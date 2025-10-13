S-Etukortin käyttö puhelimella laajenee – nyt mukana kaikki ravintolat, pian myös Kerää ja skannaa -palvelu
Bonuksen kerryttäminen puhelimella onnistuu nyt kaikissa S-ryhmän ravintoloissa. Lähitulevaisuudessa lompakon uskaltaa jättää kotiin entistäkin useammin, kun mobiilikortti saavuttaa myös monesta Prismasta löytyvän suositun Kerää ja skannaa -palvelun.
Applen Lompakossa oleva S-Etukortti toimii nyt kaikissa S-ryhmän ravintoloissa ja kahviloissa. Android-puhelimilla Bonusta on saanut myös ravintoloissa jo pidemmän aikaa.
”Käyttöönotot alkoivat vappuna ja etenivät suunnitellusti sitä mukaa, kun ravintoloiden maksupäätteet vaihdettiin uusiin kesän ja alkusyksyn aikana. Tavoitteena oli, että valmista tulisi ennen pikkujoulukautta, ja tässä onnistuttiin”, iloitsee vt. asiakkuusjohtaja Toni Kopra SOK:lta.
Uusi tapa kerryttää Bonusta ja hyödyntää S-Etukortin etuja on otettu ravintoloissa hyvin vastaan.
”Esimerkiksi Espoon Kivenlahteen keväällä avautuneessa ravintola Stensvikissä mobiilikortti oli heinäkuussa suosituin tapa kerryttää Bonusta. Myös monilla kesäterasseilla huomattava osa kesän bonustapahtumista kirjattiin puhelimella”, Kopra sanoo.
Myös Prisman suositut skannerit saa pian käyttöön puhelimessa olevalla kortilla
Miljoona suomalaista on lisännyt S-Etukortin puhelimeensa, ja monella heistä mobiilikortti on syrjäyttänyt muovisen jo lähes kokonaan. Muutos on tapahtunut lyhyessä ajassa, sillä esimerkiksi Applen laitteille kortin on voinut lisätä vasta viime vuoden keväästä alkaen.
Puhelimella bonustelevien asiakkaiden palautteissa on toistunut erityisesti yksi tietty toive, joka toteutuu lähitulevaisuudessa.
”Ominaisuus on tulossa myös Kerää ja skannaa -palveluun, kuten asiakkaamme ovat toivoneet. Tarkkaa ajankohtaa emme pysty vielä kertomaan, mutta testaukset ovat parhaillaan käynnissä. Kun varmistumme siitä, että kaikki toimii suunnitellusti, skannerin saa käyttöönsä puhelimessa olevalla S-Etukortilla”, Kopra kertoo.
S-ryhmän hotellien vastaanotoissa Bonuksen kerryttäminen Applen Lompakossa olevalla kortilla ei ole vielä mahdollista, vaan niissä käyttöönotot alkavat vasta myöhemmin. Android-laitteilla Bonusta saa myös hotelleissa jo tässä vaiheessa.
S-Etukortin käyttöönotto puhelimella onnistuu helposti S-mobiilin kautta. Ohjeet tähän löytyvät S-kanavalta: Applen Lompakko - S-kanava ja Android-puhelimille - S-kanava
