Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Joka toiselle päijäthämäläiselle tulee uutena palveluna käyttöön Suomi.fi

Ensi vuoden alussa viranomaisviestintä muuttuu valtakunnallisesti niin, että viestit lähetetään Suomi.fi-viestipalveluun jokaiselle suomalaiselle, joka asioi viranomaisten kanssa sähköisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joka toinen päijäthämäläinen saa uuden palvelun: Suomi.fi viestit.



Sähköisesti viranomaisten kanssa asioivia on Suomessa jo 4,3 miljoonaa. Heistä Suomi.fi -palvelua käyttää jo nyt noin puolet. Ensi vuoden alussa lopuillekin luodaan oma digitaalinen Suomi.fi postilaatikko.



Ennakoi muutos ja ota Suomi.fi käyttöön jo nyt – saat viranomaisviestit nopeasti ja luotettavasti



Suomi.fi on tietoturvallinen kanava, jota Päijät-Hämeen hyvinvointialue suosittelee lämpimästi kaikille jo digitaalisesti asioiville. Sähköinen asiointi viranomaisten kanssa tai vaikkapa verkkopankin kanssa eivät juurikaan poikkea toisistaan.



Viranomaisten asiointikanavia ovat esimerkiksi Omavero, Omakanta, Kela ja Päijät-Sote-sovellus. Jos asioi digitaalisesti viranomaisten kanssa, tammikuusta lähtien käyttöön tuleva digitaalinen posti korvaa paperipostin eli samasta asiasta ei enää asiakkaalle tule perinteistä paperista kirjettä postilaatikkoon.



Jos haluaa asioida paperilla eikä halua asioida viranomaisten kanssa lainkaan digitaalisesti, siitä voi ilmoittaa tammikuussa Digi- ja väestötietovirastoon. Silloin kaikki viranomaisviestintä vaihtuu paperiseksi. Ei siis voi esimerkiksi valita, että Omaverossa asioin sähköisesti, mutta hyvinvointialueen kanssa en.



Hyvinvointialue lähettää jatkossa yhä useammin viestit digitaalisesti



Päijät-Hämeen hyvinvointialue lähettää ensisijaisesti kaikki kutsut ja ohjeet tutkimuksiin digitaalisesti. Tavoitteena on, että ennen pitkää myös laskut samoin kuin muutkin viranomaisviestit toimitetaan vastaanottajan digitaaliseen postilaatikkoon. Näin hyvinvointialue säästää postituskuluissa samalla kun ympäristö kiittää paperikulutuksen vähentyessä.



Tällä hetkellä hyvinvointialueen laskuja voi vastaanottaa sähköisesti Kivran tai omaan verkkopankkiin tilatun e-laskun kautta. Myös muita viranomaisviestejä lähetetään meiltä Suomi.fi:n rinnalla jo nyt Kivran ja Omapostin kautta.

Suomi.fi digitaalinen postilaatikko on valtakunnallinen palvelu. Päijät-Hämeen hyvinvointialue seuraa aktiivisesti Suomi.fi-viestit palvelun kehitystä ja vaikuttaa aktiivisesti sen tulevaan kehitykseen.



Valtakunnallinen muutos koskettaa lähes jokaista suomalaista



Suomi.fi muutoksesta käynnistyy laaja kansalaisviestintä ensi viikolla. Mukana on muun muassa Ylen tietoiskuja, radiomainontaa ja maksettua somenäkyvyyttä. Viestintäkampanjan toteuttaa Digi- ja väestötietovirasto.



Toivomme, että kampanja tavoittaa laajasti myös päijäthämäläiset. Varsinkin heidät, jotka eivät vielä käytä Suomi.fi postilaatikkoa.



Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni asiakas ottaa käyttöön Suomi.fi viestit ja sähköisen laskun vielä ennen tammikuuta. Molempien käyttöönotto on helppoa.