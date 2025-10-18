Ministeri Strand vieraili Tukholmassa: Suomen ja Ruotsin on oltava suunnannäyttäjiä – yhdessä!
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand vieraili viime viikolla Tukholmassa yhdessä elinkeinoministeri Sakari Puiston sekä valtuuskunnan kanssa, johon kuuluivat Business Finlandin, VTT:n, Finnveran ja Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) hallitusten puheenjohtajat. Vierailun tarkoituksena oli syventää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä elinkeinoelämän, investointien ja teknologisen kehityksen saralla.
– Ruotsi on tärkein strateginen ja taloudellinen kumppanimme. Avoimen vuoropuhelun kautta voimme yhdessä vahvistaa panostuksiamme innovaatioihin ja teollisuuteen sekä rakentaa entistä kestävämpää ja kilpailukykyisempää Pohjolaa, Strand sanoo.
14. lokakuuta ministerit osallistuivat illalliselle Ruotsin suurlähettilään, Olli Kantasen, isännöimänä. Paikalla oli edustajia muun muassa Accelerationskontoretista, Ruotsin Elinkeinoelämän Keskusliitosta (Svenskt Näringsliv), Tech Sverigestä, Jernkontoretista sekä ulkoministeriöstä. Keskusteluissa käsiteltiin Ruotsin teollisuuspoliittisia painopisteitä globaalissa kontekstissa sekä vihreän siirtymän ja digitaalisen kehityksen nykytilaa.
Vierailun aikana järjestettiin myös pyöreän pöydän keskustelu, jossa ministerit tapasivat Industrifondenin, Business Swedenin, RISEn, Ruotsin vientiluottoviraston (EKN) ja Saminvestin edustajia. Keskustelujen painopisteenä oli rajat ylittävän yhteistyön edistäminen tulevaisuuden teknologioissa, muun muassa kvanttiteknologiassa, ja kestävissä investoinneissa.
– Pohjoismainen yhteistyö näkyy selvästi EU-politiikassamme – erityisesti siksi, että Ruotsilla on monissa unionin keskeisissä kysymyksissä samankaltainen näkemys kuin meillä. Tiiviin vuoropuhelun kautta ruotsalaisten avaintoimijoiden kanssa vahvistamme yhteistä pohjoismaista ääntä EU:ssa, Strand toteaa.
15. lokakuuta ministerit tapasivat Jacob, Peter ja Fred Wallenbergin sekä Håkan Bushken (FAM), Jonas Ahlströmin (SEB) sekä Kim Henrikssonin (EQT) työlounaalla. Keskusteluissa käsiteltiin strategisia investointeja, viennin edistämistä, tulevaisuuden teollisia ekosysteemejä ja sitä, miten julkinen ja yksityinen sektori voivat yhdessä vauhdittaa kehitystä.
– Innovaatio ei tarkoita ainoastaan teknologiaa, vaan myös yhteistyötä, luottamusta ja yhteisiä visioita. Juuri tätä rakennamme tämän kaltaisilla rohkeilla, avoimilla ja eteenpäin suuntautuvilla keskusteluilla, Strand päättää.
Yhteyshenkilöt
Benina Uotinenspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:0295 160 040
