Varjo sijoittaa yli 40 miljoonaa euroa uuden sukupolven puolustusteknologian kehitykseen – Business Finland myöntää ohjelman tueksi merkittävän rahoituksen

Helsinki, Suomi – 15.10.2025 – Maailman edistyksellisintä virtuaali- ja yhdistetyn todellisuuden (VR/XR) teknologiaa valmistava Varjo julkistaa 44 miljoonan euron tutkimus‑ ja kehityshankkeen (T&K), jonka tavoitteena on vauhdittaa edistyneiden, uuden sukupolven XR‑koulutusjärjestelmien kehitystä puolustusalan asiakkaille ympäri maailman. Business Finland on myöntänyt T&K‑hankkeen tueksi 12 miljoonan euron rahoituksen. Ohjelman tavoitteena on kehittää Varjon seuraavan sukupolven yhdistetyn todellisuuden ratkaisu tulevaisuuden simulaatiokoulutuksen käyttötarpeisiin.

Varjo on jo luotettu kumppani yli sadassa puolustus‑ ja ilmailualan ohjelmassa maailmanlaajuisesti, ja yhtiö saa lähes koko liikevaihtonsa viennistä. Vuonna 2024 peräti 98 % Varjon liikevaihdosta syntyi Suomen ulkopuolella. Rahoituksen avulla Varjo pystyy laajentamaan rooliaan strategisesti tärkeänä teknologiatoimittajana Natolle ja sen liittolaismaille.

”Liittolaismaidemme puolustusvoimat tarvitsevat uusia ratkaisuja, jotka parantavat koulutuksen tasoa, päätöksentekoprosesseja ja selviytymiskykyä. Rahoitus ei ainoastaan kiihdytä Varjon globaalia laajentumista, vaan mahdollistaa myös sen, että Varjon synnyttämä innovaatio ja teknologinen osaaminen hyödyttävät talouttamme. Edistämällä maailmanluokan puolustusinnovaatioita ja tukemalla laajentuvaa XR‑ekosysteemiä vahvistamme johtoasemaamme nopeasti kasvavalla puolustusteknologia‑alalla,” sanoo Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

”Business Finlandin T&K‑rahoitus toimii merkittävänä vipuna Varjon omille T&K‑investoinneille. Sen avulla voimme vauhdittaa tutkimus- ja kehitystoimintaamme sekä vastata kasvavaan kansainväliseen kysyntään, samalla pitäen keskeiset T&K-kyvykkyydet vahvasti Suomessa. Kehitämme liittolaisillemme maailman edistyksellisimpiä ja turvallisimpia koulutusteknologioita tulevaisuuden tarpeisiin ja samalla vahvistamme Suomen asemaa puolustusinnovaatioiden kansainvälisessä kärjessä,” sanoo Varjon toimitusjohtaja Timo Toikkanen.

Varjon tulevat ratkaisut räätälöidään puolustusvoimien muuttuviin koulutustarpeisiin. Niitä tullaan hyödyntämään monipuolisesti eri koulutusohjelmissa ja -ympäristöissä, kuten hävittäjä- ja helikopterilentäjien, ilmatulenjohdon, laivaston, panssariajoneuvojen miehistön sekä droonioperaattorien koulutuksessa. Puolustusalan monipuolisiin tarpeisiin vastataan kehittämällä laitteiden järjestelmäarkkitehtuuria, tuoteominaisuuksia, ergonomiaa ja turvallisuutta. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa koulutusjärjestelmien käyttöönotto tarvittaessa entistä lähempänä taistelukenttää.

Suomella on vahva osaamispohja sekä monipuolinen tutkimus- ja yritysekosysteemi VR- ja XR-teknologioissa. Yhtenä Business Finlandin painopistealueista immersiivisten teknologioiden odotetaan vauhdittavan kasvua useilla uusilla liiketoimintasektoreilla tulevan vuosikymmenen aikana.

”Business Finland on ollut mukana Varjon kasvutarinassa alusta asti – niin T&K-rahoituksen, Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -ohjelman kuin kansainvälistymispalveluidemme kautta. Varjo edustaa maailmanluokan osaamista ja osoittaa, kuinka määrätietoinen panostus innovaatioihin voi nostaa suomalaisen yrityksen globaaliksi teknologiajohtajaksi. Business Finland on ylpeänä mukana varmistamassa, että Suomesta kehittyy maailman johtava keskus puolustusalan edistyksellisimmille XR-teknologioille,” Noponen jatkaa.

Tietoa Varjosta

Varjo on maailman edistyksellisintä virtuaali- ja yhdistetyn todellisuuden (VR/XR) teknologiaa valmistava yritys. VR- ja XR-tuotteemme ja -palvelumme tarjoavat markkinoiden johtavaa teknologiaa immersioltaan, suorituskyvyltään ja turvallisuustasoltaan vaativimmille puolustusalan asiakkaille ympäri maailman. Ratkaisujamme käytetään jo yli sadassa puolustus- ja ilmailualan kansainvälisessä ohjelmassa. Varjon virtuaali- ja yhdistetyn todellisuuden laseilla virtuaaliympäristöt ovat yhtä todentuntuisia kuin oikea maailma, mikä mahdollistaa realistisen simulaatiokoulutuksen niin maalla, merellä, kuin ilmassa.

Varjon ratkaisut integroituvat saumattomasti yleisimpien ammattilaisten hyödyntämien 3D-, grafiikka- ja simulaatio-ohjelmistojen kanssa. Uusi Varjo XR-4 Series -tuoteperhe sekä puolustusteollisuudenkin vaatimukset täyttävä XR-4 Secure Edition mahdollistavat ammattilaiskäyttäjille täysin todentuntuisen työskentelyn VR- ja XR-ympäristöissä, tehden koulutuksesta joustavampaa, laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa.