Nuorisotyöttömyys on kasvanut ja pitkittynyt Hämeessä
Hämeessä oli syyskuun lopussa 21 283 työtöntä työnhakijaa. Työttömänä oli 2 553 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömyys on kasvanut vuoden aikana neljänneksellä. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksesta.
Hämeen syyskuun lopun 21 283 työttömästä työnhakijasta 2 434 henkilöä oli nuoria alle 25-vuotiaita. Nuorisotyöttömyys on kasvanut vuodessa vastaavasta ajankohdasta 455 henkilöllä (kasvua 23 prosenttia). Samaan aikaan kun työttömien nuorten määrä on lisääntynyt, on nuorisotyöttömyys myös pitkittynyt. Syyskuussa työttömistä nuorista oli pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 14 prosenttia (336 henkilöä), kun vastaava osuus vuotta aiemmin oli 11 prosenttia (213 henkilöä). Pohjakoulutuksena 25 prosentilla työttömistä nuorista oli syyskuussa peruskoulu ja 61 prosentilla toisen asteen tutkinto.
Nuorisotyöttömyys, samoin kuin kokonaistyöttömyys, on Hämeen kahdesta maakunnasta Päijät-Hämeessä selvästi Kanta-Hämettä suurempi. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Päijät-Hämeessä 18,6 prosenttia, kun vastaava osuus Kanta-Hämeessä oli 14,9 prosenttia.
Aktivointipalvelujen käyttö vähentynyt
Hämeessä aktivointiasteeseen luettavissa työllistymistä edistävissä palveluissa oli syyskuussa 1 943 asiakasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste oli syyskuussa 21,4 prosenttia, vähennystä vuodentakaisesta 7,9 prosenttia. Palvelujen tarjonnan vähentyminen on osaltaan vaikuttanut sekä työttömyyslukujen kokonaiskasvuun että nuorisotyöttömyyden lisääntymiseen. Palveluissa syyskuussa olleista 605 henkilöä oli nuoria alle 25-vuotiaita, määrä on 247 henkilöä vähemmän (vähennystä 29 prosenttia) kuin edellisvuonna. Käytetyin palvelu nuorilla oli työllistäminen. Nuorten aktivointiaste oli syyskuussa 19,9 prosenttia, mikä on 10,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Hämeen kokonaistyöttömyys kasvanut edellisvuodesta
Hämeessä oli syyskuun lopussa 21 283 työtöntä työnhakijaa. Luku on 2 553 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin (lisäystä 14 prosenttia). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 12,4 prosenttia. Luku on neljänneksi korkein koko maassa ja korkeampi kuin koko maan keskiarvo 11,4 prosenttia. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 10,5 prosenttia ja Päijät-Hämeen 14,0 prosenttia.
Tarkempaa tietoa alueen työllisyyskehityksestä löydät viimeisimmästä työllisyyskatsauksesta. Maakunta-, seutukunta-, kunta- ja työllisyysaluekohtaista tietoa löydät työllisyyskatsauksen tilastoliitteestä.
***
Lokakuun työllisyyskatsaus julkaistaan tiistaina 25.11.2025.
Katsauksen laativat johtava Hämeen ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Anni Lautala ja suunnittelija Sari Teimola.
Sähköpostisosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
Tilastopalvelu: tilastot.hame@ely-keskus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne TapailaHämeen työllisyysalueet, Päijät-HämePuh:044 780 1118
Mira SillanpääTyöHäme, Hämeen työllisyysalueetPuh:050 569 4638
Pekka VoutilainenHämeen työllisyysalueet, Etelä-HämePuh:040 592 9069
Taisto TuominenHämeen työllisyysalueet, LahtiPuh:044 482 6976
