Vihreiden Diarra: Esitys paperittomien terveydenhoidon rajoittamisesta rikkoo perusoikeuksia

Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä oleva esitys muuttaisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettua lakia. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavilla tuottajilla ei enää olisi velvoitetta järjestää kiireettömiä, mutta välttämättömäksi arvioituja terveydenhuollon palveluja laittomasti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille. Jatkossa tällaisen kiireettömän välttämättömän hoitoa annettaisiin vain jos sen epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai se vakavasti vaarantaisi muun henkilön tai väestön terveyden.

– Vaikka oikeus kiireelliseen hoitoon säilyisikin, muodostuisi kynnys hoitoon pääsylle muissa tapauksissa yksilön kannalta erittäin korkeaksi, Diarra toteaa.

Perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeudelliset asiantuntijat nostivat esiin esityksen ongelmallisuutta sekä perustuslaissa turvatun välttämätön huolenpidon, riittävien terveyspalvelujen turvaamisen ja yhdenvertaisuuden sekä muun muassa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa turvattujen oikeuksien kannalta.

– Perustuslaki ei sinänsä edellytä, että maassa ulkomaalaislain vastaisesti oleskeleva henkilö saisi kaikki vastaavat terveyspalvelut kuin maassa laillisesti oleskelevat. Perusoikeuksien rajoitusten tulisi kuitenkin aina olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia tavoiteltuun yhteiskunnalliseen intressiin nähden, Diarra avaa kantaansa.

- Toisin kuin valiokunnan enemmistö esittää, en pidä esityksen tavoitetta siitä, että maassa ei oleskeltaisi laittomasti, välttämättömänä ja oikeasuhtaisena perusteena terveyspalvelujen rajoittamiselle. Ei ole näyttöä siitä, että terveyspalvelujen rajaamisella olisi tosiasiallista vaikutusta laittoman oleskelun rajoittamiseen. Paperittomissa lopulta on myös kyse melko pienestä ihmisjoukosta, joka on jo nyt haavoittuvassa asemassa, Diarra summaa.

Diarran mukaan esitystä voidaan kritisoida myös välttämättömän huolenpidon näkökulmasta.

– Tulkintalinja sen osalta, että perustuslain turvaamaan välttämättömään huolenpitoon kuuluisi ainoastaan kiireellinen hoito, ei ole yksiselitteinen, Diarra toteaa.

– Mikäli muutokset hyväksytään ne tulisivat onneksi vaikuttamaan vain pieneen joukkoon, sillä suurin osa vailla oleskelulupaa Suomessa olevista henkilöistä on pääkaupungin alueella. Helsingissä olemmekin jo päättäneet, että emme tule ottamaan tätä heikennystä käyttöö, Diarra päättää.