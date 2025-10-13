Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Joka toiselle päijäthämäläiselle tulee uutena palveluna käyttöön Suomi.fi

15.10.2025 09:06:00 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Viranomaisviestien digitaalinen postilaatikko Suomi.fi tulee uutena palveluna käyttöön karkeasti arvioiden joka toiselle päijäthämäläiselle tammikuusta lähtien.

Ensi vuoden alussa viranomaisviestintä muuttuu valtakunnallisesti niin, että viestit lähetetään Suomi.fi-viestipalveluun jokaiselle suomalaiselle, joka asioi viranomaisten kanssa sähköisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joka toinen päijäthämäläinen saa uuden palvelun: Suomi.fi viestit. 
 
Sähköisesti viranomaisten kanssa asioivia on Suomessa jo 4,3 miljoonaa. Heistä Suomi.fi -palvelua käyttää jo nyt noin puolet. Ensi vuoden alussa lopuillekin luodaan oma digitaalinen Suomi.fi postilaatikko. 
 
Ennakoi muutos ja ota Suomi.fi käyttöön jo nyt – saat viranomaisviestit nopeasti ja luotettavasti 
 
Suomi.fi on tietoturvallinen kanava, jota Päijät-Hämeen hyvinvointialue suosittelee lämpimästi kaikille jo digitaalisesti asioiville. Sähköinen asiointi viranomaisten kanssa tai vaikkapa verkkopankin kanssa eivät juurikaan poikkea toisistaan. 
 
Viranomaisten asiointikanavia ovat esimerkiksi Omavero, Omakanta, Kela ja Päijät-Sote-sovellus. Jos asioi digitaalisesti viranomaisten kanssa, tammikuusta lähtien käyttöön tuleva digitaalinen posti korvaa paperipostin eli samasta asiasta ei enää asiakkaalle tule perinteistä paperista kirjettä postilaatikkoon. 
 
Jos haluaa asioida paperilla eikä halua asioida viranomaisten kanssa lainkaan digitaalisesti, siitä voi ilmoittaa tammikuussa Digi- ja väestötietovirastoon. Silloin kaikki viranomaisviestintä vaihtuu paperiseksi. Ei siis voi esimerkiksi valita, että Omaverossa asioin sähköisesti, mutta hyvinvointialueen kanssa en. 
 
Hyvinvointialue lähettää jatkossa yhä useammin viestit digitaalisesti 

 
Päijät-Hämeen hyvinvointialue lähettää ensisijaisesti kaikki kutsut ja ohjeet tutkimuksiin digitaalisesti. Tavoitteena on, että ennen pitkää myös laskut samoin kuin muutkin viranomaisviestit toimitetaan vastaanottajan digitaaliseen postilaatikkoon. Näin hyvinvointialue säästää postituskuluissa samalla kun ympäristö kiittää paperikulutuksen vähentyessä. 
 
Tällä hetkellä hyvinvointialueen laskuja voi vastaanottaa sähköisesti Kivran tai omaan verkkopankkiin tilatun e-laskun kautta. Myös muita viranomaisviestejä lähetetään meiltä Suomi.fi:n rinnalla jo nyt Kivran ja Omapostin kautta.  

Suomi.fi digitaalinen postilaatikko on valtakunnallinen palvelu. Päijät-Hämeen hyvinvointialue seuraa aktiivisesti Suomi.fi-viestit palvelun kehitystä ja vaikuttaa aktiivisesti sen tulevaan kehitykseen. 
 
Valtakunnallinen muutos koskettaa lähes jokaista suomalaista 
 
Suomi.fi muutoksesta käynnistyy laaja kansalaisviestintä ensi viikolla. Mukana on muun muassa Ylen tietoiskuja, radiomainontaa ja maksettua somenäkyvyyttä. Viestintäkampanjan toteuttaa Digi- ja väestötietovirasto.  
 
Toivomme, että kampanja tavoittaa laajasti myös päijäthämäläiset. Varsinkin heidät, jotka eivät vielä käytä Suomi.fi postilaatikkoa.  
 
Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni asiakas ottaa käyttöön Suomi.fi viestit ja sähköisen laskun vielä ennen tammikuuta. Molempien käyttöönotto on helppoa.  

Yhteyshenkilöt

Ismo Rautiainentoimialajohtaja, tukipalvelut

Puh:044 729 7982

Kuvat

Kuvasarja Suomi.fi käyttöönotosta viranomaispalveluun tunnistautuessa.
Suomi.fi viestien käyttöönotto on helppoa. Myös Suomi.fi sovellus kannattaa ladata omaan kännykkään.
Kuva: Digi- ja väestötietovirasto
Lataa
Saapuneiden Suomi.fi viestien näkymä kännykällä
Saapuneiden Suomi.fi viestien näkymä kännykällä näyttää tältä.
Kuva: Digi- ja väestötietovirasto
Lataa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye