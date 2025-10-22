Meksikonlahti, Telepaatti vai Bara Bada Bastu? Vuoden nimi 2025 valitaan seitsemän finalistin joukosta
Nimistöntutkimuksen asiantuntijat ovat valinneet Vuoden nimi 2025 -finaaliin seitsemän ehdokasta. Voittaja valitaan Nimistöntutkimuksen päivillä 31. lokakuuta.
Bara Bada Bastu, Finkensilta, Juristiliitto, Meksikonlahti, OP Kaskimaa, Telepaatti ja Topi. Nämä ovat Vuoden nimi 2025 -finaaliin valitut nimet. Perustelut on julkaistu Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.
Vuoden nimi 2025 valitaan finalistien joukosta Nimistöntutkimuksen päivillä järjestettävässä äänestyksessä. Palkinnon voittaja julkistetaan tapahtumassa perjantaina 31.10. klo 14.30. Helsingin yliopisto julkaisee valinnasta tiedotteen verkkosivuillaan.
Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka myönnetään kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle.
Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä.
Palkinto jaetaan nyt yhdeksättä kertaa. Viime vuonna voittajaksi valittiin Inarin uuden koulukeskuksen nimi Šielâ. Lisäksi aiempia voittajia ovat muun muassa Käärijä, Tikkurilan kirkko ja Koronavilkku.
Nimistöntutkimuksen päivillä kuullaan alan uusimmasta tutkimuksesta
Nimistöntutkimuksen päivät on vuosittain Helsingin yliopistolla järjestettävä tieteellinen tapahtuma, jossa kuullaan esitelmiä erisnimiin kohdistuvista tutkimuksista. Tapahtuma järjestetään nyt 28. kerran.
Tämänvuotisen tapahtuman esitelmissä kerrotaan muun muassa saamelaisten poronhoitajien paikannimituntemuksesta, pohjoismaisista nimipäiväperinteistä sekä Alan Wake -videopeleissä esiintyvistä nimistä. Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä tapahtuman verkkosivuilla.
