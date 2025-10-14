Pohde osallistuu asunnottomien yöhön Oulussa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Asunnottomien yö on kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Asunnottomien yö järjestetään 17. lokakuuta, joka on Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi. Oulussa asunnottomien yön tapahtuma järjestetään Rotuaarilla perjantaina 17.10.2024 kello 14 alkaen.

Valkoinen paperi sinisellä pohjalla.

Tämän vuoden asunnottomien yön teemana on Ei kotia, ei turvaa. Oulussa asunnottomien yön tapahtuma järjestetään Rotuaarin aukiolla kello 14–21. Luvassa on livemusiikin ja ruokatarjoilun lisäksi asunnottomuuteen liittyviä puheenvuoroja ja tietoa tarjolla olevista palveluista. 

Lisäksi tapahtumassa käydään paneelikeskustelu, jossa päihde- ja asunnottomuustyön ammattilaiset keskustelevat asunnottomuuteen liittyvistä ilmiöistä. Tilaisuudessa jaetaan käytettyjä talvitakkeja, jotka on saatu Partioaitan järjestämän takkikeräyksen kautta.  

Asunnottomuus kasvaa Suomessa 

Koti on ihmisarvoisen elämän perusta. Sen puuttuminen koskettaa meitä kaikkia ja vaikuttaa koko yhteiskunnan turvallisuuden tunteeseen. Ilman asuntoa ihminen jää myös ilman turvaa. 

Silti asunnottomuutta kokevat ihmiset nähdään usein turvattomuuden aiheuttajina, vaikka todellisuudessa juuri asunnottomuus itsessään aiheuttaa syvää turvattomuutta. Julkista tilaa rajoitetaan ja kaupunkisuunnittelussa tehdään ratkaisuja, jotka perustuvat pelkoon, ei yhdenvertaisuuteen. 

Helmikuussa lakkautettu Ara teki asunnottomuusselvityksiä Suomessa vuodesta 1986 vuoteen 2025. Kuluvan vuoden alusta Aran työtä on jatkanut valtion tukema asuntorakentamisen keskus. Vuoden 2024 asunnottomuusselvityksen mukaan Suomessa oli vuoden 2024 lopussa 3 806 yksinelävää asunnotonta. Vuotta aiemmin Suomessa oli lähes 3 400 yksinelävää asunnotonta. 

Ei kotia, ei turvaa -teema kuvastaa karulla tavalla nykyhetkeä: yli kymmenen vuoden myönteisen kehityksen jälkeen asunnottomuus Suomessa on jälleen kasvussa. 

Asunnottomuutta yli kymmenessä Pohteen kunnassa 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 30 kunnasta Aran kyselyyn viime vuonna 13 kuntaa ilmoitti, että kunnassa on tilastointihetkellä asunnottomuutta kokevia henkilöitä. Oulussa yksin eläviä asunnottomia oli viime vuonna 142, Ylivieskassa 11, Muhoksella ja Limingassa 6, Kempeleessä ja Kärsämäellä 5, Nivalassa 3 sekä Haapajärvellä ja Pudasjärvellä 2. 

Lisäksi Kuusamossa, Sievissä, Utajärvellä ja Tyrnävällä ilmoitettiin asunnottomuutta kokevaksi tilastointihetkellä 1 henkilö.  Asunnottomuustietoja ei ole vielä saatavilla vuoden 2025 osalta, sillä ne tilastoidaan vuosittain marraskuun aikana.  

– Asunnottomuustilastoissa näkyy tilanne vain otoksena vuoden yhdeltä päivältä, joten vuoden aikana asunnottomuutta kokevien henkilöiden määrä on runsaasti isompi. Pelkästään Kenttätien tilapäismajoituksessa majoittui vuoden 2024 aikana 200 eri henkilöä. Tämän lisäksi tilapäisesti asunnottomana olleita voi olla jopa tuplaten, ellei jopa triplaten, meidän asiakkaisiimme verrattuna, kertoo Pohteella asunnottomien palveluissa vastuuyksikköpäällikkönä toimiva Katja Karppinen

Verkostotyö on tärkeää asunnottomien tukemisessa 

Oulun Asunnottomien yötä on järjestämässä Oulussa toimiva päihdetyön verkosto, johon kuuluvat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asunnottomien palvelut sekä päihdepalvelut, Oulun kaupungin asumisneuvonta, A-klinikkasäätiön Katuklinikka, Nuorten Ystävien Verto, Hoivatien Miepä-toiminta, Katu 2 -hanke, Oulun evankelis-luterilaiset seurakunnat, Oulun A-Kilta ry, RETS (Rikoksettoman elämän tukisäätiö), Osna ry, Ehyt ry, Vailla Vakinaista Asuntoa ry, Suojatupa ry, Rinnekodit ja SPR:n Oulun piiri. 

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.

