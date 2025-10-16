Haaveena kirjailijanura? Osallistu Aviadorin Kirjoittajasta kirjailijaksi -koulutukseen!
Aviador Kustannuksen Kirjoittajasta kirjailijaksi -koulutus valmentaa osallistujaa kirjailijan ammattiin sekä antaa kokonaiskuvan kirjallisen työn vaatimuksista.
Koulutus muodostuu kurssipaketeista, joista osallistuja voi valita yhden tai useamman kokonaisuuden. Osallistuja saa kursseilla täydet valmiudet kirjailijana työskentelyyn: niin eri tyylilajien, tekstin työstämisen, kustantamoiden lähestymisen sekä rahoituksen näkökulmista.
Kurssitarjonta:
- Runous ja esseet
- Novellipaja
- Luova kirjoittaminen
- Rikoskirjallisuus
- Työllistyminen kirjailijana
Kouluttajina kursseilla toimivat omien kirjallisuudenlajiensa kokeneet asiantuntijat: runoudesta ja esseistä vastaa kirjailija Jukka Koskelainen, novelleista kirjailija Jyrki Vainonen. Luovan kirjoittamisen saloihin opastaa kirjailija Laura Laakso ja vangitsevan dekkarin tuottamiseen tutustuttaa rikoskirjallisuuden pioneeri Tapani Bagge. Kirjailijana työllistymiseen vinkkejä antavat kustannustoimittaja Saara Valtonen ja rahoitukseen erikoistunut asiantuntija Oona-Emilia Enkelsaari.
Kurssien toteutustavat vaihtelevat: kaikkiin sisältyy lähiopetusta, osassa on myös etäosallistumismahdollisuus tai etänä toteutettavia kurssikertoja. Kurssikohtaiset aikataulut ja kurssien hinnat löytyvät liitteenä olevasta kurssiesitteestä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
050 591 6059
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Ulla von Weissenbergin esikoisromaanissa kunnianhimo muuttuu tuhoavaksi voimaksi16.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vieraileva solisti on romaani vaaralliset mittasuhteet saavasta kunnianhimosta, perhesuhteista ja sukupolvien yli siirtyvästä yrityksestä korjata itsetunnon syviä ongelmia.
Sari Hedmanin esikoisromaani menetyksestä, surusta ja elämän hauraudesta14.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Sari Hedmanin romaani Hanna ei ole enää täällä on julkaistu Aviadorin kustantamana. – Piirrä mun rajat, Hanna sanoo. – Enkä. Sun pitää nousta, ettei tuu kylmä. – Ei ku piirrä. Liitu sulaa kosteaan katuun, jonka pinta ahmaisee sen nopeasti nysäksi ja loppu muhjuuntuu sormiin, mutta Hannalla on lisää liituja läppätaskuun sullottuna, ja niin Saara piirtää siskonsa ääriviivat asvalttiin keittiön ikkunan alle ja asettuu sitten itse viereen makaamaan. Hanna ei ole enää täällä on pysäyttävä romaani 1970-luvun arjesta selviämisestä, perheenjäsenen menettämisestä ja sopimuksista, jotka vaikuttavat läheisiin. Se on vuosikymmenten mittainen kertomus sisään teljetystä surusta, tytöstä, naisesta, epävarmuudesta ja jäähyväisistä. Hedmanin voimakas teksti saa hiljaisuudenkin puhumaan. HEDMAN, SARI : Hanna ei ole enää täällä 311 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523814271 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teokse
Jere Vartiaisen "Etäisyys, leikki" Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana11.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Oulun kirjailijaseuran jo yhdeksättä kertaa jaettavan Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty.
Silmien väli – Sari Vuoriston romaanitrilogian toinen osa10.10.2025 15:20:14 EEST | Tiedote
Romaani tarkastelee auttamista, identiteettiä ja kuulumista neljän henkilön näkökulmasta. Voiko toista ymmärtää omista lähtökohdistaan käsin, entä auttaa? Mitä eroa on synnyinmaalla ja kotimaalla, ja kuka määrittelee, kumpaan kuulut?
Salainen ihailija – psykologinen trilleri pakkomielteisestä rakkaudesta10.10.2025 15:13:52 EEST | Tiedote
Charlotta Holtarin romaani Salainen ihailija on julkaistu Aviadorin kustantamana. Tanssikilpailujen voittoja, railakkaita juhlia, innostavia journalistiikan opintoja ja komea uusi poikaystävä. Ariel elää kesän lopulla lähes täydellistä elämää tiiviin ystäväporukkansa kanssa. Hänellä on jopa salainen ihailija, joka lähettää kauniita lahjoja ja romanttisia viestejä. Tilannetta kuitenkin varjostavat toistuvat tapaukset naisten huumaamisesta ja uutinen opiskelijan väkivaltaisesta kuolemasta illanvietossa. Samoihin aikoihin Arielin entinen poikaystävä palaa tämän elämään, ja ihailijan lähettämien lahjojen sävy muuttuu. Charlotta Holtarin esikoisromaani Salainen ihailija on värikkäillä kuvilla ilotteleva psykologinen trilleri, joka tarkastelee, mikä on rakkautta ja mikä pakkomielteisyyttä. HOLTARI, CHARLOTTA : Salainen ihailija 243 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523814257 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvosteluk
