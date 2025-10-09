Tilastokeskus

Islam kolmanneksi suosituin katsomusaine peruskouluissa – myös elämänkatsomustieto yhä useamman valinta

15.10.2025 08:01:41 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

Jaa

Islamin uskonto oli viime vuonna kolmanneksi yleisin katsomusaine perusasteen kouluissa. Islamin opetukseen osallistui viime vuonna 4,2 % alakoulujen eli vuosiluokkien 1–6 oppilaista. Yläkouluissa, eli vuosiluokilla 7–9, osuus oli hieman pienempi, 3,3 %. 

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen ainevalinnat-tilastosta.

Vuoteen 2018 verrattuna islamia opiskelevien osuus on kasvanut vajaat kaksi prosenttiyksikköä alaluokilla ja noin prosenttiyksikön yläluokilla.

”Islamin uskontoa opiskelevien osuus oli alakouluissa nyt kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin ortodoksista uskontoa opiskelevien osuus. Yläkouluissa ero oli pienempi, 1,3 prosenttiyksikköä”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Vesa Hämäläinen sanoo.

Valtaosa peruskoulujen oppilaista opiskelee yhä evankelisluterilaista uskontoa. 

”Myös evankelisluterilaista uskontoa opiskelevien osuudet ovat muuttuneet. Yläkouluissa osuus on vielä 82 % mutta alakouluissa enää 77 %. Alakouluissa on yläkouluja enemmän sekä islamin uskontoa että elämänkatsomustietoa opiskelevia”, Hämäläinen kertoo.

1–6-luokkalaisista elämänkatsomustietoa opiskeli noin 15 % vuonna 2024. Vastaava osuus 7–9-luokilla oli 11 %.

”Elämänkatsomustiedon suosio on noussut selvästi viime vuosikymmenestä. Esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna elämänkatsomusta opiskelevien osuudet ovat yli kaksinkertaistuneet sekä ala- että yläluokilla.” 

Katsomusaineiden opiskelussa on suuria eroja maakuntien välillä. Selvästi eniten sekä elämänkatsomustietoa että islamin uskontoa opiskellaan Uudellamaalla.

”Uudellamaalla useampi kuin joka viides perusopetukseen osallistuva on vieraskielinen. Tämä heijastuu katsomusaineiden opiskelijamääriin ja -osuuksiin”, Hämäläinen toteaa.

Uudenmaan alakoululaisista noin 9 % opiskeli viime vuonna islamin uskontoa. Elämänkatsomustietoa opiskelleiden osuus oli maakunnassa 24,2 %.

Suhteellisesti eniten evankelisluterilaista uskontoa opiskelleita oli Etelä-Pohjanmaalla: maakunnan alakoululaisten joukossa osuus oli noin 96 %.

”Vastaavasti elämänkatsomustiedon valinneiden osuus oli alueella poikkeuksellisen pieni, vain noin kaksi prosenttia. Naapurimaakunnassa Keski-Pohjanmaalla luvut olivat samansuuntaisia”, Hämäläinen kertoo.

Avainsanat

peruskoulutkoulutuskoulutopiskelutilastokeskus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus nousi etenkin 6-vuotiaissa – paikkana entistäkin useammin päiväkoti9.10.2025 08:02:55 EEST | Tiedote

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus 1–6-vuotiaista lapsista nousi jo 80 %:iin vuonna 2024. Esimerkiksi vuodesta 2021 kasvua on kertynyt 6 prosenttiyksikköä. Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on viime vuosikymmeninä laskenut ennätystasoltaan alle kymmenesosaan, kun taas päiväkodit kokoavat koko ajan suuremman osuuden varhaiskasvatukseen osallistuvista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye