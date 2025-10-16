Haaveena kirjailijanura? Osallistu Aviadorin Kirjoittajasta kirjailijaksi -koulutukseen!

Sari Hedmanin esikoisromaani menetyksestä, surusta ja elämän hauraudesta 14.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Sari Hedmanin romaani Hanna ei ole enää täällä on julkaistu Aviadorin kustantamana. – Piirrä mun rajat, Hanna sanoo. – Enkä. Sun pitää nousta, ettei tuu kylmä. – Ei ku piirrä. Liitu sulaa kosteaan katuun, jonka pinta ahmaisee sen nopeasti nysäksi ja loppu muhjuuntuu sormiin, mutta Hannalla on lisää liituja läppätaskuun sullottuna, ja niin Saara piirtää siskonsa ääriviivat asvalttiin keittiön ikkunan alle ja asettuu sitten itse viereen makaamaan. Hanna ei ole enää täällä on pysäyttävä romaani 1970-luvun arjesta selviämisestä, perheenjäsenen menettämisestä ja sopimuksista, jotka vaikuttavat läheisiin. Se on vuosikymmenten mittainen kertomus sisään teljetystä surusta, tytöstä, naisesta, epävarmuudesta ja jäähyväisistä. Hedmanin voimakas teksti saa hiljaisuudenkin puhumaan. HEDMAN, SARI : Hanna ei ole enää täällä 311 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523814271 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teokse