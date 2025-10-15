Vihreiden Hopsu tuoreista madonluvuista: “Hallituksen ilmastotoimettomuus vaarantaa julkisen talouden kestävyyden”
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu sai Orpon hallitukselta vastauksen kysymyksiinsä ilmastotoimettomuuden taloudellisista vaikutuksista. Vastaus on hänen mukaansa järkyttävä osoitus vastuuttomasta politiikasta.
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyi Orpon hallitukselta kirjallisella kysymyksellä sen ilmastotoimettomuuden taloudellisista vaikutuksista, joiden epäiltiin Ylen 19.9.2025 julkaisemassa uutisessa nousevan merkittäviksi. Koko kirjallinen kysymys on luettavissa eduskunnan sivuilta. Sen ovat allekirjoittaneet myös Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne, Tiina Elo sekä Krista Mikkonen.
Hopsu kertoo tyrmistyneensä hallituksen vastauksesta, jossa ykskantaan todetaan, että “valtiovarainministeriö ei ole arvioinut hallituksen toimeksiannosta sen ilmastotoimettomuuden taloudellisia vaikutuksia kokonaisuutena.”
– Ajassa, jolloin olemme juuri yhdessä parlamentaarisesti sopineet pyrkimyksestä velkasuhteen vakauttamiseksi, tällainen välinpitämättömyys talouden tilasta tuntuu aivan uskomattomalta. Ei voi kuin ihmetellä, miksi talouskurillaan ylpeilevä hallitus jättää näin merkittävän kysymyksen kokonaan huomiotta, Hopsu ihmettelee.
Joitakin taloudellisia arvioita vastauksessa kuitenkin esitetään. Pelkästään yhden ilmastopolitiikan lohkon eli maankäyttösektorin ilmastotoimien laiminlyönti voi tulla maksamaan Suomelle jopa 5,5 miljardia euroa.
– Mittakaava on arvatenkin todella valtava. Voimme samantien heittää hyvästit toiveille velkasuhteen laskusta, mikäli hallituksen oma toimettomuus tulee meille näin kalliiksi, Hopsu sanoo.
Hänen mukaansa vastaus on myös sisäisesti ristiriitainen. Hopsu ihmettelee, mihin siinä kerrottu väite ilmastotoimien haitallisista kasvuvaikutuksista perustuu, jos vaikutusarviointia ei ole edes tehty. Vihreät tulee myöhemmin esittelemään oman pakettinsa taloutta vahvistaviksi ilmastotoimiksi jo julkaistun ilmastopaketin rinnalle.
Yhdestä asiasta Hopsu antaa kuitenkin hallitukselle vihreää valoa.
– Saamani vastauksen lopussa todetaan, että tehtävät ilmastotoimet “tulisi valita ensisijaisesti kustannustehokkuusjärjestyksessä.” Hallitus voisikin esimerkiksi aloittaa perumalla kosteikkoviljelyyn kohdistuneet leikkaukset sekä päästöille haitallisen bensaveron alennuksen. Edetkää edes jossain ilmastotoimissa, Hopsu toteaa lopuksi.
Hallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen on liitteenä. Sen on allekirjoittanut valtiovarainministeri Riikka Purra.
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Fatim Diarra: Työttömyyskriisissä hallituksen täytyy katsoa peiliin, eikä selitellä15.10.2025 14:15:57 EEST | Tiedote
Fatim Diarra totesi suurtyöttömyyttä koskevaa keskustan välikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että hallitus on omilla toimillaan syventänyt monen työttömäksi jääneen suomalaisen ahdinkoa leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta. Diarra muistutti, että työttömyydestä puhuttaessa pitäisi puhua ennen kaikkea ihmisistä, ei euroista.
Vihreät jätti hallitukselle varjovälikysymyksen suurtyöttömyydestä15.10.2025 13:56:50 EEST | Tiedote
Keskusta jätti hallitukselle välikysymyksen suurtyöttömyydestä. Vihreät on pitkälti samaa mieltä välikysymyksen sisällön kanssa: työttömyystilanne on vakava ja hallituksen toimet näyttävät pahentavan sitä asian ratkaisemisen sijasta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Vihreät haluaa tukea välikysymystä omalla varjovälikysymyksellään.
Vihreät mukana sovussa – näin malli muuttui alkuperäisestä14.10.2025 15:25:43 EEST | Tiedote
Parlamentaarisen työryhmän neuvotteluihin osallistunut kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa Vihreiden saaneen lopulliseen sopuun mukaan paljon vihreiden vaatimuksiaan. Tärkeimpinä muutoksina Hyrkkö pitää muun muassa mallin merkittävää keventämistä verrattuna hallituksen alkuperäiseen ylikireään esitykseen, jouston mahdollisuutta ja finanssipolitiikan valvojan riippumattomuuden varmistamista.
Aleksis Kiven päivänä vihreät vaativat suomalaisen kirjallisuusalan vahvistamista: Lakialoite vaatii kirjojen arvonlisäverotuksen lopettamista10.10.2025 15:19:04 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu on tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä jättänyt lakiesityksen, jonka mukaan Suomessa kirjat vapautettaisiin arvonlisäverosta. Tavoitteena on edistää lukemista, kohtuullistaa kirjailijoiden tulonmuodostusta sekä tukea kansallista kulttuuri- ja osaamispääomaa.
Vihreiden Hopsu vetosi kulttuurialan puolesta: “Sanoista teoiksi, hyvä hallitus”9.10.2025 17:16:51 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu totesi kulttuuripoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että kulttuurin kunnianpalautusta on kuulutettu pitkään ja muistutti, että kulttuurin laaja-alainen merkitys ja itseisarvo yhteiskunnassa on syytä tunnustaa. Selonteko on hyvä, mutta hallituksen toimet vievät tilannetta aivan päinvastaiseen suuntaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme