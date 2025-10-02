Hartela nousi talonrakentajien mainekärkeen – ennätystulos Luottamus & Maine -tutkimuksessa

Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) mukaan nousua vauhdittavat erityisesti ESG-tekijät – eli yritysten vastuullisuudesta kertovat elementit.

Vuonna 2023 rakennusalan maineluku oli 2,93, ja vuonna 2024 se laski 2,84:ään. Tänä vuonna maineluku on noussut takaisin tasolle 2,92, mikä kertoo kansalaisten luottamuksen vahvistumisesta alan toimijoihin.

Hartela on noussut talonrakentajista alan mainevertailun kärkeen. Vuoden 2025 tutkimuksessa yhtiö saavutti historiansa parhaan tuloksen, 3,45 – selvästi yli alan keskiarvon. Tulos on osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota Hartelassa on tehty luottamuksen ja vastuullisuuden rakentamiseksi.

"Hartelan maineen vahvistuminen ei ole sattumaa – se on seurausta pitkäjänteisestä ja johdonmukaisesta työstä. Olemme onnistuneet erityisesti vastuullisuustavoitteiden edistämisessä ja niiden viestimisessä, työnantajamielikuvan vahvistamisessa sekä brändin kehittämisessä", Elina Tompuri, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Hartela.

Hartelan maine rakentuu ennen kaikkea arjen kohtaamisista – asiakaspalvelusta, yhteistyöstä, viestinnästä ja siitä, miten ihmiset kokevat Hartelan osana yhteiskuntaa. Näissä hetkissä syntyy luottamus, joka kantaa pitkälle.

Hartela jatkaa maineen kehittämistä osana strategista työtään. Tavoitteena on tehdä Hartelan osaaminen, vastuullisuus ja aktiivinen vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa entistä näkyvämmäksi – yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.