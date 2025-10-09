Kasvu Open

Tässä ovat Vuoden kasvuyritys 2025 -finalistit

16.10.2025 15:21:52 EEST | Kasvu Open | Tiedote

Markkinapotentaali ja kirkas ajattelu yhdistävät kymmentä finalistia – yrityksillä on selkeä olemassaolon tarkoitus ja suunta kasvulle. Näytöt kannattavasta liiketoiminnasta ja kiinnostava tarina avasivat ovet finaaliin. Mukana on maantieteellisesti sekä toimialojen ja kasvuvaiheen osalta ilahduttavan monipuolinen joukko.

Kasvu Open valitsee vuosittain kymmenen yritystä kisaamaan Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10 pitchaa ja on tavattavissa kaikille avoimessa yritystapahtumassa, Kasvu Open Karnevaalissa, 29.10.2025 Jyväskylässä. Tittelin saaja valitaan ja julkistetaan tapahtumassa.

Valittujen kymmenen yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 22 miljoonaa euroa. Yritykset työllistävät 192 henkilöä, ja tarvitsevat seuraavan kolmen vuoden aikana yli 400 uutta tekijää kasvun toteuttamiseksi. Kolmen vuoden yhteenlaskettu liikevaihtotavoite on myös mittava – 160 miljoonaa euroa.


VUODEN KASVUYRITYS -FINALISTIT

3DStep, Ylöjärvi
3DStep on teollisen 3D-tulostuksen palveluntarjoaja. Tuomaristo vakuuttui yrityksen markkinapotentiaalista: yritys osuu ajankohtaiseen trendiin eli lähituotannon lisäämiseen, ja edistää samalla myös huoltovarmuutta.

AGATE Sensors, Raasepori
Agate Sensors tuo vuosikymmenen tutkimuksen fotoniikan ja nanomateriaalien alalla ulos laboratoriosta ja maailmalle. Tuomaristo arvosti valtavan potentiaalin omaavaa kotimaista huipputeknologiaa, johon myös rahoittajat uskovat. 

AliceAI Learning, Leppävirta
AliceAI on opettajien, tutkijoiden ja teknologia-asiantuntijoiden yhdessä kehittämä älykäs kieltenoppimissovellus työelämään. Tuomaristo piti erityisesti kansainvälistyvään maailmaan suunnitellusta ratkaisusta, vakuuttavista referensseistä ja innostavasta, merkityksellisestä missiosta.

Aurora Propulsion Technologies, Espoo
Aurora pyrkii olemaan edelläkävijä avaruuden tutkimisessa ja avaruudessa tapahtuvassa navigoinnissa. Tuomaristo arvosti vakuuttavaa kaupallistamisvaiheen tekemistä, kehittyvää markkinaa ja kotimaista huipputeknologiaa. 

Dokport, Helsinki
Dokport tarjoaa lääkärin etävastaanottoa yleisimpiin vaivoihin jopa 80% edullisemmin kuin perinteiset toimijat. Tuomaristo vakuuttui yrityksen näytöistä ja nopeasta kasvusta. Yritys ratkoo ajankohtaista sosiaali- ja terveysalan haastetta.

Inosence Polyol, Salo
Inosence Polyol on erikoistunut polyesteripolyolien valmistukseen kierrätetystä PET-muovista polyuretaanieristeteollisuuden tarpeisiin. Kotimainen kiertotalousinnovaatio teki tuomaristoon vaikutuksen kiistattomalla kasvusuunnitelmalla ja markkinapotentiaalilla.

Konttivuokraus, Oulu
Konttivuokraus on yhden pysäkin palvelupiste perusmalleista räätälöityihin kontteihin ja logistiikkapalveluihin. Tuomaristo uskoo hienoon perheyritykseen, joka erottautuu asiakaskokemuksellaan ja pystyy tuottamaan räätälöityjä ratkaisuja haastavaan ja voimakkaasti kasvavaan markkinaan.

Nokeval, Nokia
Nokeval kehittää, valmistaa ja myy ratkaisuja, joilla voidaan mitata ja seurata prosessien laatua sekä turvallisuutta. Tuomaristo kiinnitti huomiota yrityksen tasaiseen kasvuun, kansainväliseen asiakaskuntaan sekä skaalautuvien palveluiden fokusointiin.

Privaon, Espoo
Privaon on jatkuvia tietosuojapalveluita, konsultointia ja SaaS -palveluita tarjoava yritys. Tuomaristo arvosti yrityksen kustannustehokasta ja joustavaa ratkaisua, joka osuu perinteiseen, mutta erittäin kriittiseen  tarpeeseen.

Rovio Pet Foods, Loimaa
Rovio Pet Foods on kotimainen koiran- ja kissanruokien valmistaja, joka tekee alusta asti kaiken toisin. Tuomariston mukaan kotimainen yritys toimii hienosti kansainvälisten yhtiöiden dominoivassa markkinassa ja hyödyntää onnistuneesti aiemmin hukkaan menneitä sivuvirtoja. 

TUOMARISTO JA VALINTAKRITEERIT


Vuoden kasvuyritys -finalistit valitsi Kasvu Openin kokoama tuomaristo: 

  • Katriina Anttila: Toimitusjohtaja, advisor

  • Simo Kajaste: Yrittäjä, advisor

  • Unna Lehtipuu: Tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja

  • Janne Pöysti: Uutispäällikkö, Kauppalehti

  • Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea

Yritykset ovat raivanneet tiensä finaaliin 165 Kasvupolku-sparraukseen osallistuneen yrityksen, ja 30 semifinalistin joukosta. Yritykset arvioitiin kriteereillä: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt perustuen yrityksen antamiin tietoihin sekä tuomariston ja tavattujen asiantuntijoiden arvioihin. 

Kisa huipentuu 29.10.2025 Jyväskylässä Kasvu Open Karnevaalissa, jossa kärkikymmenikkö pitchaa ja pääsee vaikuttamaan tuomaristoon viimeisen kerran. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan maksuttomaan tapahtumaan.

