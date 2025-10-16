Kempower toimittaa hajautetun megawattilatausjärjestelmän Norjan suurimman päivittäistavaratukkukauppa ASKO:n rekkavarikolle Vestbyssä

Kempower tukee Norjan suurinta päivittäistavaratukkukauppa ASKO:a tavoitteessa luopua fossiilisista polttoaineista omissa kuljetuksissaan. ASKO on myös yksi Norjan suurimmista kuljetusyrityksistä. Kempowerin hajautetun megawattilatausjärjestelmän avulla ASKO:n rekat voivat ladata jopa 1,2 MW:n teholla. Kempowerin latausjärjestelmä mahdollistaa dynaamisen latauksen kahden MCS- ja neljän CCS2- Kempower Mega Satellite -lataussatelliitin välillä suurteholatauksella, jotta rekkojen akut täyttyvät kuljettajien lakisääteisen 45 minuutin lepoajan aikana. Latausasema on ensimmäinen laatuaan Norjassa.

Uusi latausasema on tärkeä virstanpylväs Kempowerin ja ASKO:n yli kolme vuotta kestäneessä yhteistyössä ja ASKO:n tavoitteessa muuttaa yhtiön omat kuljetukset fossiilittomiksi. Kempowerin ensimmäinen toimitus ASKO:lle oli keväällä 2022, jonka jälkeen ASKO:n 13 varikolle eri puolille Norjaa on asennettu yli 190 CCS2-latauspistoketta ja kaksi MCS-latauspistoketta, joiden kokonaisteho on 25 megawattia.

ASKO Vestbyn uusi latausasema koostuu kahdesta Kempowerin 1,2 MW:n tehoyksiköstä, joista kumpikin on kytketty kolmeen laturiin, Kempower Mega Satellite MCS-laturiin ja kahteen Kempower Mega Satellite CCS2-laturiin. Latausaseman latausteho on yhteensä 2,4 MW, mikä mahdollistaa MCS:n käytön kahdessa latauspistokkeessa ja CCS2:n käytön neljässä latauspistokkeessa. MCS-lataussatelliitit tukevat 1,2 MW/1500 A latausta ja korkean tehon CCS2-lataussatelliitit 560 kW/700 A latausta.

Yhtenä Norjan suurimmista kuljetusyrityksistä ASKO:lla on päivittäin liikenteessä yli 700 kuorma-autoa, jotka ajavat 60 miljoonaa kilometriä vuodessa, ja näistä noin 200 tulee olemaan sähkökuorma-autoja vuoden 2025 loppuun mennessä.



ASKO Vestbyssä on päivittäin käytössä noin 100 ajoneuvoa, mikä asettaa korkeat vaatimukset käytettävyydelle ja luotettavalle latausinfrastruktuurille. Kahden uuden Kempower Mega Satellite MCS-laturin ansiosta kuljettajat voivat ladata ajoneuvonsa täyteen lakisääteisten taukojen aikana. Sähkö tulee pääasiassa ASKO:n varastorakennusten katolla olevista aurinkokennoista.

"Latausasemalla on yhteensä kaksi 1,2 MW:n ja neljä 560 kW:n laturia, ja kuljettajien lepoaikana voidaan samanaikaisesti ladata neljä kuorma-autoa. Tämä tekee sähkökuorma-autojen käytöstä käytännöllistä ja kannattavaa myös pidemmillä reiteillä", sanoo ASKO:n logistiikkapäällikkö Marius Råstad.

"Kolmen vuoden tiiviin yhteistyön jälkeen olemme ASKO:n kanssa saavuttaneet tärkeän virstanpylvään: Norjan ensimmäisen kaupallisen MCS-latausaseman. Hajautettu latausjärjestelmämme on tukenut norjalaisia sähköautonkuljettajia vuodesta 2020 lähtien, ja nyt sitä otetaan käyttöön suuremmalla teholla vastaamaan sähkökuorma-autoliikenteen haastavimman segmentin, eli pitkän matkan kuljetusten tulevaisuuden vaatimuksiin. ASKO:n uraauurtava työ elintarviketoimitusten sähköistämiseksi Norjan haastavissa sääolosuhteissa ja maastossa on asettanut alalle uuden standardin. Tämä projekti on epäilemättä tärkeä osa ASKO:n uraauurtavasssa työssä kohti päästötöntä liikennettä", sanoo Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

Vahvat kumppanit mahdollistavat laajamittaisen sähköistämisen

Kempowerin lisäksi ASKO tekee tiivistä yhteistyötä Scanian kanssa, joka toimittaa uuteen megawattiluokan latausinfrastruktuuriin optimoituja sähkörekkoja. Ajoneuvot on sovitettu MCS-latausjärjestelmään, mikä mahdollistaa ajon myös pidemmillä reiteillä tehokkuudesta tinkimättä.

"MCS-lataus avaa täysin uusia mahdollisuuksia sähköisille ja päästöttömille kuljetuksille pidemmillä matkoilla. Me Scania Norjassa haluamme onnitella ASKO:a jälleen kerran siitä, että se on edelläkävijä uuden ja innovatiivisen teknologian käyttöönotossa", sanoo Scania Norjan toimitusjohtaja Frode Neteland.

Avoin julkinen kuorma-autojen latauspalvelu

ASKO:n uutta latausasemaa valmistellaan myös julkiseen rekkalataamiseen, jotta muut alueella toimivat kuljetusyritykset voivat käyttää asemaa.

Kuljetukset aiheuttavat noin 30 % Norjan kasvihuonekaasupäästöistä, ja kaupallisten kuljetusten osuus on tästä kaksi kolmasosaa. Sähköajoneuvot vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja melua sekä parantavat paikallista ilmanlaatua. ASKO on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ympäristövaikutustensa vähentämiseksi ja haluaa olla edelläkävijä ja roolimalli kuljetusalan muutoksessa.

"Nyt on sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta järkevää investoida. Uuden teknologian ansiosta sähkörekat voivat toimia tehokkaammin ja pidemmillä matkoilla, mikä auttaa vähentämään fossiilisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käyttöä ja saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet", toteaa ASKO:n Marius Råstad.



Kempowerin mediakontaktit:

Paula Savonen, viestintäjohtaja Kempower

paula.savonen@kempower.com

+358 29 002 1900

Mikaela von Martens

Markkinointiviestintäjohtaja, Eurooppa ja APAC, Kempower

mikaela.vonmartens@kempower.com

+358 40 7578743



ASKO

ASKO on tärkeä osa Norjan toimitusketjua, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1866. Nykyään lähes 4 500 työntekijää varmistaa, että elintarvikkeet ja tavarat saapuvat turvallisesti ja tehokkaasti koko maahan. Liiketoiminta koostuu 13 alueellisesta ASKO-yrityksestä, jotka sijaitsevat Lillesandista etelässä Tromssaan pohjoisessa, sekä keskusvarastoista ja konsolidointiterminaalista Vestbyssä, Akershusissa. ASKO on Norjan suurimman kauppakonsernin NorgesGruppenin tukkukauppaosasto, joka toimittaa tavaroita sekä elintarvikkeiden että catering-markkinoille koko maassa. asko.no

Kempower

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Ltd:ssä. kempower.com