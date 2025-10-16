Aluehallintovirasto valvoi hevoskuljetuksia syyskuussa Kuopiossa
Itä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit valvoivat hevoskuljetuksia yhdessä Siilinjärven ympäristöterveyden kunnaneläinlääkärien ja Itä-Suomen poliisin kanssa. Valvontaa tehtiin Kuopion ravien yhteydessä 5.9.2025.
EU edellyttää valvomaan joka vuosi riittävän määrän kaupallisia selkärankaisten eläinten eläinkuljetuksia. Kuopion ravien yhteydessä valvottiin sekä kaupallisia (8 kpl) että ei-kaupallisia hevoskuljetuksia (14 kpl).
Hevoskuljetuksissa todettiin runsaasti puutteita ja puutteet olivat pitkälti samoja kaikissa kuljetuksissa: asiakirjapuutteita, puutteita tavaroiden sijoittelussa ja puutteita eläimiä osoittavissa merkinnöissä. Vähintään jokin puute todettiin 41 % kuljetuksista. Selvästi enemmän puutteita todettiin kaupallisissa kuljetuksissa (75 %) kuin ei-kaupallisissa kuljetuksissa (21 %).
Kaupallisten hevoskuljetusten vakavimpana puutteena voidaan pitää sitä, että neljällä kahdeksasta kuljettajasta ei ollut vaadittua eläinkuljettajalupaa. Viideltä kahdeksasta kuljettajan paikalla olleelta henkilöltä puuttui myös eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus.
Yleisin puute kaupallisissa kuljetuksissa oli se, että kuljettajalta puuttuivat vaadittavat asiakirjat, joista olisi käynyt ilmi hevosten lähtötila, omistaja/haltija, kuljetuksen lähtöpaikka ja lähtöaika, määräpaikka sekä kuljetuksen odotettu kesto. Nämä puuttuivat kuudelta kahdeksasta kuljettajasta.
Hevosten kuljetustiloissa ainoat selkeät puutteet liittyivät tavaroiden sijoitteluun. Sekä kolmessa kaupallisessa että kolmessa ei-kaupallisessa kuljetuksessa oli joko irtotavaroita lattialla tai tavaroita ei muutoin ollut sijoitettu turvallisesti. Etenkin lattialla irrallaan lojuvat heinäverkot, riimunnarut ym. irtotavarat aiheuttavat merkittävän vammautumisen riskin hevosille.
Kuljetusvälineen eläimiä osoittava merkintä ei kahdessa ei-kaupallisessa kuljetuksessa ollut täysin lain mukainen. Kummassakin kuljetusvälineessä oli kuitenkin eläimistä kertova merkintä, joten puutteita voidaan pitää vähäisinä.
Aluehallintovirasto antoi puutteiden seurauksena kehotuksia kuudelle kuljettajalle ja neuvoja yhdeksälle.
Lisätietoja
läänineläinlääkäri Päivi Turunen, p. 0295 016 205, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
--
Aluehallintovirasto on eläinkuljettajalupia ja eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksia myöntävä viranomainen. Aluehallintovirasto myös valvoo eläinkuljetusta koskevien säännösten noudattamista alueellaan. Vuoden 2026 alusta lähtien läänineläinlääkärit ja eläinkuljetuksiin liittyvät tehtävät siirtyvät Ruokavirastoon.
Lisätietoa aiheesta
- Eläinkuljettajalupa (avi.fi)
- Eläinkuljettajalupa (ruokavirasto.fi)
- Eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus (ruokavirasto.fi)
- Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvat eläinkuljetukset (ruokavirasto.fi)
- Kaupalliset eläinkuljetukset maanteillä (ruokavirasto.fi, pdf)
Päivi TurunenläänineläinlääkäriItä-Suomen aluehallintovirastoPuh:0295 016 205paivi.turunen@avi.fi
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
