Hyvinvointialueilla on puutteita muistutusten käsittelyssä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Aluehallintovirasto on oma-aloitteisesti ottanut selvitettäväkseen muistutuskäsittelyn Länsi-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut hallinnollista ohjausta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle (ESAVI/11341/2025, ESAVI/9919/2025) ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle (ESAVI/1527/2025) siitä, etteivät ne ole käsitelleet muistutuksia kohtuullisessa ajassa, eivätkä ne ole toimittaneet aluehallintovirastolle muistutusvastauksia tiedoksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 11.10.2023 ohjauskirjeen (ESAVI/37420/2023, ESAVI/37421/2023) muistutusten käsittelystä hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Aluehallintovirasto on pyytänyt ohjauskirjeessä hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ottamaan annetun ohjauksen huomioon vastaisessa toiminnassaan.

Terveydenhuollon potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kirjallisen muistutuksen asiassa, jossa hän kokee olevan puutteita tai epäkohtia. Muistutusten asianmukainen käsittely on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hyvää laatua, joka hyvinvointialueen tulee omavalvonnallaan varmistaa. Muistutusten asianmukaisella käsittelyllä vahvistetaan yksittäisten asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvaa, ja toisaalta muistutusten käsittelystä saadun tiedon perusteella toimintayksikössä voidaan ryhtyä toimenpiteisiin yleisesti toiminnan kehittämiseksi.

Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään asian laadusta ja laajuudesta riippuen 1–4 viikkoa. Asian ollessa erittäin ongelmallinen ja vaatiessa tavanomaista enemmän selvitystyötä kohtuullisena aikana voidaan pitää 1–2 kuukautta. Vastaus muistutukseen on annettava kirjallisesti ja perusteltava asian laadun edellyttämällä tavalla.

Aluehallintovirasto seuraa edelleen muistutusten käsittelyn asianmukaisuutta hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungilla ja HUS-yhtymässä sekä puuttuu tarvittaessa asiaan valvonnallisin toimenpitein.

Ohje muistutusten käsittelyyn hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungilla ja HUS-yhtymässä