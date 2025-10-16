Ensiesittelyssä: Schneider Electricin ja Motivairin datakeskusten nestejäähdytyksen kokonaisvalikoima – ratkaisuja suurteho- ja tekoälylaskentaan

Schneider Electric hankki enemmistöosuuden Motivairista vuoden 2025 alussa ja esittelee nyt ensimmäistä kertaa nestejäähdytysteknologian kokonaisvalikoimansa.

Schneider Electricillä on maailmanlaajuinen toimitusketju ja asiantuntemusta datakeskusten infrastruktuurista, ohjelmistoista ja palveluista. Nyt Schneiderin asiantuntemus yhdistyy Motivairin yli 15 vuoden kokemukseen eksa-luokan laskentatehoista ja kiihdytetystä laskennasta. Lopputuloksena on kattava valikoima uuden sukupolven jäähdytysratkaisuja.

Valikoima sisältää jäähdytysnesteen jakeluyksiköt (CDU), ChilledDoor®- takapaneelin lämmönvaihtimet (RDHx), Liquid-to-Air-lauhdutusyksiköt (HDU™), serverin jäähdytyselementit, vedenjäähdytyskoneet ja tekniset jäähdytyspiirit; osana Schneider Electricin tekoälyvalmiita infrastruktuuriratkaisuja.

Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on julkaissut maailman kattavimman valikoiman kokonaisvaltaisia nestejäähdytysratkaisuja hyperscale-, colocation- ja korkean tehotiheyden datakeskuksiin. Ratkaisut on suunniteltu nykyisiä ja tulevaisuuden tekoälytehtaita varten.

Motivair by Schneider Electric -jäähdytysratkaisuja on saatavilla kaikkialla maailmassa. Ne täyttävät korkean tehotiheyden datakeskusten teho- ja GPU-vaatimukset luotettavasti ja skaalautuvasti. Kokonaisvalikoimaan kuuluu ohjelmistoja, palveluja sekä neste- ja ilmajäähdytysratkaisuja, jotka kattavat datakeskusten fyysisen infrastruktuurin, mukaan lukien CDU:t, RDHx:t, HDU:t, jäähdytyselementit ja vedenjäähdytyskoneet.

Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan seuraavan sukupolven suurteholaskennan (HPC), tekoälyn ja kiihdytetyn laskennan vaatiman työkuorman lämmönhallintavaatimuksiin. Nyt julkaistava valikoima on ensimmäinen katsaus Schneider Electricin nestejäähdytystarjontaan sen jälkeen, kun yhtiö hankki enemmistöosuuden Motivairissa helmikuussa 2025.

Räkkikohtaiset 140 kW:n tehotiheydet on datakeskuksissa jo saavutettu ja ohitettu, ja alalla varaudutaan 1 MW:n ja sitä suurempiin tehotiheyksiin. Muutoksen myötä tekoälysirut rakennetaan tiiviimmiksi ja ne kuumenevat helpommin. Datakeskuksissa nestejäähdytys takaa työkuormien tehokkaan jäähdyttämisen ja varmistaa, että kriittinen infrastruktuuri on valmiina käyttöön optimaalisella tehokkuudella.

Jäähdytys voi kuluttaa jopa 40 prosenttia datakeskuksessa käytettävästä energiasta. Suora nestejäähdytys on jopa 3 000 kertaa tehokkaampi keino lämmön poistamiseen kuin ilmajäähdytys, koska nestejäähdytys sitoo lämpöä suoraan sirutasolla. Nestejäähdytysteknologian käyttöönotto on monimutkaista ja edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon teknologian hankinta ja asennus sekä jatkuva ylläpito.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Schneider Electric ja Motivair tarjoavat asiakkaille markkinoiden kattavimman datakeskus- ja nestejäähdytysvalikoiman, johon kuuluu koko keskeinen jäähdytysinfrastruktuuri. Lisäksi ne pystyvät tarjoamaan toimitusketjun, joka palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa.

– Konesalien jäähdytys on muuttunut monimutkaisemmaksi tekoälyn aikakaudella, joten valikoimamme on kehittynyt vaatimusten myötä. Näin pystymme paremmin vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden infrastruktuurivaatimuksiin. Olemme tällä hetkellä ainoa nestejäähdytystoimittaja, jolla on tunnustettua asiantuntemusta sirutasolla asti, sillä ratkaisumme on kehitetty yhteistyössä NVIDIAn ja muiden johtavien GPU-valmistajien kanssa. Yhteistyössä Schneider Electricin kanssa olemme luoneet vertaansa vailla olevan valikoiman, joka lyhentää datakeskusten käyttöönottoon tarvittavaa aikaa ja parantaa asiakkaidemme sijoitetun pääoman tuottoa kaikkialla maailmassa, sanoo Richard Whitmore, Motivair by Schneider Electricin toimitusjohtaja.

Täydellinen valikoima nestejäähdytysratkaisuja tekoälydatakeskuksiin

Motivair by Schneider Electricin neste- ja ilmajäähdytteisiin ratkaisuihin kuuluvat megawattiluokan jäähdytysnesteen jakeluyksiköt, ChilledDoor®- takapaneelin lämmönvaihtimet ja serverien jäähdytyselementit, jotka mahdollistavat tarkan lämmönsäätelyn yli 100 kW:n tekoälyräkeille. Ratkaisut turvaavat myös huippusuorituskyvyn ja parantavat samalla energiatehokkuutta ja datakeskusten katkeamatonta käyttöaikaa.

Laajaan valikoimaan sisältyvät:

Jäähdytysnesteen jakeluyksiköt (CDU): Motivairin CDU:t on suunniteltu yhteistyössä alansa parhaiden siruvalmistajien kanssa, jotta ne voidaan integroida saumattomasti seuraavan sukupolven prosessoreihin ja kiihdyttimiin. CDU-tuoteperhe ulottuu 105 kilowatista 2,5 megawattiin, joten teknologia on useita vuosia markkinoiden kysyntää edellä. Motivairin CDU-teknologia pitää huolen lämmönhallinnasta kuudessa maailman kymmenestä suurimmasta supertietokoneesta. Motivairin CDU:t on sertifioitu NVIDIAn uusimmalle laitteistolle, ja niissä on otettu huomioon räkkitiheyden kasvu tulevaisuudessa.

Motivairin CDU:t on suunniteltu yhteistyössä alansa parhaiden siruvalmistajien kanssa, jotta ne voidaan integroida saumattomasti seuraavan sukupolven prosessoreihin ja kiihdyttimiin. CDU-tuoteperhe ulottuu 105 kilowatista 2,5 megawattiin, joten teknologia on useita vuosia markkinoiden kysyntää edellä. Motivairin CDU-teknologia pitää huolen lämmönhallinnasta kuudessa maailman kymmenestä suurimmasta supertietokoneesta. Motivairin CDU:t on sertifioitu NVIDIAn uusimmalle laitteistolle, ja niissä on otettu huomioon räkkitiheyden kasvu tulevaisuudessa. ChilledDoor®- takapaneelin lämmönvaihdin: Tämä takapaneelin lämmönvaihdin jäähdyttää jopa 75 kW:n räkkitiheyksiä, joten se on ihanteellinen valinta tehointensiivisille GPU:ille. Se sopii rakenteeltaan minkä tahansa valmistajan räkkeihin, joten se on joustava ratkaisu kaikkiin suurteholaskentaympäristöihin.

Tämä takapaneelin lämmönvaihdin jäähdyttää jopa 75 kW:n räkkitiheyksiä, joten se on ihanteellinen valinta tehointensiivisille GPU:ille. Se sopii rakenteeltaan minkä tahansa valmistajan räkkeihin, joten se on joustava ratkaisu kaikkiin suurteholaskentaympäristöihin. Liquid-to-Air-lauhdutinyksikkö (HDU™) : Täydellinen valinta tekoälykiihdyttimiin, colocation-ympäristöihin tai laboratorioihin, joissa vettä ei ole helposti saatavilla. Motivairin HDU on markkinoiden suorituskykyisin yksikkö, jolla on mahdollista tuottaa 100 kilowatin edestä lauhdutusta vain 600 millimetriä leveässä tilassa. Sen avulla voi myös luoda jäähdytysvesipiirin jopa 132 kilowatin kuorman jäähdyttämiseksi, mikä on suoraan suhteutettavissa NVIDIAn NVL144-laskenta-arkkitehtuuriin.

: Täydellinen valinta tekoälykiihdyttimiin, colocation-ympäristöihin tai laboratorioihin, joissa vettä ei ole helposti saatavilla. Motivairin HDU on markkinoiden suorituskykyisin yksikkö, jolla on mahdollista tuottaa 100 kilowatin edestä lauhdutusta vain 600 millimetriä leveässä tilassa. Sen avulla voi myös luoda jäähdytysvesipiirin jopa 132 kilowatin kuorman jäähdyttämiseksi, mikä on suoraan suhteutettavissa NVIDIAn NVL144-laskenta-arkkitehtuuriin. Vedenjäähdytyskoneet ja tekniset jäähdytyspiirit: Motivairin ja Schneider Electricin ilmajäähdytteisten vedenjäähdytyskoneiden avulla operaattorit voivat säästää vuosittain miljoonia litroja vettä jokaista jäähdytettävää megawattia kohden. Vedenjäähdytyskoneet ovat jopa 20 prosenttia tehokkaampia kuin muut markkinoilla olevat ratkaisut.

