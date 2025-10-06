Raitiovaunujen hankintapäätös etenee markkinaoikeuteen – hylkäämisen perusteina kymmenen pakollista vaatimusta

Hankinnan kohteelle oli asetettu yhteensä 1570 vaatimusta, joihin kuului pakollisia vaatimuksia, arvioitavia vaatimuksia ja tiedoksiantoja. Hylkäyspäätöksen perusteena oli kymmenen pakollista teknistä vaatimusta, joita Skodan tarjous ei täyttänyt. Ne liittyivät mm. törmäysturvallisuuteen, jarrujärjestelmiin, pyörätuolialueen ominaisuuksiin ja esteettömyyteen, vaunun sisämittoihin, istuinten korkeuteen sekä melutason testauksen puutteellisuuteen. Neuvotteluiden aikana Skoda ei nostanut esille haasteita liittyen näihin pakollisiin vaatimuksiin.

”Skoda on määritellyt koko tarjouksensa liikesalaisuudeksi, joten meillä Kaupunkiliikenteellä ei ole mahdollisuutta avata tarjottuja teknisiä ominaisuuksia tarkemmin. Voimme kuitenkin todeta, että heidän nyt tarjoamansa vaunutyyppi ei täyttänyt kaikkia pakollisia vaatimuksia”, toteaa omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

”Kaupunkiliikenteen intressissä on, että kilpailutuksiin osallistuu mahdollisimman monta tarjoajaa, jotta saamme markkinoilla olevasta kalustosta teknisesti turvallisimman ja toimivimman sekä taloudellisesti kilpailukykyisen ratkaisun”, sanoo Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen ja jatkaa ” Hankintayksikkömme on hankinnan eri vaiheissa neuvotellut hankinnassa mukana olevien tarjoajien kanssa, varmistaen että tarjoajat pystyvät antamaan lopulliset tarjoukset vaatimusten mukaisesti. Hankintamenettelyn perustarkoitus on saada tarjouksia, jotka täyttävät pakolliset vaatimukset. Vain tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä tarjouksia voidaan vertailla keskenään.”

Kaupunkiliikenteen tahtotila ja hankintalakiin perustuva velvollisuus on turvata tarjoajille tasapuolinen ja läpinäkyvä kilpailutus.

On tyypillistä, että tämän mittakaavan kiskokalustohankinnat käyvät läpi markkinaoikeuskäsittelyn, onhan se kaikkien tarjoajien oikeus. Näin hankintapäätöksestä saadaan vielä ulkopuolinen, markkinaoikeuden ratkaisu.

Sen lisäksi että Skodan tarjous ei täyttänyt hankinnan pakollisia vaatimuksia, Skodaa koski kaksi harkinnanvaraista poissulkuperustetta. Niitä olivat olemassa oleviin sopimuksiin liittyvät toimitusvaikeudet ja käynnissä olevaan hankintaan liittyvät epäasianmukaiset vaikuttamisyritykset sekä suoraan hankintayksikköön että julkisuuden kautta.

Teams-info medialle 21.10.

Järjestämme medialle mahdollisuuden kysyä aiheesta lisää huomenna tiistaina 21.10. klo 9–10. Etäyhteyksin järjestettävässä tilaisuudessa median kysymyksiin ovat vastaamassa Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen sekä omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen.

Osallistu Teams-infoon linkin kautta: Liity kokoukseen

