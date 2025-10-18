SDP:n Niina Malm: Hallitus on unohtanut tavalliset suomalaiset
SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Niina Malm syyttää hallitusta siitä, että sen talouspolitiikka palvelee ennen kaikkea hyväosaisia, ei tavallisia palkansaajia, kuluttajia tai pienyrittäjiä.
– Hallituksen “ostovoimapolitiikka” on jäänyt juhlapuheisiin ja suurituloisten etujen kohentamiseen. Jos joku kuvittelee, että suurituloiset kiertelisivät paikallisten pienyrittäjien palveluja käyttämässä piristäen suomalaista taloutta, hän elää harhassa. Tavalliset suomalaiset kuluttajat asioivat joka päivä paikallisissa palveluissa, ja juuri tähän ostovoimaan hallitus ei ole osannut tarttua. Arjen Suomen ostovoimaa parannetaan luomalla uusia työpaikkoja koko maahan, tavallisille ihmisille, ja luomalla pienyrittäjille mahdollisuuksia onnistua, ei veronkevennyksin hyväosaisten taskuihin, Malm sanoo.
Malm muistuttaa, että hallitus puhuu työllisyyden lisäämisestä, mutta sen teot vievät päinvastaiseen suuntaan.
– Jos hallitus oikeasti uskoo, että suurituloisten veronalennuksilla työllisyys ja ostovoima nousevat, se elää täysin eri todellisuudessa kuin suomalaiset arjessaan. Tämä ei tosin yllätä, kun on kuunnellut pääministeri Orpon puheita työllisyyslupauksesta. Lupauksesta, josta ollaan yhä 170 000 työpaikkaa jäljessä. Helppohan on puhua kasvusta, kun todellisuudessa kasvun eväät on viety tavallisten ihmisten käsistä hyväosaisten pankkitileille, Malm huomauttaa.
SDP:n kasvupolitiikkaa lähtee työn ja yrittämisen voimasta.
– Jokainen uusi työntekijä on askel pois työttömyydestä ja askel kohti vahvempaa Suomea. Hallitus helpottaa irtisanomista, me helpotamme työllistymistä. SDP tekee kasvusta aidosti koko Suomen yhteistä, Malm korostaa.
SDP esittää arvonlisäveron alarajan nostoa ja mikroyrityksille määräaikainen verohyvityksen antamista ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta.
– Nostamalla arvonlisäveron alarajaa ja helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista, luomme töitä ja kasvua sinne, missä ihmiset elävät ja kuluttavat, arkeen, ei harvojen etuoikeuksiin, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978
