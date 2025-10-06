Aluehallinto uudistuu – mitä Hämeessä tapahtuu? Videopodcast-sarja avaa aluehallinnon muutosta Hämeessä
Hämeen ELY-keskus valmistautuu merkittävään aluehallinnon uudistukseen, kun sen tehtävät vuoden 2026 alussa jakautuvat useaan suuntaan: valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon ja muutoin pääosin kahteen uuteen elinvoimakeskukseen: Sisä-Suomeen ja Kaakkois-Suomeen. Uusi videopodcast Johtajat jutulla avaa muutoksen taustoja ja vaikutuksia Hämeen alueella.
Sarjassa ääneen pääsevät ylijohtaja Tommi Muilu ja vastuualuejohtaja Vesa Jouppila, jotka keskustelevat uudistuksen sisällöstä, tavoitteista ja vaikutuksista Hämeen alueelle. Sarja koostuu seitsemästä noin seitsemän minuutin mittaisesta jaksosta, joissa käsitellään elinvoimakeskusten tehtäväalueita jaksoittain.
Sarja tarjoaa tiiviin ja informatiivisen katsauksen siihen, mitä uudistus tarkoittaa käytännössä, ja mitä hyötyä siitä on alueille ja niiden asukkaille.
Johtajat jutulla -sarjan sisältö
- Hämeen ELY-keskus – mikä muuttuu
- Elinkeinot, työllisyys ja rahoitus
- Liikenne
- Ympäristötehtävät
- Vesitalous
- Maaseutu ja maatalous
- Sidosryhmäyhteistyö
Katso sarja YouTubessa: https://youtube.com/playlist?list=PLyZsJGvjrPngh0fYuI0e9h57hZ-uEYlZB&si=hiWe50vzx5g9Ma6c
Tommi MuiluYlijohtajaPuh:0295 025 206tommi.muilu@ely-keskus.fi
Vesa Jouppilavastuualuejohtaja, Hämeen ELY-keskusPuh:0295 025 013vesa.jouppila@ely-keskus.fi
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
