvat poliisitalossa niin, että liikkuminen ja varusteiden keräily on sujuvaa ja säästää aikaa. Myös asiakastilojen toiminnallisuuteen, viihtyisyyteen ja tietoturvaan on kiinnitetty huomiota. Hankkeen tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä noin 25 % tavanomaiseen tasoon verrattuna.

Väliaikainen moduulirakennus linja-autoaseman alueelle

Nykyinen poliisitalo Rovaniemen virastotalossa ei vastaa nykyaikaisen poliisitoiminnan tarpeisiin. Osalla poliisin henkilöstöstä on ollut sisäilmaoireilua, jonka aiheuttajaa ei ole pystytty määrittämään tai kokonaan poistamaan lukuisista tutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Lapin poliisilaitokselle on suunnitelmissa toteuttaa väliaikaiset tilat Rovaniemen linja-autoaseman alueelle. Kolmikerroksiseen moduulirakennukseen tulee työskentelytilat noin sadalle poliisille, pääasiassa toimistotilaa sekä sosiaalitiloja. Toteutuksessa käytetään Oulun poliisilaitoksen käytössä aiemmin olleita moduulirakennuksia, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 alkupuolella. Väliaikaisen rakennuksen rakennuslupa on parhaillaan käsittelyssä. Poliisin lupa- ja asiakaspalvelu jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissa Rovaniemen virastotalossa.