Motivairin ja Schneider Electricin ilmajäähdytteisten vedenjäähdytyskoneiden avulla operaattorit voivat säästää vuosittain miljoonia litroja vettä jokaista jäähdytettävää megawattia kohden. Vedenjäähdytyskoneet ovat jopa 20 prosenttia tehokkaampia kuin muut markkinoilla olevat ratkaisut. Ohjelmisto : Schneider Electricin EcoStruxure-ohjelmisto rakentuu yli 50 vuoden monialaiselle asiantuntemukselle. Ohjelmisto on suunniteltu ratkaisemaan datakeskusten ilma- ja nestejäähdytyshaasteet ja tarjoamaan optimaalista lämmönhallintaa, suorituskykyä ja tehokkuutta kriittisissä ympäristöissä.

: Schneider Electricin EcoStruxure-ohjelmisto rakentuu yli 50 vuoden monialaiselle asiantuntemukselle. Ohjelmisto on suunniteltu ratkaisemaan datakeskusten ilma- ja nestejäähdytyshaasteet ja tarjoamaan optimaalista lämmönhallintaa, suorituskykyä ja tehokkuutta kriittisissä ympäristöissä. Palvelut: Motivairilla on yli 10 vuotta käytännön kokemusta jäähdytysjärjestelmien käyttöönotosta ja ylläpidosta. Yhtiö valvoo maailman suurinta tiheiden nestejäähdytysratkaisujen asennuskantaa, ja sen koulutetut asiantuntijat ovat käytettävissä kaikilla tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla. Tällä hetkellä yli 600 jäähdytyksen kenttähuoltoteknikkoa ja EcoXpert-jäähdytyskumppania eri puolilla maailmaa saavat kauttamme koulutusta.

Valmistusta, asiantuntemusta ja testausta kaikkialla maailmassa

Schneider Electricin kattavan tuotevalikoiman taustalla ovat maailmanlaajuiset valmistus- ja toimitusketjut, tekninen asiantuntemus sekä kaikkien ratkaisujen laaja testaus ja validointi.

Maailmanlaajuinen toimitusketju : Motivair avasi hiljattain neljännen tuotantolaitoksensa Buffalossa, New Yorkissa. Yhtiö laajentaa tuotantokapasiteettiaan myös Italiassa ja Intiassa, mikä kolminkertaistaa tuotannon ja lyhentää toimitusaikoja asiakkaille.

: Motivair avasi hiljattain neljännen tuotantolaitoksensa Buffalossa, New Yorkissa. Yhtiö laajentaa tuotantokapasiteettiaan myös Italiassa ja Intiassa, mikä kolminkertaistaa tuotannon ja lyhentää toimitusaikoja asiakkaille. Huolellinen testaus: Kaikille nestejäähdytysmalleille tehdään suorituskykytesti, jossa simuloidaan todellista lämpökuormaa. Tuotteiden lämpöominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet varmistetaan ennen toimitusta. Motivair validoi tuotteen suorituskyvyn tuotekehityksen aikana, ja jokainen yksikkö huuhdellaan puhtaaksi ennen käyttöönottoa asennusvaiheen ongelmien ehkäisemiseksi.

– Tekoäly on seuraava teknologinen vallankumous, ja se on tehnyt nestejäähdytyksestä strategisesti välttämätöntä datakeskuksille ja tekoälytehtaille. Yhdistämällä monialaisen asiantuntemuksemme Motivairin kanssa avaamme uusia kiihdytetyn laskennan mahdollisuuksia vertaansa vailla olevalla nestejäähdytysvalikoimalla, joka on saatavilla kaikkialla maailmassa ja jonka tuotanto on laajaa. Olemme sitoutuneet siihen, että jokainen toimittamamme ratkaisu testataan ja validoidaan tarkasti, mikä pienentää riskejä ja takaa asiakkaidemme mielenrauhan, sanoo Andrew Bradner, Schneider Electricin Senior Vice President, Cooling Business.

– Ennen nestejäähdytys ainoastaan paransi suorituskykyä, mutta nyt se on muuttunut modernien tiheiden laskentaympäristöjen peruselementiksi. Motivair-hankinta vahvistaa merkittävästi Schneider Electricin asemaa datakeskusten teho-, sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuurien sekä tukipalveluiden tarjoajana. Schneider Electric pystyy tarjoamaan kaiken datakeskusten suunnittelusta kriittisen infrastruktuurin toimittamiseen sekä sähkö- ja jäähdytysratkaisuihin. Kokonaisvaltainen lähestymistapa myös yksinkertaistaa käyttöönottovaihetta ja helpottaa tekoälykeskusten käyttöä, sanoo Olga Yashkova, IDC:n Research Manager, Enterprise Workloads and Datacenter Infrastructure.

Lisämateriaaleja:

Lisätietoja:

Stella Diesen, Pohjoismaiden ja Baltian alueen Secure Power -yksikön Vice President, Schneider Electric

stella.diesen@se.com