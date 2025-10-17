Varsinais-Suomen ELY-keskus

Säkylässä Polsun nykyisen sillan painorajoitusta on kiristetty tukirakenteiden painumien vuoksi

20.10.2025 13:17:40 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laskenut Säkylässä maantiellä 12689 (Kirkkosaarentie) Polsun nykyisen sillan painorajoitusta, sillä uuden rakenteilla olevan sillan työsillan rakentamisen aikana on havaittu nykyisen sillan tukien painumaa.  Nykyiselle sillalle on asetettu 4 tonnin painorajoitus ajoneuvoyhdistelmän suurimmalle sallitulle massalle. Rajoitus mahdollistaa vain kevyempien autojen kuten henkilö- ja pakettiautojen kulun sillalla. Painorajoituksella pyritään turvaamaan sillan turvallinen käyttö siihen saakka, kunnes uusi silta saadaan liikenteelle. Sillan painumia tarkkaillaan päivittäin koko paalutustyön ajan.

Polsun nykyinen silta

Polsun vanhalle vielä käytössä olevalle sillalle on asetettu 4 tonnin painorajoitus korvaten aiemmin voimassa olleen 20 tonnin ajoneuvoyhdistelmän suurimmalle sallitulle massalle. Painorajoituksen tiukennus jouduttiin tekemään sillan tukien painumien takia. Neljää tonnia raskaammat autot ja ajoneuvoyhdistelmät joutuvat jatkossa kiertämään sillan. Kiertomatka on pisimmillään noin 17 kilometriä. Kiertoreitti kulkee maantietä 2131, valtatietä 12 ja maantietä 2140 pitkin. Painorajoitus tuli voimaan 16.10.2025.

Uuden rakenteilla olevan sillan työsillan rakentamisen aikana on havaittu nykyisen sillan tukien painumaa. Painumaongelmaa syntyy, kun osin nykyisen sillan tukien puupaalujen alapuolelle ulottuvat työsillan paalut ovat häirinneet maapohjaa saaden puiset tuet painumaan. Tätä osattiin hieman odottaakin, mutta painumien toivottiin jäävän pienemmiksi. Painumaa havaittiin jo heti työsillan teon alkuvaiheessa loppukesällä, mutta nyt tilanne on viime viikkoina huonontunut. Suurin havaittu painuma on nyt kasvanut nopeasti, ja se on suurimmillaan 85 mm. Painumat tulevat siltapaaluja lyötäessä vielä kasvamaan. Painumamittaustiedon pohjalta on aloitettu sillan tehostettu päivittäinen tarkkailu.

Painorajoituksella pyritään varmistamaan sillan turvallinen käyttö siihen saakka, kunnes uusi silta valmistuu.

Polsun silta on puukantinen teräksinen jatkuva palkkisilta, jonka puukansi on päällystetty. Se on rakennettu v. 1965. Liikennemäärä sillalla on n. 550 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikennettä on alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tietoja uuden sillan rakentamisesta

Sillan rakennustöiden yhteydessä maantie 12689 käännetään kulkemaan uuden sillan mukaisesti niin mantereen kuin Kirkkosaaren puolella. Tällä hetkellä on käynnissä sillan perustusten rakentamiset. Sillan kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt tehdään talvella ja betonointi keväällä 2026. Uuden sillan viimeistelytöitä tehdään kesällä 2026 ja uusi silta on tarkoitus ottaa käyttöön elokuun 2026 loppuun mennessä. Vanhan sillan purkutyöt ja siltapaikan viimeistelytyöt kestävät loppuvuoteen 2026 asti. 

Polsun sillan sijainti kartalla (Google Maps) GoogleMaps karttasijainti - Polsun silta, Säkylä

Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Lisätietoja:                               

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529

- Kreate Oy: työpäällikkö Timo Hirvasmaa, p. 0400 627 461

Kuvat

Polsun sillan raskaan liikenteen kiertotie kartalla (Google Maps)
Lataa

