Vihreiden Hopsu tuoreista madonluvuista: “Hallituksen ilmastotoimettomuus vaarantaa julkisen talouden kestävyyden”

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyi Orpon hallitukselta kirjallisella kysymyksellä sen ilmastotoimettomuuden taloudellisista vaikutuksista, joiden epäiltiin Ylen 19.9.2025 julkaisemassa uutisessa nousevan merkittäviksi. Koko kirjallinen kysymys on luettavissa eduskunnan sivuilta. Sen ovat allekirjoittaneet myös Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne, Tiina Elo sekä Krista Mikkonen.

Hopsu kertoo tyrmistyneensä hallituksen vastauksesta, jossa ykskantaan todetaan, että “valtiovarainministeriö ei ole arvioinut hallituksen toimeksiannosta sen ilmastotoimettomuuden taloudellisia vaikutuksia kokonaisuutena.”

– Ajassa, jolloin olemme juuri yhdessä parlamentaarisesti sopineet pyrkimyksestä velkasuhteen vakauttamiseksi, tällainen välinpitämättömyys talouden tilasta tuntuu aivan uskomattomalta. Ei voi kuin ihmetellä, miksi talouskurillaan ylpeilevä hallitus jättää näin merkittävän kysymyksen kokonaan huomiotta, Hopsu ihmettelee.

Joitakin taloudellisia arvioita vastauksessa kuitenkin esitetään. Pelkästään yhden ilmastopolitiikan lohkon eli maankäyttösektorin ilmastotoimien laiminlyönti voi tulla maksamaan Suomelle jopa 5,5 miljardia euroa.

– Mittakaava on arvatenkin todella valtava. Voimme samantien heittää hyvästit toiveille velkasuhteen laskusta, mikäli hallituksen oma toimettomuus tulee meille näin kalliiksi, Hopsu sanoo.

Hänen mukaansa vastaus on myös sisäisesti ristiriitainen. Hopsu ihmettelee, mihin siinä kerrottu väite ilmastotoimien haitallisista kasvuvaikutuksista perustuu, jos vaikutusarviointia ei ole edes tehty. Vihreät tulee myöhemmin esittelemään oman pakettinsa taloutta vahvistaviksi ilmastotoimiksi jo julkaistun ilmastopaketin rinnalle.

Yhdestä asiasta Hopsu antaa kuitenkin hallitukselle vihreää valoa.

– Saamani vastauksen lopussa todetaan, että tehtävät ilmastotoimet “tulisi valita ensisijaisesti kustannustehokkuusjärjestyksessä.” Hallitus voisikin esimerkiksi aloittaa perumalla kosteikkoviljelyyn kohdistuneet leikkaukset sekä päästöille haitallisen bensaveron alennuksen. Edetkää edes jossain ilmastotoimissa, Hopsu toteaa lopuksi.

Hallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen on liitteenä. Sen on allekirjoittanut valtiovarainministeri Riikka Purra.