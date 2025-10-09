QMG on nyt Nimlas – Janne Korhonen vahvistamaan johtoryhmää Pohjois-Suomen liiketoimintajohtajana
Quattro Mikenti Group – QMG, yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista, on jatkossa nimeltään Nimlas pohjoismaisen emoyhtiönsä mukaisesti. Omilla nimillään toimivista yhtiöistä koostuva konserni tavoittelee Suomessa 550 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä. Kasvustrategiansa tueksi Nimlas uudistaa aluejakoaan ja nimittää Suomen johtoryhmänsä jäseneksi Janne Korhosen, joka vastaa Pohjois-Suomen liiketoiminnasta 1. tammikuuta 2026 alkaen.
Nimlas jatkaa kannattavaa kasvuaan yritysostoin ja orgaanisesti
Quattro Mikenti Groupina aiemmin tunnettu Nimlas on tehnyt tänä vuonna yhden yrityskaupan ja kaksi liiketoimintakauppaa, jotka muodostavat yli 15 miljoonan euron liikevaihdon. Loppuvuodelle on suunnitteilla uusia kauppoja, jotka tukevat Nimlaksen kasvustrategiaa ja vahvistavat paikallista palveluverkostoa. Yhteensä omilla nimillänsä toimivia yrityksiä on tällä hetkellä 43.
Vuonna 2024 Nimlas teki 294 miljoonan euron pro forma -liikevaihdon ja tavoittelee 550 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä osana pohjoismaista emoyhtiötänsä Nimlas Groupia.
Kasvutavoitteensa saavuttamiseksi Nimlas järjestää organisaationsa uudelleen. Etelä- ja Länsi-Suomea, jossa markkina on suurin, johdetaan jatkossakin projekti- ja palvelusegmentteihin jaettuna. Muu Suomi jaetaan Väli-Suomeen ja Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomen liiketoimintajohtajaksi ja uudeksi johtoryhmän jäseneksi nimitetään 1. tammikuuta alkaen Janne Korhonen.
Organisaatiomuutoksen myötä johtoryhmän kokoonpano on jatkossa:
- Tiina Koppinen, toimitusjohtaja
- Tuula Haataja, talous- ja rahoitusjohtaja
- Vesa Vuopio, hankinta- ja vastuullisuusjohtaja
- Kirsi Aropaltio, henkilöstöjohtaja
- Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, projektit Etelä-Suomi
- Pekka Pöykkö, liiketoimintajohtaja, palvelut Etelä-Suomi
- Mikko Sahikallio, liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi
- Janne Korhonen, liiketoimintajohtaja, Pohjois-Suomi
LVI-johtaja Janne Korhonen palaa Pohjois-Suomeen
Janne Korhonen siirtyy liiketoimintajohtajaksi LVI-Trion toimitusjohtajan tehtävästä. Jannella on tuloksekas johtajatausta konsernin yhtiöissä, ja hän on toiminut myös Ilmastointi-Mikentin toimitusjohtajana.
”Janne on arvostettu johtaja konsernissamme ja tunnettu vaikuttaja alalla. Minulla on ilo saada hänet mukaan Nimlaksen johtoryhmään ja mahdollistaa siirtyminen uusiin tehtäviin talon sisällä. Vahvat paikalliset johtajat ja jatkuvuuden varmistaminen ovat tuloksellisen toimintamallimme ytimessä”, sanoo toimitusjohtaja Tiina Koppinen.
Oulun ja Kainuun seuduilla asunut Janne Korhonen odottaa mielenkiinnolla paluuta Pohjois-Suomeen.
”Lähden innolla työskentelemään Pohjois-Suomen yhtiöiden kanssa ja kehittämään toimintaa osana johtoryhmää. Nimlaksen vahvuus on ketterä ja yrittäjähenkinen talotekniikka-ammattilaisten verkosto, ja olen innoissani mahdollisuudesta paitsi edistää alueellista yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi myös toivottaa tervetulleeksi uusia täydennyksiä joukkoomme”, Janne Korhonen kommentoi.
Nimlas – Talotekniikan terävin kärki
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).
