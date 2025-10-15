Asuntoasioista vastannut entinen ministeri Krista Mikkonen varoittaa: Orpon hallitus on romuttamassa Suomen menestystarinan
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ministeri Krista Mikkonen nostaa esiin, että asunnottomuuden suunta oli alaspäin yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 alkaen - kunnes Orpon hallitus muutti suunnan.
– Orpon hallitus on tuhoamassa Suomen asunnottomuuspolitiikan menestystarinan. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on ollut suomalaisen asunnottomuuspolitiikan onnistumisen avain. Hallitus on romuttamassa sen kaikkia elementtejä: ennaltaehkäisevästä asuntoneuvonnasta on leikattu, valtion roolia kohtuuhintaisten asuntojen tuotannossa on vähennetty, sosiaaliturvaa on heikennetty ja asunnottomuustyötä tekevien järjestöjen työ halvaannutettu rajuilla rahoitusleikkauksilla. Tämä kaikki jättää pysyvän jäljen asunnottomuustyöhön ja uhkaa romuttaa vuosikymmenten työn, sanoo kansanedustaja Krista Mikkonen.
Asunnottomuuden vähentäminen on ollut Suomen menestystarina. Toisin kuin muut OECD-maat Suomi on onnistunut vähentämään asunnottomuutta määrätietoisella politiikalla.
– Suomen määrätietoinen ja menestykäs työ asunnottomuuden vähentämiseksi on herättänyt valtavasti kiinnostusta maailmalla. Toimiessani asuntoasioista vastaavana ministerinä minulta pyydettiin lukuisia puheenvuoroja ja haastatteluja kansainvälisillä areenoilla Suomen onnistuneesta asunnottomuuden vähentämistyöstä, kertoo entinen ympäristöministeri Mikkonen.
Ensimmäistä kertaa 12 vuoteen asunnottomuus kääntyi viime vuonna kasvuun, jolloin asunnottomia oli yli 3800. Tänä vuonna asunnottomien määrän tulee kasvamaan entisestään, mistä kertoo viime vuotta suurempi häätöjen määrä.
– Pääministeri Orpo piti ratkaisuna asunnottomuuden vähentämiseen talouden kasvua ja totesi, että kun talous vahvistuu, niin voidaan auttaa myös asunnottomia. Kyse ei ole taloudesta, kyse on valinnoista. Asunnottomuutta on vähennetty poliittisilla toimilla joka ikinen vuosi vuodesta 2012 Orpon hallituksen vetovastuuseen saakka, vaikka talouskasvu on pysynyt matalana - jopa koronavuosina huolehdittiin asunnottomuuden vähentämisestä, muistuttaa Mikkonen.
Asunnottomien joukko on aina ollut moninainen ja asunnottomuustyössä on eri ryhmille onnistuneesti kohdennettu erilaisia ratkaisuja. Julkisiin palveluihin sekä järjestöihin kohdistuvien leikkausten vuoksi tämä on jatkossa entistä vaikeampaa.
– Samanaikaisesti hallituksen kurjistava politiikka on ajanut uusia ihmisiä asunnottomiksi. Asunnottomien joukossa on aiemmasta poiketen pienituloisia, joilla ei ole mitään elämänhaasteita. Ilman asuntoa on yhä useampia opiskelija, pienipalkkainen työssäkäyvä, lapsiperhe, yksinhuoltaja ja eläkeläinen. Asunnottomuus korostuu suurissa kaupungeissa, mutta nyt ensi kertaa asunnottomuus on levinnyt myös maaseudulle. Vaivalla saavutetusta menestystarinasta kannattaisi pitää kiinni, päättää Mikkonen.
Krista MikkonenKansanedustaja
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikkö
