Vihreiden Diarra: Esitys paperittomien terveydenhoidon rajoittamisesta rikkoo perusoikeuksia
Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa paperittomien terveydenhuollon rajaamista koskevasta hallituksen esityksestä. Valiokunnassa vihreiden edustajana toimiva Fatim Diarra jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, koska pitää esitystä perustuslaissa turvattujen hyvinvointioikeuksien vastaisena.
Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä oleva esitys muuttaisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettua lakia. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavilla tuottajilla ei enää olisi velvoitetta järjestää kiireettömiä, mutta välttämättömäksi arvioituja terveydenhuollon palveluja laittomasti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille. Jatkossa tällaisen kiireettömän välttämättömän hoitoa annettaisiin vain jos sen epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai se vakavasti vaarantaisi muun henkilön tai väestön terveyden.
– Vaikka oikeus kiireelliseen hoitoon säilyisikin, muodostuisi kynnys hoitoon pääsylle muissa tapauksissa yksilön kannalta erittäin korkeaksi, Diarra toteaa.
Perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeudelliset asiantuntijat nostivat esiin esityksen ongelmallisuutta sekä perustuslaissa turvatun välttämätön huolenpidon, riittävien terveyspalvelujen turvaamisen ja yhdenvertaisuuden sekä muun muassa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa turvattujen oikeuksien kannalta.
– Perustuslaki ei sinänsä edellytä, että maassa ulkomaalaislain vastaisesti oleskeleva henkilö saisi kaikki vastaavat terveyspalvelut kuin maassa laillisesti oleskelevat. Perusoikeuksien rajoitusten tulisi kuitenkin aina olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia tavoiteltuun yhteiskunnalliseen intressiin nähden, Diarra avaa kantaansa.
- Toisin kuin valiokunnan enemmistö esittää, en pidä esityksen tavoitetta siitä, että maassa ei oleskeltaisi laittomasti, välttämättömänä ja oikeasuhtaisena perusteena terveyspalvelujen rajoittamiselle. Ei ole näyttöä siitä, että terveyspalvelujen rajaamisella olisi tosiasiallista vaikutusta laittoman oleskelun rajoittamiseen. Paperittomissa lopulta on myös kyse melko pienestä ihmisjoukosta, joka on jo nyt haavoittuvassa asemassa, Diarra summaa.
Diarran mukaan esitystä voidaan kritisoida myös välttämättömän huolenpidon näkökulmasta.
– Tulkintalinja sen osalta, että perustuslain turvaamaan välttämättömään huolenpitoon kuuluisi ainoastaan kiireellinen hoito, ei ole yksiselitteinen, Diarra toteaa.
– Mikäli muutokset hyväksytään ne tulisivat onneksi vaikuttamaan vain pieneen joukkoon, sillä suurin osa vailla oleskelulupaa Suomessa olevista henkilöistä on pääkaupungin alueella. Helsingissä olemmekin jo päättäneet, että emme tule ottamaan tätä heikennystä käyttöö, Diarra päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Asuntoasioista vastannut entinen ministeri Krista Mikkonen varoittaa: Orpon hallitus on romuttamassa Suomen menestystarinan17.10.2025 15:00:24 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja entinen ministeri Krista Mikkonen nostaa esiin, että asunnottomuuden suunta oli alaspäin yhtäjaksoisesti vuodesta 2012 alkaen - kunnes Orpon hallitus muutti suunnan.
Vihreiden Hopsu tuoreista madonluvuista: “Hallituksen ilmastotoimettomuus vaarantaa julkisen talouden kestävyyden”15.10.2025 16:57:00 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu sai Orpon hallitukselta vastauksen kysymyksiinsä ilmastotoimettomuuden taloudellisista vaikutuksista. Vastaus on hänen mukaansa järkyttävä osoitus vastuuttomasta politiikasta.
Fatim Diarra: Työttömyyskriisissä hallituksen täytyy katsoa peiliin, eikä selitellä15.10.2025 14:15:57 EEST | Tiedote
Fatim Diarra totesi suurtyöttömyyttä koskevaa keskustan välikysymystä käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että hallitus on omilla toimillaan syventänyt monen työttömäksi jääneen suomalaisen ahdinkoa leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta. Diarra muistutti, että työttömyydestä puhuttaessa pitäisi puhua ennen kaikkea ihmisistä, ei euroista.
Vihreät jätti hallitukselle varjovälikysymyksen suurtyöttömyydestä15.10.2025 13:56:50 EEST | Tiedote
Keskusta jätti hallitukselle välikysymyksen suurtyöttömyydestä. Vihreät on pitkälti samaa mieltä välikysymyksen sisällön kanssa: työttömyystilanne on vakava ja hallituksen toimet näyttävät pahentavan sitä asian ratkaisemisen sijasta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Vihreät haluaa tukea välikysymystä omalla varjovälikysymyksellään.
Vihreät mukana sovussa – näin malli muuttui alkuperäisestä14.10.2025 15:25:43 EEST | Tiedote
Parlamentaarisen työryhmän neuvotteluihin osallistunut kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa Vihreiden saaneen lopulliseen sopuun mukaan paljon vihreiden vaatimuksiaan. Tärkeimpinä muutoksina Hyrkkö pitää muun muassa mallin merkittävää keventämistä verrattuna hallituksen alkuperäiseen ylikireään esitykseen, jouston mahdollisuutta ja finanssipolitiikan valvojan riippumattomuuden varmistamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme