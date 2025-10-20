Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2026 avautui
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 haetaan sähköisesti 20.10.–17.11.2025 välisenä aikana.
Hyvinvointialue voi myöntää harkinnanvaraisesti järjestöavustuksia järjestölähtöiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Järjestöavustuksena voi hakea kumppanuusavustusta ja yhteiskehittämisen avustusta.
Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön pohjana on järjestöyhteistyön malli ja avustamisen perusteet eli avustussääntö. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle on asetettu ensi vuodelle yhteiset tavoitteet ja järjestöavustuksille painopisteet.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää joulukuussa talousarvion ja samalla järjestöavustuksille varatun määrärahan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tekee päätöksen avustusten saajista tammikuussa 2026.
Materiaaleja ja aikataulut järjestöavustusten hakemisen tueksi on koottu paijatha.fi-verkkosivujen Järjestöille-osioon. Lisäksi avustusinfo järjestetään 28.11.2025 klo 15–16.
Puhelinneuvontaa on tarjolla numerossa 044 482 5263 tiistaina 4.11.2025 klo 8–9 ja keskiviikkona 12.11.2025 klo 17–18.
Hakulomakkeet ovat avoinna verkkosivuilla avustusten hakuaikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena HaajajärjestökoordinaattoriPuh:044 4825 263
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuoret saavat tukea tekoälychatbotilta, kun jännittää, ahdistaa tai arki painaa20.10.2025 09:34:55 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue avaa paijatha.fi-verkkosivuston tekoälychatbottiin nuorille suunnatun osion keskiviikkona.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Joka toiselle päijäthämäläiselle tulee uutena palveluna käyttöön Suomi.fi15.10.2025 09:06:00 EEST | Tiedote
Viranomaisviestien digitaalinen postilaatikko Suomi.fi tulee uutena palveluna käyttöön karkeasti arvioiden joka toiselle päijäthämäläiselle tammikuusta lähtien.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen yläkouluikäiset ovat aiempaa raittiimpia13.10.2025 13:59:35 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.10. alueellisen hyvinvointikertomuksen, joka on laaja tietopaketti Päijät-Hämeen asukkaiden hyvinvoinnin tilasta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen sähköinen seniorineuvola on julkaistu10.10.2025 11:56:34 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen sähköinen seniorineuvola on avattu verkkosivuilla paijatha.fi/seniorineuvola.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Leikkausjonot lyhenevät Päijät-Hämeessä hyvää vauhtia9.10.2025 15:54:34 EEST | Tiedote
Leikkausjonot lyhenevät Päijät-Hämeessä hyvää vauhtia ja kokonaistilanne kiireettömässä erikoissairaanhoidossa on hyvä. Jonot ovat lyhentyneet toimintaa kehittämällä, henkilökuntaa rekrytoimalla ja palveluja osin ulkopuolelta ostamalla. Lain edellyttämän hoitotakuun taso saavutetaan vuoden loppuun mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme