Julkisen hallinnon lisenssienhallinnan yhteistyöverkosto Lyhty käynnistyi – tavoitteena säästöt ja kustannustehokkaampi ohjelmistolisenssienhallinta

Osana valtionhallinnon säästötoimia valtiovarainministeriö on korostanut tarvetta tehostaa ohjelmistolisenssien käyttöä. Lyhty-verkoston jäsenet ovat ryhtyneet edistämään julkisen hallinnon yhteistyötä ohjelmistolisenssien hallinnassa. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori toimii yhteistyön koordinoijana.

Lyhty-verkostossa on mukana laaja joukko julkisia toimijoita: valtion toimijoita, kuntia, hyvinvointialueita sekä korkeakouluja. Verkosto tarjoaa jäsenilleen foorumin strategiseen yhteistyöhön, lisenssien optimointiin ja yhteiseen kehittämiseen. Verkosto edistää myös parhaiden käytäntöjen jakamista ja käytännön yhteistyötä.

Miksi yhteistyöverkostolle on tarvetta?

Julkisella hallinnolla on velvollisuus käyttää varoja tehokkaasti. Lisenssiyhteistyön rakentaminen ennen hankintojen aloittamista mahdollistaa resurssien optimoinnin, kustannussäästöjä ja paremman vastineen julkiselle rahoitukselle. Tarve verkostolle korostuu muun muassa seuraavista syistä:

ICT-markkinoiden toimivuuden varmistaminen ja monipuolisen tarjonnan mahdollistaminen,

hankintayksiköiden hajautunut toiminta,

julkisen talouden säästötarpeet.



Suurimpien teknologiatoimijoiden kanssa tarvitaan jatkuvaa neuvotteluyhteyttä ja sopimusten seurantaa. Lyhty-yhteistyöverkosto hyödyntää julkisen hallinnon yhteistä volyymia neuvotteluvoimana, edistää kilpailua ICT-markkinoilla ja vahvistaa Suomen teknologista asemaa. Tavoitteena on ennen kaikkea saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Lyhty-ohjausryhmässä laaja edustus

Lyhty-ohjausryhmään osallistuvat seuraavien organisaatioiden edustajat:

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, joka edustaa valtionhallintoa

Kansaneläkelaitos (Kela)

Kuntia ja kaupunkeja edustavat Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki

Hyvinvointialueita edustavat HUS ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

HUS ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Ammattikorkeakouluja edustaa AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajat

Yliopistoja edustaa Vaasan yliopisto

Valtiovarainministeriön edustajat osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin puheoikeuksin.

Verkoston työ alkaa tilannekuvan muodostamisella

Vuoden 2025 aikana muodostetaan tilannekuva julkisen hallinnon yleisimmistä teknologioista, lisenssien määrästä ja laadusta sekä sopimusrakenteista. Tavoitteena on hyödyntää volyymialennuksia priorisoiduissa teknologioissa sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia teknologiamarkkinoilla.

Muita verkoston ensitoimia ovat:

parhaiden käytäntöjen kokoaminen monitoimittaja-arkkitehtuurista

teknologiamuutosten tuki

julkisten yhteishankintojen haasteiden tunnistaminen.

Lisätietoja Lyhty-yhteistyöverkostosta:

Haastattelupyynnöt ja yhteydenotot: