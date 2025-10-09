Islam kolmanneksi suosituin katsomusaine peruskouluissa – myös elämänkatsomustieto yhä useamman valinta
Islamin uskonto oli viime vuonna kolmanneksi yleisin katsomusaine perusasteen kouluissa. Islamin opetukseen osallistui viime vuonna 4,2 % alakoulujen eli vuosiluokkien 1–6 oppilaista. Yläkouluissa, eli vuosiluokilla 7–9, osuus oli hieman pienempi, 3,3 %.
Tiedot selviävät Tilastokeskuksen ainevalinnat-tilastosta.
Vuoteen 2018 verrattuna islamia opiskelevien osuus on kasvanut vajaat kaksi prosenttiyksikköä alaluokilla ja noin prosenttiyksikön yläluokilla.
”Islamin uskontoa opiskelevien osuus oli alakouluissa nyt kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin ortodoksista uskontoa opiskelevien osuus. Yläkouluissa ero oli pienempi, 1,3 prosenttiyksikköä”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Vesa Hämäläinen sanoo.
Valtaosa peruskoulujen oppilaista opiskelee yhä evankelisluterilaista uskontoa.
”Myös evankelisluterilaista uskontoa opiskelevien osuudet ovat muuttuneet. Yläkouluissa osuus on vielä 82 % mutta alakouluissa enää 77 %. Alakouluissa on yläkouluja enemmän sekä islamin uskontoa että elämänkatsomustietoa opiskelevia”, Hämäläinen kertoo.
1–6-luokkalaisista elämänkatsomustietoa opiskeli noin 15 % vuonna 2024. Vastaava osuus 7–9-luokilla oli 11 %.
”Elämänkatsomustiedon suosio on noussut selvästi viime vuosikymmenestä. Esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna elämänkatsomusta opiskelevien osuudet ovat yli kaksinkertaistuneet sekä ala- että yläluokilla.”
Katsomusaineiden opiskelussa on suuria eroja maakuntien välillä. Selvästi eniten sekä elämänkatsomustietoa että islamin uskontoa opiskellaan Uudellamaalla.
”Uudellamaalla useampi kuin joka viides perusopetukseen osallistuva on vieraskielinen. Tämä heijastuu katsomusaineiden opiskelijamääriin ja -osuuksiin”, Hämäläinen toteaa.
Uudenmaan alakoululaisista noin 9 % opiskeli viime vuonna islamin uskontoa. Elämänkatsomustietoa opiskelleiden osuus oli maakunnassa 24,2 %.
Suhteellisesti eniten evankelisluterilaista uskontoa opiskelleita oli Etelä-Pohjanmaalla: maakunnan alakoululaisten joukossa osuus oli noin 96 %.
”Vastaavasti elämänkatsomustiedon valinneiden osuus oli alueella poikkeuksellisen pieni, vain noin kaksi prosenttia. Naapurimaakunnassa Keski-Pohjanmaalla luvut olivat samansuuntaisia”, Hämäläinen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa HämäläinenYliaktuaariPuh:029 551 2594vesa.hamalainen@stat.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus nousi etenkin 6-vuotiaissa – paikkana entistäkin useammin päiväkoti9.10.2025 08:02:55 EEST | Tiedote
Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus 1–6-vuotiaista lapsista nousi jo 80 %:iin vuonna 2024. Esimerkiksi vuodesta 2021 kasvua on kertynyt 6 prosenttiyksikköä. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on viime vuosikymmeninä laskenut ennätystasoltaan alle kymmenesosaan, kun taas päiväkodit kokoavat koko ajan suuremman osuuden varhaiskasvatukseen osallistuvista.
Sukupuolten palkkaerot kaventuvat hitaasti – ja miehet hyötyvät koulutuksesta naisia enemmän2.10.2025 08:53:50 EEST | Tiedote
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat tuntuvasti suuremmat kuin koko taloudessa kaikkiaan.
Julkisyhteisöjen velka kasvoi eniten koko 2000-luvulla: Nousua edellisestä vuosineljänneksestä 12,6 miljardia euroa30.9.2025 08:04:18 EEST | Tiedote
Julkisyhteisöjen velan kasvu kiihtyi aiemmasta vuoden toisella neljänneksellä. Eniten kasvoi valtion velka.
Kuluttajien luottamus yhä heikkoa – kulutusaikeita vain niukasti29.9.2025 08:01:35 EEST | Tiedote
Kuluttajien luottamus pysyi syyskuussa tiukasti miinusmerkkisenä. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -6,6 eli selvästi alle pitkän ajan keskiarvon.
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset jo lähes pandemiaa edeltäneellä tasolla – yhdysvaltalaisten yöpymisissä uusi ennätys25.9.2025 08:02:36 EEST | Tiedote
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä nähtiin menneenä kesänä vahvaa kasvua. Yöpymisiä oli kesä-elokuussa reilut kaksi miljoonaa eli noin 12 % enemmän kuin kesällä 2024. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen majoitustilastosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme