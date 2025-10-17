Luikesneva-Susinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy
Elements Suomi Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista sekä hankkeeseen liittyvää voimajohtoa Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien alueelle.
Elements Suomi Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Luikesneva–Susineva-tuulivoimahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Hankealue sijaitsee Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien alueella, noin 10 kilometrin etäisyydellä kaupunkien keskustoista. Hankealueelle suunnitellaan hankevaihtoehdossa VE1 enintään 33 tuulivoimalan ja vaihtoehdossa VE2 24 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 8 MW. Hankealue on kooltaan noin 3 131 hehtaaria.
Sähkönsiirron verkkoliityntää varten rakennetaan uusi joko 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohto, tai 33 kV:n tai 110 kV:n maakaapeli. Sähkönsiirron vaihtoehdot sijaitsevat Parkanon ja Ikaalisten alueella.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:
- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
- Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 33 tuulivoimalaa.
- Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa.
Tuulivoima-alueen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
- Vaihtoehto SVE1: Sähkön siirtämiseksi rakennetaan n. 16,6 km pitkä 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohto hankealueelta länteen. Voimajohto kiertää Leppäsjärven sen pohjoispuolelta ja kääntyy kohti etelää Vähäjärven suuntaan. Hanke liittyy kantaverkkoon Caruna Oy:n Teiharju-Parkano 110 kV varteen suunnitteilla olevaan sähköasemaan.
- Vaihtoehto SVE2: Sähkön siirtämiseksi rakennetaan uusi noin 10,9 kilometriä pitkä 110 kV:n tai 400 kV:n ilmajohto hankealueelta länteen. Voimajohto kiertää Poltinjoen sekä Vääräjoen eteläpuolelta ja kaartaa kohti pohjoista Caruna Oy:n Teiharju-Parkano 110 kV varrella sijaitsevalle Paununperän sähköasemalle.
- Vaihtoehto SVE3: Sähkön siirtämiseksi rakennetaan uusi noin 6,5 kilometriä pitkä 33 kV:n tai 110 kV:n maakaapeli hankealueelta itään. Maakaapeli seuraa Pitkälammentietä ja alittaa lopuksi pääradan liittyen Horhalanperän tuulivoimahankkeen sähköasemaan. Sähköasemalta lähtee hankkeiden yhteinen liityntäjohto ilmajohtona ja päättyy Vakerinmäen sähköasemalle.
- Vaihtoehto SVE4: Hankealueelle rakennetaan sähköasema, jolla sähkö siirretään suoraan Fingrid Oyj:n 110 kV:n tai 400 kV:n voimalinjaan.
Arviointiohjelma on nähtävillä 15.10.–13.11.2025 ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/luikesneva-susinevan-tuulivoimahanke-YVA.
Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:
- Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano
- Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57, Parkano
- Ikaalisten tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, Ikaalinen
- Ikaalisten kaupunginkirjasto, Poppelikatu 10B, Ikaalinen
- Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14, Ylöjärvi
Vaikuta hankkeeseen esittämällä mielipiteesi
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 13.11.2025 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/2695/2025).
Yleisötilaisuudet
YVA-ohjelmaa ja kaavoitusta koskevat yleisötilaisuudet järjestetään keskiviikkona 29.10.2025 klo 18–20 Parkanossa (Parkanon kaupungintalon valtuustosali, Parkanontie 37, Parkano) ja torstaina 30.10.2025 klo 18–20 Ikaalisissa (Altin sali, Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen). Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Yleisötilaisuuksiin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkki julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/luikesneva-susinevan-tuulivoimahanke-YVA.
Mahdollisia kysymyksiä tilaisuuksiin voi lähettää myös etukäteen 26.10.2025 mennessä Elements Suomi Oy:n hankesivuston kautta: https://www.elementsfinland.green/hankkeet-ja-laitokset/luikesneva-susineva/
Hankkeesta vastaava: Elements Suomi Oy, Kaisa Kurikkala p. 044 493 7481, etunimi.sukunimi(at)elements.green
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Mari Sinn, p. 045 807 8969, etunimi.sukunimi(at)fcg.fi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Elina Paulus, p. 0295 036 251, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
