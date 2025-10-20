Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2026 avautui

20.10.2025 15:49:25 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 haetaan sähköisesti 20.10.–17.11.2025 välisenä aikana.

Hyvinvointialue voi myöntää harkinnanvaraisesti järjestöavustuksia järjestölähtöiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Järjestöavustuksena voi hakea kumppanuusavustusta ja yhteiskehittämisen avustusta. 

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön pohjana on järjestöyhteistyön malli ja avustamisen perusteet eli avustussääntö. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle on asetettu ensi vuodelle yhteiset tavoitteet ja järjestöavustuksille painopisteet.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää joulukuussa talousarvion ja samalla järjestöavustuksille varatun määrärahan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tekee päätöksen avustusten saajista tammikuussa 2026. 

Materiaaleja ja aikataulut järjestöavustusten hakemisen tueksi on koottu paijatha.fi-verkkosivujen Järjestöille-osioon. Lisäksi avustusinfo järjestetään 28.11.2025 klo 15–16.

Puhelinneuvontaa on tarjolla numerossa 044 482 5263 tiistaina 4.11.2025 klo 8–9 ja keskiviikkona 12.11.2025 klo 17–18.

Hakulomakkeet ovat avoinna verkkosivuilla avustusten hakuaikana. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

