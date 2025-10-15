Fatim Diarra: Työttömyyskriisissä hallituksen täytyy katsoa peiliin, eikä selitellä
Fatim Diarra totesi suurtyöttömyyttä koskevaa keskustan välikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että hallitus on omilla toimillaan syventänyt monen työttömäksi jääneen suomalaisen ahdinkoa leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta. Diarra muistutti, että työttömyydestä puhuttaessa pitäisi puhua ennen kaikkea ihmisistä, ei euroista.
Diarra huomautti, ettei työttömyys läpileikkaa ainoastaan yhteiskuntaa ja sen rakenteita, vaan myös yhteisöjä.
– Perheitä ja parisuhteita. Lapsia ja aikuisia. Heitä, jotka yrittävät kannatella työttömäksi jäänyttä puolisoaan. Vanhempia, jotka työpaikan menetettyään yrittävät kaikkensa, etteivät heidän lapsensa joutuisi elämään köyhyydessä. Vasta valmistuneita nuoria aikuisia jotka pelkäävät elämän alun lykkääntyvän kun ensimmäistä työpaikkaa ei löydykkään, Diarra listasi.
Diarran mukaan Orpon hallitus on vieraantunut ihmisten arjesta ja todellisuudesta. Hallitus on poistanut työttömyysturvan suojaosat, vaikeuttanut osa-aikatyötä sekä helpottanut irtisanomisia. Hallitus on perustellut epäoikeudenmukaista politiikkaansa sillä, että sen turvin Suomeen saadaan lisää kasvua ja työtä. Niin ei kuitenkaan ole tapahtunut.
– Haluaisin uskoa, että myös Orpon hallitus, sen ministerit ja kansanedustajat kykenevät itsereflektioon. Sillä vaikka työttömyystilanteessa tapahtuvia muutoksia ei voi selittää vain hallituksen toimilla, on kiistatonta, että tämä hallitus on jälleen puhunut teoin ja omilla teoillaan sekä päätöksillään edesauttanut sitä, missä me olemme nyt, Diarra totesi.
Diarra nosti puheessaan esiin muun muassa työttömät korkeakoulutetut, maahanmuuttajat sekä naiset, joiden työttömyys on kasvanut miehiä enemmän.
– Ajassa, jossa meidän tulisi taistella sukupuolten tasa-arvon puolesta ehkä enemmän kuin koskaan, hallitus omilla toimillaan helpottaa mielivaltaisia irtisanomisia, joista kärsivät ne nuoret naiset, jotka moni työnantaja yhä tänä päivänä, tässä patriarkaatissa arvioi miehiä suuremmaksi taloudelliseksi riskiksi, Diarra kritisoi.
Diarra huomautti, että hallitus puhuu mielellään euroista, joita yhteiskunta menettää, kun ihmiset eivät yrityksistään huolimatta löydä työtä.
– Se, mitä hallitus ei kuitenkaan halua edes keskustella on se, millaisia taloudellisia seurauksia se päätöksillään aiheuttaa. Lisää lapsiperheköyhyyttä, syrjäytymistä, eriarvoisuuden ja polarisaation kasvua. Pidentyvää taantumaa, ostovoiman heikkenemistä, konkursseja, Diarra totesi.
– Kannan suurta huolta siitä, miten hallituksen politiikka horjuttaa ihmisten uskoa ja luottamusta tulevaan. Uskalletaanko Suomessa enää vaihtaa alaa, kouluttautua uudelleen, perustaa perheitä tai perustaa uusia yrityksiä, koska epäonnistuminen voi tulla sekä taloudellisesti että inhimillisesti liian kalliiksi?, hän kysyi.
