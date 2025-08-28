Tekoälykeskus New Nordics AI aloittaa toimintansa: tavoitteena kiihdyttää tekoälyn hyödyntämistä Pohjoismaiden ja Baltian alueella

22.10.2025 09:00:00 EEST | AI Finland -verkosto | Tiedote

Pohjoismainen tekoälykeskus New Nordics AI lanseerataan tänään 22. lokakuuta. Kansallisten organisaatioiden perustama keskus yhdistää pohjoismaiset toimijat vauhdittamaan tekoälyn hyödyntämistä ja vahvistamaan alueen globaalia kilpailukykyä. Lanseeraustilaisuus järjestetään Helsingissä Suomen ja Ahvenanmaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuden yhteydessä.

Nordic flags.

Julkaisuvapaa 22.10.2025 klo 9

Yhteishankkeen takana on viisi johtavaa pohjoismaista organisaatiota, joiden agendalla on tekoälyn edistäminen kansallisella tasolla: AI Finland, AI Sweden, Almannarómur (Islanti), Digital Dogme (Tanska) ja TEK Norge. Baltian maiden organisaatioiden odotetaan liittyvän mukaan myöhemmin. Keskuksen sihteeristö toimii Tukholmassa.

Yhdistämällä voimansa Pohjoismaat ja Baltian alue pystyvät vauhdittamaan uusien tekoälyteknologioiden käyttöönottoa ja kehittämistä sekä vahvistamaan Pohjolan asemaa tekoälyn saralla niin globaalisti kuin EU:ssa. Yritysten ja organisaatioiden välisten, rajat ylittävien hankkeiden lisäksi keskus antaa politiikkasuosituksia.

”Pohjoismailla on omille kansallisille vahvuuksille rakentuneet tekoälyekosysteemit ja paljon kunnianhimoista toimintaa jo käynnissä. Jakamalla parhaat käytännöt ja rakentamalla yhteistä ekosysteemiä voimme vahvistaa koko alueen kilpailukykyä”, sanoo AI Finlandin operatiivinen johtaja Iida Lähdemäki. Lähdemäki toimii myös New Nordics AI:n väliaikaisena johtajana.

”Geopoliittiset muutokset korostavat entisestään tarvetta vahvistaa koko Euroopan kykyä kehittää ja soveltaa tekoälyä, ja tässä New Nordics AI:lla on merkittävä rooli. Meidän on alueena oltava sekä rohkeita että nälkäisiä hyödyntämään teknologiaa hyvinvoivien yhteiskuntien ja menestyvien yritysten luomiseksi”, sanoo Mikael Ljungblom, toinen keskuksen väliaikaisista johtajista.

Uusi, rajat ylittävä tekoälyn ekosysteemi Pohjolaan

Suomessa reilun vuoden toiminut AI Finland -verkosto on kasvattanut jäsenmääränsä jo yli 300 yritykseen ja organisaatioon. Valtakunnallinen verkosto on käynnistänyt muun muassa AI 1000 -koulutusohjelman yritysjohdolle yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa sekä tuonut yhteen eri toimialojen yrityksiä teeman ympäriltä lähes sadassa tapahtumassa ja työryhmätapaamisessa.

“Yhdistämällä voimamme pohjoismaisella tasolla voimme tarttua entistä tehokkaammin kahteen yritysten kriittiseen kipukohtaan – uuden lainsäädännön soveltamiseen yrityksissä käytännössä sekä tekoälyosaamisen kasvattamiseen kaikilla organisaatiotasoilla ja toimialoilla”, iloitsee AI Finland -verkoston johtaja Karoliina Partanen.

Ensimmäisenä New Nordics AI käynnistää hankkeet, jotka liittyvät tekoälyasetuksen toimeenpanoon, pohjoismaisten kielimallien kehittämisen koordinointiin sekä energiaan ja datakeskuksiin.

Taustalla laaja-alainen tuki

New Nordics AI aloittaa toimintansa Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämän 30 miljoonan Tanskan kruunun (noin 4 miljoonan euron) alkuvaiheen rahoituksen turvin. Muita rahoittajia ovat muun muassa Google, Microsoft ja Nordic Innovation.

Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan tekoälyyn keskittyvä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää alueen tulevaisuuden kannalta.

”Tekoälykeskus on avainasemassa Visio 2030 -tavoitteemme saavuttamisessa: maailman vastuullisimman ja yhtenäisimmän alueen luomisessa. Rajat ja toimialat ylittävän yhteistyön kautta Pohjoismaiden ja Baltian alueella on ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa johtoasema vastuullisen tekoälyn kehittämisessä, vahvistaa kilpailukykyämme ja edistää kestävää tulevaisuutta. Olen ylpeä siitä, että Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa ja mahdollistaa tämän hankkeen. Globaalissa tekoälykilpailussa toimimatta jättämisellä on hintansa. Olen iloinen, että tartumme tähän nyt ja että teemme sen yhdessä”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann.

Suomen hallitusta lanseeraustilaisuudessa edustavat ulkoministeri Elina Valtonen, opetusministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Anders Adlercreutz, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Seuraa lanseeraustilaisuutta verkossa

New Nordics AI:n lanseerausta voi seurata suorana lähetyksenä New Nordics AI -keskuksen nettisivuilla. Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavia puheenvuoroja pohjoismaisilta ministereiltä ja yritysjohtajilta sekä avataan uuden keskuksen ensimmäisiä konkreettisia yhteisprojekteja.

New Nordics AI

  • Tavoitteena vauhdittaa tekoälyyn liittyviä innovaatiota sekä edistää tekoälyn vastuullista käyttöä ja yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa 
  • Yhteishankkeen takana viisi johtavaa pohjoismaista tekoälyorganisaatiota: AI Sweden, AI Finland, Digital Dogme (Tanska), TEK Norge ja Almannarómur (Islanti), tavoitteena saada mukaan myös Baltian maiden organisaatioita 
  • Rahoitus osittain Pohjoismaiden ministerineuvostolta 
  • Lanseerataan virallisesti 22. lokakuuta 2025 Helsingissä 
  • Ruotsissa sijaitsevan hallintoyksikön lisäksi henkilöstöä palkataan kaikkiin osallistuvien maiden toimipisteisiin.  

 




