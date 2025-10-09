QMG on nyt Nimlas – Janne Korhonen vahvistamaan johtoryhmää Pohjois-Suomen liiketoimintajohtajana

Nimlas jatkaa kannattavaa kasvuaan yritysostoin ja orgaanisesti

Quattro Mikenti Groupina aiemmin tunnettu Nimlas on tehnyt tänä vuonna yhden yrityskaupan ja kaksi liiketoimintakauppaa, jotka muodostavat yli 15 miljoonan euron liikevaihdon. Loppuvuodelle on suunnitteilla uusia kauppoja, jotka tukevat Nimlaksen kasvustrategiaa ja vahvistavat paikallista palveluverkostoa. Yhteensä omilla nimillänsä toimivia yrityksiä on tällä hetkellä 43.

Vuonna 2024 Nimlas teki 294 miljoonan euron pro forma -liikevaihdon ja tavoittelee 550 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä osana pohjoismaista emoyhtiötänsä Nimlas Groupia.

Kasvutavoitteensa saavuttamiseksi Nimlas järjestää organisaationsa uudelleen. Etelä- ja Länsi-Suomea, jossa markkina on suurin, johdetaan jatkossakin projekti- ja palvelusegmentteihin jaettuna. Muu Suomi jaetaan Väli-Suomeen ja Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomen liiketoimintajohtajaksi ja uudeksi johtoryhmän jäseneksi nimitetään 1. tammikuuta alkaen Janne Korhonen.

Organisaatiomuutoksen myötä johtoryhmän kokoonpano on jatkossa:

Tiina Koppinen, toimitusjohtaja

Tuula Haataja, talous- ja rahoitusjohtaja

Vesa Vuopio, hankinta- ja vastuullisuusjohtaja

Kirsi Aropaltio, henkilöstöjohtaja

Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, projektit Etelä-Suomi

Pekka Pöykkö, liiketoimintajohtaja, palvelut Etelä-Suomi

Mikko Sahikallio, liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi

Janne Korhonen, liiketoimintajohtaja, Pohjois-Suomi





LVI-johtaja Janne Korhonen palaa Pohjois-Suomeen

Janne Korhonen siirtyy liiketoimintajohtajaksi LVI-Trion toimitusjohtajan tehtävästä. Jannella on tuloksekas johtajatausta konsernin yhtiöissä, ja hän on toiminut myös Ilmastointi-Mikentin toimitusjohtajana.

”Janne on arvostettu johtaja konsernissamme ja tunnettu vaikuttaja alalla. Minulla on ilo saada hänet mukaan Nimlaksen johtoryhmään ja mahdollistaa siirtyminen uusiin tehtäviin talon sisällä. Vahvat paikalliset johtajat ja jatkuvuuden varmistaminen ovat tuloksellisen toimintamallimme ytimessä”, sanoo toimitusjohtaja Tiina Koppinen.

Oulun ja Kainuun seuduilla asunut Janne Korhonen odottaa mielenkiinnolla paluuta Pohjois-Suomeen.

”Lähden innolla työskentelemään Pohjois-Suomen yhtiöiden kanssa ja kehittämään toimintaa osana johtoryhmää. Nimlaksen vahvuus on ketterä ja yrittäjähenkinen talotekniikka-ammattilaisten verkosto, ja olen innoissani mahdollisuudesta paitsi edistää alueellista yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi myös toivottaa tervetulleeksi uusia täydennyksiä joukkoomme”, Janne Korhonen kommentoi.