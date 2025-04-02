Emaldo esittelee markkinoiden ensimmäisen, kaiken kattavan kaupallisen ja teollisen akkuvarastointiratkaisun, joka tekee siirtymisestä puhtaampaan energiaan helpompaa ja kannattavampaa yrityksille

Ølstykke, Tanska – 15. lokakuuta 2025 – Emaldo® on tänään lanseerannut uraauurtavan akkuenergian varastointijärjestelmän (BESS) kaupallisille ja teollisille asiakkaille. Se on ainutlaatuinen yhden luukun ratkaisu, joka yhdistää huippuluokan akkuteknologian Emaldon joustaviin palveluihin, joita tarjotaan markkinoiden johtavan CheckWatt-brändin kautta.

Emaldo tarjoaa kattavan valikoiman akkukokoja yhteistyössä maailmanlaajuisen akkualan johtajan Zoen kanssa ja auttaa yrityksiä ympäri Eurooppaa hyötymään tehokkaista ratkaisuistaan. Saatavilla olevien varastointivaihtoehtojen ja pohjoismaiden suurimman uusiutuvan energian aggregaattorin CheckWattin esiasennuksen ansiosta yritykset voivat olla varmoja merkittävistä energiansäästöistä ja verkosta saatavista eduista heti alusta alkaen.

Uuden akkuvalikoiman ohella Emaldo lanseeraa markkinoiden ensimmäiset C&I-tulomallit, jotka tarjoavat yrityksille kattavan ratkaisun. Yritykset voivat valita kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka on suunniteltu varmistamaan, että ne voivat tehdä valinnan riskinottohalukkuuden perusteella: taatusta maksusta minimihinnan tai tolling-hintasopimusten kautta dynaamiseen markkinaseurantavaihtoehtoon, joka tarjoaa suurimman mahdollisen tuoton, mutta myös suuremman riskin.

Emaldon tulovaihtoehdot sopivat kaikille yrityksille, joten riippumatta siitä, käyttävätkö ne taattuja maksuja vipuvaikutuksena akun rahoituksen saamiseksi vai akkua passiivisten tulovirtojen saamiseksi, yritykset voivat olla varmoja, että Emaldo tarjoaa niille sopivan ratkaisun. Tavoitteena on antaa entistä useammille asiakkaille mahdollisuus osallistua ja hyötyä siirtymisestä puhtaampaan, vihreämpään energiajärjestelmään.

”On selvää, että akkuvarastointi on kriittisen tärkeää nollapäästötavoitteen saavuttamiseksi, mutta C&I-akkujen markkinat ovat olleet liian kauan alipalveltuja, ja akkuun investoimista harkitsevat yritykset joutuvat tekemään monimutkaisia päätöksiä siitä, minkä tyyppinen akku asentaa ja mikä joustavuusratkaisu sopii parhaiten kyseiseen akkuun. C&I-yrityksillä on valtava mahdollisuus olla kriittisessä roolissa energiasiirtymässä ja ansaita passiivisia tuloja prosessin aikana, ja ennustamme tämän olevan kasvava markkina. Yritykset tarvitsevat kuitenkin yksinkertaisia, toimivia ja todistettuja ratkaisuja. Siksi Emaldo-ratkaisu on yhden luukun ratkaisu, joka yhdistää akkujen laitteiston ja joustavuusalustan, jotta yritykset voivat keskittyä siihen, mitä ne osaavat parhaiten, tietäen, että asiantuntijat huolehtivat niiden energian optimointistrategiasta”, sanoo Emaldon toimitusjohtaja Steffen Bjerregaard.

Kun yritykset ympäri Eurooppaa kohtaavat jatkuvaa hintavaihtelua, kunnianhimoisia kestävyystavoitteita ja kasvavaa sähkökatkosten uhkaa, Emaldon akkuratkaisu tarjoaa tavan mullistaa yritysten energianhallinnan. Paikan päällä tapahtuva varastointi tarjoaa suojan markkinahintoja ja mahdollisia sähkökatkoksia vastaan ja tukee samalla siirtymistä uusiutuvaan energiaan optimoidun lataamisen ja purkamisen avulla.

Uusi Emaldo-akkujen valikoima on saatavilla yritysasiakkaille ja nykyisille asentajille kaikilla markkinoillamme, kun taas täydellinen ratkaisu, joka sisältää ainutlaatuiset tulomallit, on saatavilla Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Puolassa. Tulomallit julkaistaan asiakkaille Tšekissä ja Alankomaissa lähikuukausina. Kiinnostuneet uudet asentajat voivat rekisteröityä Emaldo-kumppaniksi osoitteessa https://emaldo.com/pages/become-emaldo-partner, ja yritykset voivat etsiä asentajan osoitteesta https://emaldo.com/pages/find-installer.

Lisätietoja ratkaisusta on saatavilla Emaldon ja CheckWattin verkkosivuilla osoitteissa https://emaldo.com/ ja www.checkwatt.se.